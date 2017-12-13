«Получается, что люди рождаются, чтобы побриться, остричься и умереть»

16:44 13 декабря 2017 0

Новость о продлении действия материнского капитала была встречена россиянами с особой радостью Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В среду, 13 декабря, Государственная дума приняла в первом чтении законопроекты о поддержке семей с детьми. Речь идет о ежемесячных выплатах на первого ребенка и о продлении программы материнского капитала. Демографические инициативы депутаты поддержали единогласно, до конца года документ планируют утвердить окончательно. Между тем эксперты утверждают: государству сегодня необходимо в срочном порядке разворачивать борьбу с ранней смертностью. В ином случае демографические начинания могут быть сведены на нет.

Демографическая ситуация в стране оставляет желать лучшего Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Первый законопроект, одобренный парламентариями, предполагает выплаты на ребенка до полутора лет. Вторым законопроектом программа материнского капитала продлевается до конца 2021 года. Россияне получат право направлять средства маткапитала на оплату услуг по программам дошкольного образования, пока ребенку не исполнится три года. Средства также можно использовать для уплаты первоначального взноса или погашения основного долга по ипотеке, а также для приобретения товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Как ожидается, индексация материнского капитала в стране произойдет в 2020 году — выплаты увеличатся с нынешних 453 тысяч рублей до 471 тысячи рублей.

Эксперты скептически относятся к принятым Госдумой законопроектам — начинать логично с другого конца — бороться со смертностью. «Ведь наши люди сравнительно мало живут, рано умирают. И если с рождением детей во всем мире складывается сложная ситуация, то проблему ранней смертности большинство цивилизованных стран уже сумело преодолеть. Мы же пока, к сожалению, не наблюдаем повышенной активности государства в данном направлении», — пояснил «URA.RU» директор Институт демографии ВШЭ Анатолий Вишневский.

В демографическом вопросе, по его словам, не все однозначно. «С одной стороны, безусловно, следует приветствовать помощь государства молодым семьям. С другой — речь идет о нравственно уязвимой позиции — получается, что если не заплатить людям, они не будут рожать. То есть государство, простите за цинизм, фактически покупает детей у родителей», — сказал Вишневский.

Низкая продолжительность жизни остается в стране острой проблемой Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Кроме того, по словам эксперта, необходимо соблюдать определенный баланс в демографическом вопросе: «Есть риск, что рождение детей будет неравномерным: в ближайшие годы может произойти всплеск, за которым рискует последовать очередной спад».

Несмотря на успехи последних лет — средняя продолжительность жизни сегодня наивысшая в истории страны, 72,6 года (прирост составил почти 8 лет за десятилетие) — демографический кризис в стране не преодолен. Смертность в России вновь превышает рождаемость: на 17 тысяч по итогам первого полугодия. Средняя продолжительность жизни мужчин в России — 67,5 года, женщин — 77,4 года.

Поддерживать рождаемость гораздо проще и менее затратно, нежели бороться с преждевременной смертностью, утверждает в беседе с «URA.RU» генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«Это вопрос эффективности: сейчас можно вложить определенные средства в демографию и вскоре получить конкретный результат. Со смертностью все сложнее: продолжительность жизни банальной раздачей денег не увеличишь. Здесь необходимо во многом поменять социально-экономическую и культурную ситуацию в стране. Это колоссальные вложения. Причем их эффективность сразу не измеришь — необходимо отслеживать динамику на протяжении многих лет», — сказал Журавлев.

Он также подчеркнул, что финансовые вливания не являются панацеей: «Самая высокая рождаемость отмечается в экваториальной Африке, совершенно нищей и лишенной каких-либо благ территории.

Есть, конечно, вариант вогнать всех россиян в нищету и подождать, чтобы они начали рожать, но не думаю, что это хорошее решение».

Вместе с тем эксперт признал, что проблема увеличения продолжительности жизни россиян остро стоит в повестке: «Иначе будет получаться, как у Ильфа и Петрова — дескать, россияне рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься, освежить голову вежеталем и сразу же умереть».

Взятый государством курс на исправление демографической ситуации следует только приветствовать, заявил «URA.RU» кандидат социологических наук, директор Института демографических исследований Игорь Белобородов. «Следует понимать, что в вопросе депопуляции, сокращения численности населения в России, первичную роль играет рождаемость — на 98%! И только на два процента играет роль смертность. Соответственно, 98% наших усилий должны быть направлены на повышение рождаемости», — сказал эксперт. Он также напомнил, что в последние годы России удалось добиться серьезных успехов: «В некоторых регионах страны продолжительность жизни уже достигает общеевропейских показателей».