Как Екатеринбург покроет бесплатный Wi-Fi

18:33 20 декабря 2017 0

Связь будет только дорожать, и бесплатный вай-фай будет все более востребованным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Интернет в телефоне не всегда быстрый, а услуги связи будут только дорожать. Альтернатива ему — free wi-fi. Эта услуга сегодня активно развивается: в Екатеринбурге все больше мест, где можно поймать бесплатный и быстрый интернет. Как это работает, что качают пользователи, попав в зону общественного вай-фая, и кто платит за все это? Cекреты бизнеса свободных сетей — в интервью пионеров этого рынка специально для «URA.RU».

Создатели платформы по управлению гостевым Wi-Fi «Hvala Cloud» (слева направо): Кирилл Евсюков, Евгений Мельников, Денис Гараев. Фото: Анна Майорова © URA.RU

О том, как устроен рынок free wi-fi, рассказывают трое молодых парней — Кирилл Евсюков, Евгений Мельников и Денис Гараев. Все они — создатели и совладельцы компании «HVALA». Вопрос о должностях вызывает смех. «Пускай я буду президентом, — говорит Евгений. — Когда я был маленький, моя мама однажды общалась с ясновидящим старцем, он сказал, что я буду президентом. Но не сказал, чего». Двое его друзей, Кирилл и Денис, тоже соглашаются считаться президентами.

— Чем занимается «Хвала»?

— Wi-Fi и мобильной рекламой, если в двух словах, — говорит Денис.

— Мы развиваем свою собственную Wi-Fi сеть, — добавляет Евгений. — Сеть зон, в которых человек, совершив минимальное количество каких-то действий, получает полноценный интернет. Грубо говоря, нажал кнопку «подключиться» — и ты в интернете.

— Откуда такое название у вашей компании?

В офисе «Хвалы» бросаются в глаза музыкальные инструменты и диджейский пульт Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений: «HVALA» — от слова «хвалить», — уточняет Евгений. — Есть «реклама», а есть «хвала». Условно говоря, мы «хвалим», а не рекламируем. Плюс, у всех компаний, которые предоставляют такую услугу, в названии всегда есть приставка Wi-Fi: «Диван Wi-Fi», «100 Wi-Fi». А мы просто «HVALA».

Мы одни из первых начали заниматься wi-fi авторизацией — не только в Екатеринбурге, а вообще в России. Тогда еще не было Wi-Fi в московском метро. Начинали все это в 2013-м году — без инвестора, с нуля. Собственную платформу мы написали в 15-м только году. Она позволяет провести регистрацию, как требует закон, собрать какие-то данные о клиенте, которые впоследствии можно использовать для маркетинга.

— Примерно как в аэропорту Домодедово?

Евгений: Только у нас на более крутом уровне все сделано. Насколько я помню, в Домодедово надо сделать какие-то дополнительные манипуляции — отослать СМС на какой-то номер. В некоторых местах нужно позвонить по какому-то номеру, потом куда-то что-то ввести. Сплошные неудобства для пользователя. У нас все проще: завел в программе номер телефона — тебе пришел код, ты его вводишь — и ты интернете.

Вай-фай в аэропорту Домодедово, по мнению уральских парней, «это вообще не круто». Фото: Alesseus/Wikipedia

Второй важный момент — количество рекламы. Знаменитый московский метрополитен полностью покрыт Wi-Fi. Это, конечно, круто, но для пользователя вообще не круто. Я сам лично подключался: чтобы куда пройти, чтобы вообще подключился интернет, мне нужно посмотреть кучу различных роликов. Непонятно, как это все закрывать и можно ли вообще закрыть. Чтобы зарегистрироваться, мне, опять же, надо было на какой-то номер отправить СМС-ку. Я потратил кучу времени — в итоге, мне уже выходить.

По факту, я воспользовался их сервисом для того, чтобы посмотреть их же рекламу. У нас же в этом плане все очень строго, выдержанно. Мы понимаем, что надо соблюсти баланс, учитывая интересы трех сторон: наш, пользователя и нашего клиента — рекламодателя. Если мы пережмем с рекламой, от нас уйдет пользователь, а если уйдет пользователь, то уйдет и клиент. Нам позвонят и скажут: люди жалуются на ваш Wi-Fi, вы их там рекламой замучили. Мы учли этот момент и нашли «золотую середину», как мы считаем.

— То есть у вас ролики тоже есть, но их не так много?

— На одну сессию один фуллскрин баннер (на весь экран), который можно закрыть любой момент. То есть, если тебе это не интересно, ты просто жмешь на крестик.

Московский метрополитен уже весь покрыт сетями вай-фай. Екатеринбургскому метро это еще предстоит Фото: Александр Мамаев © URA.RU

— А в екатеринбургском метро есть Wi-Fi?

Денис: В московском метро больше ста станций — у нас девять. Какая аудитория здесь и какая там? Соотношение инвестиций и окупаемости совершенно разное.

Кирилл: У нас все станции проезжаешь за 15 минут — в Москве ты едешь в метро час — полтора, там пересадки. И там вай-фай действительно нужен. У нас это пока невыгодно.

Евгений: К тому же, по технике безопасности на станциях Wi-Fi запрещен. В Москве нет вай-фая на станциях — только в тоннелях. Но технически сложно организовать вай-фай именно в вагонах. Если бы можно было на станциях, мы бы организовали все это своими силами.

— Что делают люди, попадая в зону общественного Wi-Fi? Куда они ходят?

Кирилл: Пользуются приложениями. В основном, это новостные сайты, почта. Большинство идут в соцсети.

— Представление, что человек, попадая на халявный Wi-Fi, сразу идет смотреть порно и качать гигабайты фильмов, неверно?

Евгений: Неверно, хотя где-то такое бывает.

Евгений Мельников, президент «Хвалы»: порно качают, но редко Фото: Анна Майорова © URA.RU

Денис: В одном из ресторанов в рабочей сети такое было замечено. Не нами, конечно, а системным администратором этого ресторана.

— Это запрещено?

Денис: Разве что только внутренним распорядком предприятия. Если по внутреннему уставу повару кафе можно сидеть и смотреть порно — почему нет?

— Вы сказали, было подмечено не вами. А вы разве не видите, куда ходят люди?

Евгений: Мы не видим — для нас это запрещенная информация.

— А кто видит?

Евгений: Поисковики, провайдеры. Мы не отслеживаем трафик — мы просто даем интернет. Вот такие мы добрые ребята.

— Но вы же, наверное, общаетесь с провайдерами?

Денис: Нет, мы с ними не общаемся. Мы общаемся с Роскомнадзором. Но они другие вещи смотрят. Для них главное, чтобы была регистрация, авторизация.

Евгений: Чтобы все было по закону. Куда люди ходят, их тоже не особо волнует — главное, чтобы не ходили на запрещенные ссылки. Какие-то порносайты в России запрещены, все остальное — пожалуйста.

— Кто платит за Wi-Fi, которым пользуются люди?

Евгений: Все окупается за счет рекламы.

— А если это вай-фай в каком-нибудь кафе или ресторане? Разве заведение вам не платит?

Большинство мест, где установлен вай-фай от компании «Хвала» — это кафе и рестораны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Евгений: Мы берем инсталляционный платеж — чтобы все установить, настроить, чтобы все работало. Все наши конкуренты берут абонентскую плату. Мы не берем, потому что мы оставляем за собой право показывать рекламу. Все это прописывается в договоре, в том числе есть некий «стоп-лист»: что или кого мы не имеем права рекламировать. Допустим, если это кафе, то мы не можем размещать рекламу другого кафе или службы доставки еды.

Денис: Реклама должна соответствовать не только закону о рекламе, но и морально-этическим нормам. Клиент должен знать, что мы не покажем к столу какие-то непристойности или вещи, которые отобьют у посетителя аппетит (например, мазь против грибка или прокладки).

Евгений: У нас идет жесткая премодерация. Даже если рекламодатель попросит поставить рекламу, которая не будет соответствовать нашим требованиям, мы либо сразу скажем «нет»…

Денис: … либо скажем, что возможно только в таком формате. Потому что мы дорожим репутацией своей и своих клиентов.

— Получается, вы занимаетесь рекламой через мобильные устройства?

Беседа о сетях вай-фай в городе проходит за чайной церемонией Фото: Анна Майорова © URA.RU

Кирилл: Наш сегмент — это премиальная мобильная реклама. В Екатеринбурге кроме нас нет самостоятельных площадок с таким форматом (не берем в расчет мобильную рекламу через приложения либо ресурсы массового посещения — это федеральные компании и стоят за этим москвичи). В Челябинске компания, которая строит сеть мобильной рекламы — это тоже мы. Точнее, наши партнеры, которые создали там офис, нанимают сотрудников, продвигают продукт.

Евгений: Они прониклись, поняли, что это круто, что этим можно заниматься и на этом можно зарабатывать.

— На чем здесь зарабатывать? В чем преимущество мобильной рекламы?

Денис: Это очень качественная аудитория: люди, которые позволяют себе прийти в ресторан — это люди с доходом средним и выше среднего. Когда человек приходит в ресторан, он изначально в хорошем настроении, он заказал еду, ждет, и ему надо чем-то себя занять. Обычно берет телефон, заходит в Wi-Fi — и видит нашу рекламу. Причем он к этой рекламе уже предрасположен: здесь гораздо больше «конверсии» — шансов, что что он зайдет, кликнет по баннеру, прочитает что-то, посмотрит, «пощупает», положит в корзину. Именно за такой рекламой, которой мы занимаемся, будущее.

В офисе «Хвалы» нет проводов и радиодеталей. О том, что здесь мозг компании, занимающейся вай-фаем, говорят лишь фирменные коробки с роутерами Фото: Анна Майорова © URA.RU

Евгений: По сравнению с телевизором, радио, интернетом она пока еще на зачаточном уровне. Поэтому клиенты пока очень тяжело идут на нее — это совершенно новое направление. Но за ней реально будущее. Ведь у каждого всегда с собой мобильный Допустим, ты находишься в возле какого-нибудь магазина, например, «Икея». Зная, где ты находишься, мы можем проложить человеку маршрут, показать: «Икея» в 30 метрах от тебя, а там сегодня скидки 50%. Никакая другая реклама этого в принципе не может сделать — только мобильная.

Кирилл: Еще одно отличие от других видов рекламы — в нашей рекламе ты можешь перейти на ресурс рекламодателя, на оформление чего-нибудь (допустим, заявки на кредит, если это банк), сразу же, в режиме здесь-сейчас. Можешь поиграть в телефоне.

В одной из наших рекламных кампаний был игровой баннер — со стирающимся слоем. Человеку самому интересно увидеть такую рекламу, повзаимодействовать с ней. Отсюда очень высокая вовлеченность клиента.

Кирилл Евсюков объясняет, как устроены вай-фай сети Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сейчас бренды (особенно на Западе) стремятся как можно больше знать о человеке: какой у него возраст, пол, интересы. Чем больше таких моментов я знаю, тем более персонализированный показ могу предложить человеку. Как в фильме «Особое мнение», где реклама обращается к человеку: «Добрый день, Джон Ньюман (допустим), вот для вас ключи от машины „Кадиллак“, она вам подойдет». Человек получает такие сигналы прямо в мозг. В нашем случае приходят на телефон, причем о его хозяине уже многое известно. Екатеринбургские компании (рекламодатели) до сих пор не понимают, что их аудитория — вот она, и в таком виде с ней можно легко коммуницировать…

Евгений: Федеральные рекламодатели это уже поняли. Но они нам говорят: круто, но почему у вас, грубо говоря, 2—3 города? Давайте нам 20 городов! У нас голова заработала в эту сторону, и мы начали экспансию по всей России.

— В каких городах сейчас есть ваши площадки?

Кирилл: Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Уфа, Астрахань, Томск, Омск, Тюмень, Краснодар, Таганрог, Москва. В каких-то городах у нас по 2-3 точки, в каких-то — 20. Также сейчас запускаем франшизы.

— Насколько общественный Wi-Fi лучше 4G?

Денис: Смотря какой 4G: или он 30 мегабит в секунду, или 3 мегабита…

Евгений: Зависит также от того, в каком месте ты находишься. Вы бы видели, какой в некоторых местах 3G! (про 4G даже не говорю). СМСки даже не всегда доходят — не говоря уже о голосовой связи. В таком месте Wi-Fi очень актуален.

Многим не хватает тех гигабайт, которые дают операторы. А в будущем интернет будет только дорожать, мы это уже видим. Дешеветь он точно не будет.

Денис Гараев: молодым людям не хватает мобильного трафика Фото: Анна Майорова © URA.RU

Денис: Многие компании уже отказались от безлимитов и заявили, что поднимают ценник за пакеты, урезают. Людям, особенно молодым, трафика действительно не хватает.

Евгений: Если взять Америку, там очень дорогие тарифы, и все стараются пользоваться Wi-Fi. Думаю, у нас этого тоже стоит ожидать: с «пакетом Яровой» и другими законами расходы операторов будут увеличиваться в разы. Компенсировать будут, разумеется, через пользователей. Тут и приходит на подмогу Wi-Fi, который помогает людям пользоваться интернетом, не переживая за свои кошельки. Вай-фай всегда будет актуален: пришел домой или на работу — подключился к сети. Сегодня Wi-fi — это неотъемлемая часть мобильного устройства. Плюс без вай-фая не будет работать «интернет вещей»: чайники, посудомоечные машины и любые другие приборы, которые подключены к Wi-Fi — все это будет только нарастать.

— Где сегодня в Екатеринбурге (кроме кафе и ресторанов) можно найти ваши вай-фай сети?

Кирилл: Мы раздаем вай-фай в библиотеке имени Белинского, в нескольких институтах, в медицинском университете, в спортивных учреждениях, в ЦК «Урал».

Если в Екатеринбурге появились умные остановки, то почему бы не оснастить их вай-фаем? Фото: Анна Майорова © URA.RU

Денис: В основном мы работаем в помещениях — мы не предоставляем Wi-Fi на улицах по ряду причин.

Евгений: Но у нас есть в голове хороший проект, который мы планируем попробовать сделать совместно с администрацией города. Все, наверное, видели «умные остановки» на проспекте Ленина, где на табло показывается, через сколько минут придет тот или иной автобус. У нас такая идея: а почему бы не сделать это еще и на Wi-Fi? Раздать его на тех остановках, где люди ждут транспорта, чтобы человек мог подключиться к Wi-Fi и посмотреть, какой транспорт на подходе. Мы планируем сейчас выходить на администрацию с таким проектом. Еще мы планировали в этом году году сделать Wi-Fi в ЦПКиО — надеюсь, что к лету запустим.

— А вай-фай на улицах города? Проспект Ленина Wi-Fi, Плотинка Wi-Fi?

Кирилл: Со временем, я думаю, все это появится.

Евгений: Здесь многое зависит от позиции администрации, ведь это проект для города, для жителей и для туристов, которые к нами приезжают. Мы готовы вложить в такой проект свои силы и средства, но одни мы это не потянем. Как это было с банком УБРиР, совместно с которым мы организовали Wi-Fi-сеть в трамваях: им было интересно показывать себя, а нам было интересно организовать Wi-Fi сеть. Нашелся общий интерес, мы встретились, все организовали, получили опыт и результат. Так и здесь: если кто-то готов идти вместе с нами, мы только «за».