Как Екатеринбург покроет бесплатный Wi-Fi

Интернет в телефоне не всегда быстрый, а услуги связи будут только дорожать. Альтернатива ему — free wi-fi. Эта услуга сегодня активно развивается: в Екатеринбурге все больше мест, где можно поймать бесплатный и быстрый интернет. Как это работает, что качают пользователи, попав в зону общественного вай-фая, и кто платит за все это? Cекреты бизнеса свободных сетей — в интервью пионеров этого рынка специально для «URA.RU».
О том, как устроен рынок free wi-fi, рассказывают трое молодых парней — Кирилл Евсюков, Евгений Мельников и Денис Гараев. Все они — создатели и совладельцы компании «HVALA». Вопрос о должностях вызывает смех. «Пускай я буду президентом, — говорит Евгений. — Когда я был маленький, моя мама однажды общалась с ясновидящим старцем, он сказал, что я буду президентом. Но не сказал, чего». Двое его друзей, Кирилл и Денис, тоже соглашаются считаться президентами.
— Чем занимается «Хвала»?
— Wi-Fi и мобильной рекламой, если в двух словах, — говорит Денис.
— Мы развиваем свою собственную Wi-Fi сеть, — добавляет Евгений. — Сеть зон, в которых человек, совершив минимальное количество каких-то действий, получает полноценный интернет. Грубо говоря, нажал кнопку «подключиться» — и ты в интернете.
— Откуда такое название у вашей компании?
Евгений: «HVALA» — от слова «хвалить», — уточняет Евгений. — Есть «реклама», а есть «хвала». Условно говоря, мы «хвалим», а не рекламируем. Плюс, у всех компаний, которые предоставляют такую услугу, в названии всегда есть приставка Wi-Fi: «Диван Wi-Fi», «100 Wi-Fi». А мы просто «HVALA».
Мы одни из первых начали заниматься wi-fi авторизацией — не только в Екатеринбурге, а вообще в России. Тогда еще не было Wi-Fi в московском метро. Начинали все это в 2013-м году — без инвестора, с нуля. Собственную платформу мы написали в 15-м только году. Она позволяет провести регистрацию, как требует закон, собрать какие-то данные о клиенте, которые впоследствии можно использовать для маркетинга.
— Примерно как в аэропорту Домодедово?
Евгений: Только у нас на более крутом уровне все сделано. Насколько я помню, в Домодедово надо сделать какие-то дополнительные манипуляции — отослать СМС на какой-то номер. В некоторых местах нужно позвонить по какому-то номеру, потом куда-то что-то ввести. Сплошные неудобства для пользователя. У нас все проще: завел в программе номер телефона — тебе пришел код, ты его вводишь — и ты интернете.
Второй важный момент — количество рекламы. Знаменитый московский метрополитен полностью покрыт Wi-Fi. Это, конечно, круто, но для пользователя вообще не круто. Я сам лично подключался: чтобы куда пройти, чтобы вообще подключился интернет, мне нужно посмотреть кучу различных роликов. Непонятно, как это все закрывать и можно ли вообще закрыть. Чтобы зарегистрироваться, мне, опять же, надо было на какой-то номер отправить СМС-ку. Я потратил кучу времени — в итоге, мне уже выходить.
По факту, я воспользовался их сервисом для того, чтобы посмотреть их же рекламу. У нас же в этом плане все очень строго, выдержанно. Мы понимаем, что надо соблюсти баланс, учитывая интересы трех сторон: наш, пользователя и нашего клиента — рекламодателя. Если мы пережмем с рекламой, от нас уйдет пользователь, а если уйдет пользователь, то уйдет и клиент. Нам позвонят и скажут: люди жалуются на ваш Wi-Fi, вы их там рекламой замучили. Мы учли этот момент и нашли «золотую середину», как мы считаем.
— То есть у вас ролики тоже есть, но их не так много?
— На одну сессию один фуллскрин баннер (на весь экран), который можно закрыть любой момент. То есть, если тебе это не интересно, ты просто жмешь на крестик.
— А в екатеринбургском метро есть Wi-Fi?
Денис: В московском метро больше ста станций — у нас девять. Какая аудитория здесь и какая там? Соотношение инвестиций и окупаемости совершенно разное.
Кирилл: У нас все станции проезжаешь за 15 минут — в Москве ты едешь в метро час — полтора, там пересадки. И там вай-фай действительно нужен. У нас это пока невыгодно.
Евгений: К тому же, по технике безопасности на станциях Wi-Fi запрещен. В Москве нет вай-фая на станциях — только в тоннелях. Но технически сложно организовать вай-фай именно в вагонах. Если бы можно было на станциях, мы бы организовали все это своими силами.
— Что делают люди, попадая в зону общественного Wi-Fi? Куда они ходят?
Кирилл: Пользуются приложениями. В основном, это новостные сайты, почта. Большинство идут в соцсети.
— Представление, что человек, попадая на халявный Wi-Fi, сразу идет смотреть порно и качать гигабайты фильмов, неверно?
Евгений: Неверно, хотя где-то такое бывает.
Денис: В одном из ресторанов в рабочей сети такое было замечено. Не нами, конечно, а системным администратором этого ресторана.
— Это запрещено?
Денис: Разве что только внутренним распорядком предприятия. Если по внутреннему уставу повару кафе можно сидеть и смотреть порно — почему нет?
— Вы сказали, было подмечено не вами. А вы разве не видите, куда ходят люди?
Евгений: Мы не видим — для нас это запрещенная информация.
— А кто видит?
Евгений: Поисковики, провайдеры. Мы не отслеживаем трафик — мы просто даем интернет. Вот такие мы добрые ребята.
— Но вы же, наверное, общаетесь с провайдерами?
Денис: Нет, мы с ними не общаемся. Мы общаемся с Роскомнадзором. Но они другие вещи смотрят. Для них главное, чтобы была регистрация, авторизация.
Евгений: Чтобы все было по закону. Куда люди ходят, их тоже не особо волнует — главное, чтобы не ходили на запрещенные ссылки. Какие-то порносайты в России запрещены, все остальное — пожалуйста.
— Кто платит за Wi-Fi, которым пользуются люди?
Евгений: Все окупается за счет рекламы.
— А если это вай-фай в каком-нибудь кафе или ресторане? Разве заведение вам не платит?
Евгений: Мы берем инсталляционный платеж — чтобы все установить, настроить, чтобы все работало. Все наши конкуренты берут абонентскую плату. Мы не берем, потому что мы оставляем за собой право показывать рекламу. Все это прописывается в договоре, в том числе есть некий «стоп-лист»: что или кого мы не имеем права рекламировать. Допустим, если это кафе, то мы не можем размещать рекламу другого кафе или службы доставки еды.
Денис: Реклама должна соответствовать не только закону о рекламе, но и морально-этическим нормам. Клиент должен знать, что мы не покажем к столу какие-то непристойности или вещи, которые отобьют у посетителя аппетит (например, мазь против грибка или прокладки).
Евгений: У нас идет жесткая премодерация. Даже если рекламодатель попросит поставить рекламу, которая не будет соответствовать нашим требованиям, мы либо сразу скажем «нет»…
Денис: … либо скажем, что возможно только в таком формате. Потому что мы дорожим репутацией своей и своих клиентов.
— Получается, вы занимаетесь рекламой через мобильные устройства?
Кирилл: Наш сегмент — это премиальная мобильная реклама. В Екатеринбурге кроме нас нет самостоятельных площадок с таким форматом (не берем в расчет мобильную рекламу через приложения либо ресурсы массового посещения — это федеральные компании и стоят за этим москвичи). В Челябинске компания, которая строит сеть мобильной рекламы — это тоже мы. Точнее, наши партнеры, которые создали там офис, нанимают сотрудников, продвигают продукт.
Евгений: Они прониклись, поняли, что это круто, что этим можно заниматься и на этом можно зарабатывать.
— На чем здесь зарабатывать? В чем преимущество мобильной рекламы?
Денис: Это очень качественная аудитория: люди, которые позволяют себе прийти в ресторан — это люди с доходом средним и выше среднего. Когда человек приходит в ресторан, он изначально в хорошем настроении, он заказал еду, ждет, и ему надо чем-то себя занять. Обычно берет телефон, заходит в Wi-Fi — и видит нашу рекламу. Причем он к этой рекламе уже предрасположен: здесь гораздо больше «конверсии» — шансов, что что он зайдет, кликнет по баннеру, прочитает что-то, посмотрит, «пощупает», положит в корзину. Именно за такой рекламой, которой мы занимаемся, будущее.
Евгений: По сравнению с телевизором, радио, интернетом она пока еще на зачаточном уровне. Поэтому клиенты пока очень тяжело идут на нее — это совершенно новое направление. Но за ней реально будущее. Ведь у каждого всегда с собой мобильный Допустим, ты находишься в возле какого-нибудь магазина, например, «Икея». Зная, где ты находишься, мы можем проложить человеку маршрут, показать: «Икея» в 30 метрах от тебя, а там сегодня скидки 50%. Никакая другая реклама этого в принципе не может сделать — только мобильная.
Кирилл: Еще одно отличие от других видов рекламы — в нашей рекламе ты можешь перейти на ресурс рекламодателя, на оформление чего-нибудь (допустим, заявки на кредит, если это банк), сразу же, в режиме здесь-сейчас. Можешь поиграть в телефоне.
В одной из наших рекламных кампаний был игровой баннер — со стирающимся слоем. Человеку самому интересно увидеть такую рекламу, повзаимодействовать с ней. Отсюда очень высокая вовлеченность клиента.
Сейчас бренды (особенно на Западе) стремятся как можно больше знать о человеке: какой у него возраст, пол, интересы. Чем больше таких моментов я знаю, тем более персонализированный показ могу предложить человеку. Как в фильме «Особое мнение», где реклама обращается к человеку: «Добрый день, Джон Ньюман (допустим), вот для вас ключи от машины „Кадиллак“, она вам подойдет». Человек получает такие сигналы прямо в мозг. В нашем случае приходят на телефон, причем о его хозяине уже многое известно. Екатеринбургские компании (рекламодатели) до сих пор не понимают, что их аудитория — вот она, и в таком виде с ней можно легко коммуницировать…
Евгений: Федеральные рекламодатели это уже поняли. Но они нам говорят: круто, но почему у вас, грубо говоря, 2—3 города? Давайте нам 20 городов! У нас голова заработала в эту сторону, и мы начали экспансию по всей России.
— В каких городах сейчас есть ваши площадки?
Кирилл: Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Уфа, Астрахань, Томск, Омск, Тюмень, Краснодар, Таганрог, Москва. В каких-то городах у нас по 2-3 точки, в каких-то — 20. Также сейчас запускаем франшизы.
— Насколько общественный Wi-Fi лучше 4G?
Денис: Смотря какой 4G: или он 30 мегабит в секунду, или 3 мегабита…
Евгений: Зависит также от того, в каком месте ты находишься. Вы бы видели, какой в некоторых местах 3G! (про 4G даже не говорю). СМСки даже не всегда доходят — не говоря уже о голосовой связи. В таком месте Wi-Fi очень актуален.
Многим не хватает тех гигабайт, которые дают операторы. А в будущем интернет будет только дорожать, мы это уже видим. Дешеветь он точно не будет.
Денис: Многие компании уже отказались от безлимитов и заявили, что поднимают ценник за пакеты, урезают. Людям, особенно молодым, трафика действительно не хватает.
Евгений: Если взять Америку, там очень дорогие тарифы, и все стараются пользоваться Wi-Fi. Думаю, у нас этого тоже стоит ожидать: с «пакетом Яровой» и другими законами расходы операторов будут увеличиваться в разы. Компенсировать будут, разумеется, через пользователей. Тут и приходит на подмогу Wi-Fi, который помогает людям пользоваться интернетом, не переживая за свои кошельки. Вай-фай всегда будет актуален: пришел домой или на работу — подключился к сети. Сегодня Wi-fi — это неотъемлемая часть мобильного устройства. Плюс без вай-фая не будет работать «интернет вещей»: чайники, посудомоечные машины и любые другие приборы, которые подключены к Wi-Fi — все это будет только нарастать.
— Где сегодня в Екатеринбурге (кроме кафе и ресторанов) можно найти ваши вай-фай сети?
Кирилл: Мы раздаем вай-фай в библиотеке имени Белинского, в нескольких институтах, в медицинском университете, в спортивных учреждениях, в ЦК «Урал».
Денис: В основном мы работаем в помещениях — мы не предоставляем Wi-Fi на улицах по ряду причин.
Евгений: Но у нас есть в голове хороший проект, который мы планируем попробовать сделать совместно с администрацией города. Все, наверное, видели «умные остановки» на проспекте Ленина, где на табло показывается, через сколько минут придет тот или иной автобус. У нас такая идея: а почему бы не сделать это еще и на Wi-Fi? Раздать его на тех остановках, где люди ждут транспорта, чтобы человек мог подключиться к Wi-Fi и посмотреть, какой транспорт на подходе. Мы планируем сейчас выходить на администрацию с таким проектом. Еще мы планировали в этом году году сделать Wi-Fi в ЦПКиО — надеюсь, что к лету запустим.
— А вай-фай на улицах города? Проспект Ленина Wi-Fi, Плотинка Wi-Fi?
Кирилл: Со временем, я думаю, все это появится.
Евгений: Здесь многое зависит от позиции администрации, ведь это проект для города, для жителей и для туристов, которые к нами приезжают. Мы готовы вложить в такой проект свои силы и средства, но одни мы это не потянем. Как это было с банком УБРиР, совместно с которым мы организовали Wi-Fi-сеть в трамваях: им было интересно показывать себя, а нам было интересно организовать Wi-Fi сеть. Нашелся общий интерес, мы встретились, все организовали, получили опыт и результат. Так и здесь: если кто-то готов идти вместе с нами, мы только «за».