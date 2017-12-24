«Штрафы и платежи в Новом году вырастут кардинально»

16:58 24 декабря 2017 9

Бедность — это не только статистика, но и самоопределение Фото: depositphotos.com © URA.RU

Проблему с бедностью россиян, о которой заявил президент РФ Владимир Путин, а глава Минтруда Максим Топилин предложил решить с помощью увеличения МРОТ, устранить будет не просто. Почему увеличение минимального размера оплаты труда чревато проблемами, сколько на самом деле в России бедных и как можно выйти из положения — рассказали эксперты «URA.RU».

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев считает, что на повышение МРОТ в бюджете страны попросту не хватит денег.

«Топилин может теперь махать президентским указанием на этот счет, но денег от этого много не появится. Большинство людей с низкими доходами трудятся в бюджетной сфере, а средства не берутся из воздуха. Их нужно будет взять из уже существующих бюджетов, но на это финансов нет. Что же касается частного сектора, я очень сильно подозреваю, что он будет просто отползать в тень. Единственный способ увеличивать доходы, в том числе бедных слоев населения — это экономический подъем. А его страна не может добиться уже большое количество лет», — отметил собеседник агентства.

Экс-министр экономики России (1992—1993 гг.) годы Андрей Нечаев заметил, что возможное повышение МРОТ не только утопический, но и опасный сценарий. «Ситуацию с доходами это не изменит, а ситуацию со штрафами и другими платежами, которые привязаны к МРОТ, поменяет кардинально», — предрек эксперт.

Между тем, согласно опросам, число бедных россиян за последние годы увеличилось. Если Росстат сообщает о 13-15% населения, живущих за чертой бедности, то, по данным «Левада-центра», почти 30% населения называют себя бедными, рассказала агентству руководитель отдела изучения доходов и потребления «Левада-центра» Марина Красильникова. Последний скачок этого показателя (на четыре процентных пункта) произошел в 2015 году. По итогам нынешнего года социологи ожидают «показатель бедности» в 29%.

«Раньше люди понимали, что через год-полтора кризисные явления пройдут. После 2015 года население поняло, что в скором будущем выхода из кризиса не предвидится, и серьезно снизило свои запросы и представления о месте в обществе. Последний пик потребительского оптимизма пришелся на начало 2008 года. С тех пор этот рекорд не побит», — добавила Красильникова.

По данным ВЦИОМ, россиянину для достойной жизни необходимо 40 тысяч рублей. В Москве и Петербурге — 56,6 тысячи. Психолог, эксперт по коммуникациям Алена Август отметила, что доход в 40 тысяч на человека во многих регионах просто нереален. Она подчеркнула, что многие россияне тратят основную часть доходов на оплату счетов, лекарств и самого необходимого. Август также отметила, что чем дальше отъезжаешь от столицы, тем чаще видишь, что семьи стараются вести подсобное хозяйство — так люди выживают в непростое время.