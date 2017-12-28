За три дня до Нового года президент объявил о теракте. Что происходит?

17:48 28 декабря 2017 3

Путин признал взрыв в супермаркете Петербурга терактом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 28 декабря, на церемонии награждения военных, отличившихся в ходе спецоперации в Сирии, Владимир Путин назвал взрыв в петербургском супермаркете терактом. Глава государства добавил, что поручил ФСБ задержать террористов, действуя при этом «строго в рамках закона». Напомним, вечером 27 декабря в супермаркете Северной столицы произошел взрыв, от которого пострадали 13 человек. Камеры магазина зафиксировали, что за некоторое время до взрыва некий мужчина зашел в магазин под видом покупателя, оставил в камере хранения рюкзак и проследовал в торговую галерею. Он сделал вид, что приценивается к товарам, затем вышел, но уже без рюкзака.

О том, почему президент оперативно признал случившееся терактом, может ли государство бороться с терроризмом такого рода и как стоит действовать в подобных случаях обычному человеку — в материале «URA.RU».

Президент довольно быстро признал, что произошедшее в Петербурге — теракт. Почему?

Все другие версии выглядели бы достаточно странно, пояснил «URA.RU» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. «По данным Следственного комитета, причиной взрыва стало устройство, начиненное поражающими элементами, эквивалентное по мощности 200 граммам тротила. Тротил у обычных людей дома не валяется», — напомнил политолог.

Путин признал взрыв терактом через 14 часов после случившегося Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сообщил «URA.RU», что в данном случае «трудно было бы говорить о том, что бутылка с водой попала под педаль» [такая версия озвучивалась в случае с ЧП с наездом автобуса на пешеходов в Москве несколько дней назад]. «Кроме того, у спецслужб сейчас особое внимание к безопасности в Петербурге — после загадочной истории с разговором Путина и Трампа [когда сотрудники ЦРУ помогли российским коллегам предотвратить теракт в Северной столице России]», — заключил Виноградов.

Есть ли какой-то символизм в том, что Путин объявил о теракте на награждении военных, прибывших из Сирии?

Маловероятно. Спецслужбы за ночь смогли определить обстоятельства произошедшего, и президент объявил о факте теракта на первом публичном мероприятии 28 декабря, считает полковник запаса ФСБ, экс-руководитель подразделения по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.

В каких случаях государство признает теракт?

По словам директора национального антикриминального и антитеррористического фонда Виктора Куликова, во всех цивилизованных странах работает практически одинаковый алгоритм: если следствию удается в сжатые сроки получить весомые доказательства того, что совершенное преступление — дело рук террористов, то власти могут делать соответствующие заявления. Если же стопроцентных подтверждений нет, то публичных высказываний на этот счет не происходит, чтобы не сеять панику.

Теракт был организован одиночкой или террористической группой?

Эксперты отмечают, что теракты все чаще организовывают одиночки Фото: depositphotos.com © URA.RU

Сейчас сложно говорить. Мнения экспертов расходятся. Так, Луценко считает, что одиночка в принципе способен совершить подобный теракт. «Человек в одиночку может сам сделать взрывное вещество. Даже грамотный школьник, прошедший курс химии, знает, как сделать взрывчатое вещество, скажем, из удобрений. Привести взрывчатое вещество в действие — уже сложнее, но тоже возможно», — рассказал Луценко «URA.RU». При этом он отмечает, что в психологическом формировании террориста, безусловно, участвовали и другие люди.

Версия об одиночке скорее является ошибочной, уверен президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. «Этот человек откуда-то взял взрывчатку, каким-то образом сделал взрывное устройство, либо его ему кто-то передал. В любом случае очевидно, что им кто-то управляет. Вопрос в другом — идет ли речь об активной террористической ячейке либо о «спящей», — пояснил собеседник «URA.RU».

Как бы то ни было, эксперты отмечают, что террористов-одиночек с каждым годом становится все больше. Именно одиночки атакуют людей с ножами на улицах и сбивают пешеходов на площадях на грузовиках.

Может ли государство эффективно бороться с подобными террористическими атаками?

Речь идет о крайне опасном виде терроризма. «Понятно, что государство не может поставить в каждый магазин по сотруднику полиции, не может организовать там зоны досмотра. Обеспечение безопасности — это непосредственная забота собственников торговых объектов», — говорит Линдер.

За последние 20 лет количество рамок досмотра в стране выросло в десятки раз Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Однако с ним не согласен президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. «В магазин заходят сотни человек. Пенять на того же охранника магазина я ни в коем случае не могу, потому что он не имеет физической возможности проследить за всеми», — рассказал Гончаров «URA.RU».

Ежегодно триллионы долларов по всему миру тратятся на оборудование метро, вокзалов, аэропортов специальными рамками, однако поставить их во всех магазинах страны просто невозможно, отмечает Луценко. «Противодействовать здесь можно только комплексом мер, начиная с рядового разведчика за рубежом и заканчивая специально проинструктированными участковыми в наших городах, бдительностью граждан и масштабной системой видеонаблюдения», — говорит Луценко.

Как обычный гражданин может обезопасить себя от подобных терактов?

Опрошенные «URA.RU» эксперты признают: идентифицировать террориста крайне сложно, однако ряд способов все же существует. «Любой преступник, даже самый опытный, который идет на совершение преступления, очень волнуется. У него учащается пульс, повышается артериальное давление. Однако об этом со стороны узнать невозможно. Поэтому надо обращать внимание на детали», — советует психиатр-криминалист, профессор Михаил Виноградов.

Так, по его словам, террорист старается вести себя очень осторожно. Если он заходит, к примеру, в магазин, то смотрит не на товары, а на людей, которые там находятся — преступник пытается понять, нет ли поблизости охраны или сотрудников полиции. «Если человек вошел в магазин с рюкзаком, а вышел обратно без него, то это тревожный сигнал. Надо сразу же обращаться к охране или вызывать полицию», — сказал эксперт.