URA.RU вошло в топ самых цитируемых российских медиа

По итогам мая 2025 года информационное агентство URA.RU заняло пятое место в рейтинге самых цитируемых интернет-ресурсов России. Такие данные приводит компания «Медиалогия», специализирующаяся на анализе медиаактивности и формировании рейтингов по различным показателям.
Согласно опубликованным результатам, индекс цитируемости (ИЦ) URA.RU составил 1 019,09 балла. Это позволило агентству войти в пятерку лидеров среди российских онлайн-СМИ. Первое место в рейтинге занял RT с показателем 2 241,08, далее следуют Gazeta.ru (1 614,32), RBC.ru (1 416) и Lenta.ru (1 116,53).
Самым цитируемым материалом мая стала публикация об инициативе Госдумы запретить бесплатные роды в России для мигрантов. На втором месте оказалась новость с комментарием продюсера Сергея Дворцова о том, что певице Кристине Орбакайте могут ограничить въезд в Россию. Закрывает тройку самых цитируемых материалов история свердловского ветерана ГРУ, который отправился в зону спецоперации на бронемобиле.
Индекс цитируемости отражает востребованность и влияние материалов СМИ в информационном пространстве. Высокие позиции в рейтинге свидетельствуют о доверии со стороны других медиаресурсов, которые активно ссылаются на новости и аналитические публикации агентства.
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