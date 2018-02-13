Куйвашев выслушал Росселя и добавил: «Осталось космодром построить»

17:06 13 февраля 2018 0

Россель представил Куйвашеву гору Белую как новое место приложения сил всей свердловской элиты Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Первый свердловский губернатор Эдуард Россель снова развеселил свердловский истеблишмент. По приглашению действующего главы области Евгения Куйвашева 81-летний политик принял участие в выездном совещании регионального правительства и превратил его в роман, достойный Ильфа и Петрова.

Во вторник на базе существующего спортивного комплекса под Нижним Тагилом — «Гора Белая» — прошло собрание, где обсуждалось создание новой особой экономической зоны (ОЭЗ). В нем принимали участие практически все министры (за исключением министров здравоохранения, образования и общественной безопасности). Специально собрали и влиятельных уральцев: мэра Нижнего Тагила Сергея Носова, главу местного меткомбината Алексея Кушнарева, мецената Владислава Тетюхина и главу исполкома свердловского ОНФ Жанну Рябцеву (доверенное лицо Владимира Путина на президентских выборах).

Горнолыжный комплекс «Гора Белая» должен затмить «Красную поляну» в Сочи Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Поначалу ничто не предвещало беды. «До сих пор ни разу тут не был. Хотя на лыжах давно катаюсь. Недавно вот попробовал встать на сноуборд», — делился в кулуарах министр транспорта Василий Старков. Министр спорта Леонид Рапопорт активно делился впечатлениями о недавней поездке в Италию на этап Кубка мира по биатлону.

«В 2017 году комплекс посетили 270 тысяч человек, — отчитывался директор комплекса Александр Зотов. — Доходы за год возросли в два раза — до 55 миллионов рублей».

«Необходимо развивать трассы, подъемники, сноупарк, летние площадки, номерной фонд, кафе, — перечисляла новый министр инвестиций Виктория Казакова. — Мы готовы предоставлять предпринимателям участки. Для них будут специальный порядок налогообложения, льготы и преференции».

Носов просил, чтобы в границы ОЭЗ включили Уральский, Висим, Верхний Прудок и другие.

«Я думал, если Бог даст мне право влиять, я построю тут горнолыжный центр. Сегодня мы уже говорим об очередном этапе развития этой территории. Если мы его выполним, то сюда приедет весь мир», — начал Россель и дальше напомнил о своих масштабах.

Сначала предложил построить гостиницу на 400 мест. Причем прямо на горе. Потом возникла идея построить альпийский поселок на 1000 мест. Доставлять людей на Белую он предложил на самолетах, которые производит завод гражданской авиации в Арамиле.

«Может, замахнусь и буду нескромным, но мы должны сделать лучше, чем на Красной Поляне», — сообщил сенатор.

Всех уральских олигархов ждут на Белой Фото: Марина Молдавская © URA.RU

«Пусть ЕВРАЗ вкладывается, — глядя на Кушнарева, предложил Россель. — Здесь должен быть [владелец ТМК Дмитрий] Пумпянский, [владелец „Реновы“ Виктор] Вексельберг. [Совладелец УГМК] Андрей Козицын и так много делает для развития региона, но и он пусть поучаствует».

В конце своей речи Россель обратился к Куйвашеву с предложением поставить на горе точку его губернаторского срока. «Мы реализуем этот проект за пять лет и в конце вашего срока проведем тут спартакиаду народов мира и пойдем на выборы», — предложил сенатор.

«Осталось только космодром тут построить», — пошутил Евгений Куйвашев.

В ходе совещания жители ближайшего к горе поселка Уральский пожаловались, что у подножья горы выкуплены большие участки земли, но покупатели уже много лет ничего не строят. «Если не используют землю, не вкладываются в ее развитие, то необходимо ее изымать», — пообещал Куйвашев.

Протокол совещания должен быть передан на подпись главе региона в течение десяти дней.