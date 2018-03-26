Человек Юревича запустил движение: бизнес идет в суды против власти

09:44 26 марта 2018 0

Передел рынка автостоянок и киосков выльется налогоплательщикам в круглую сумму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывший уполномоченный по правам человека в Челябинской области Алексей Севастьянов выиграл уже второй иск о признании незаконными решений чиновников о сносе автостоянок. Добившись своей правоты в суде, южноуральские предприниматели намерены требовать от администрации серьезных компенсаций.

О создании единого парковочного пространства в Челябинске впервые заговорили летом 2016 года. Его целью чиновники называли наведение порядка в этой сфере. Предполагалось, что все стоянки переведут под контроль специально созданного муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Городские парковки». Предприниматели заявили, что под видом борьбы с нелегальными стоянками начался передел рынка. Работу МБУ признали неэффективной, сменили руководство. Однако снос автостоянок продолжился.

Алексей Севастьянов стал побеждать в судах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проект единого парковочного пространства представили депутатам в мае 2017 года. Его разработала московская компания УК «РВМ Капитал» (RWM Сapital), ранее взявшая на себя инвестирование в предпроектную подготовку строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Челябинск — Екатеринбург и реконструкции набережной реки Миасс к саммитам ШОС и БРИКС. Но проект еще не удалось запустить в разработку, так как свои претензии высказало управление Федеральной антимонопольной службы.

Пострадавшие от действий МБУ коммерсанты массово стали судиться с мэрией. Больше других пострадали объекты семьи экс-омбудсмена Алексея Севастьянова, попавшего в немилость властей из-за близости к бывшему губернатору Михаилу Юревичу.

Несмотря на политические проблемы и давление на бизнес Алексей Севастьянов выиграл уже второй из серии исков о незаконном демонтаже автостоянок. Вердикт в его пользу сначала вынес Арбитражный суд области, дело рассматривал заместитель председателя этой инстанции Евгений Шайхутдинов. Чиновники не согласились и подали жалобу. Но Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил правоту Алексея Севастьянова, причем его решение вступает в силу немедленно.

Суд признал недействительным уведомление комитета по управлению имуществом и земельными отношениям (КУИЗО) Челябинска о демонтаже автостоянки по улице Захаренко, 17. Ранее аналогичный вердикт был вынесен в отношении автостоянки по улице Ворошилова, 5. Оба объекта принадлежали ООО «Автопарк» Игоря Лукоянова и Якова Севастьянова (родной брат экс-омбудсмена).

Аналогичные проблемы и у собственников киосков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Истцам удалось доказать, что их ненадлежащим образом уведомили об освобождении участка. Так, собственники заключили договор аренды земли под автостоянку сроком до 4 июня 2017 года. Фирма исправно вносила плату за участок. По условиям документа, если арендатор продолжает пользоваться имуществом по окончанию срока договора, а арендодатель не возражает против этого, то договор считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок. Именно так и произошло.

Суд первой инстанции запретил что-либо делать с участком, пока не будет вынесено решение. «Несмотря на обеспечительные меры муниципальное учреждение „Городские парковки“ заключило с ЧОП „Вымпел“ договор об охране земельного участка. Нашу будку вывезли. ЧОП поставил на то же место свой пункт охраны. Теперь они зарабатывают на нашей стоянке под прикрытием договора охраны. Плюс завладели нашим имуществом — шлагбаум, ограждение и тому подобное», — говорит Алексей Севастьянов.

По словам юриста, сейчас в судах находится еще больше десятка аналогичных исков. «Победа в арбитражном суде — это только первый шаг.

Теперь будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой наказать чиновников КУИЗО, незаконно лишивших бизнеса моих поручителей. Кроме того, будем требовать материальной компенсации из бюджета. Это будет крупная сумма», — заверил Алексей Севастьянов.

Сергей Чигинцев настаивает, что мэрия действует строго в рамках закона Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель регионального отделения коалиции владельцев малых торговых форматов киоскеров, член городской общественной палаты Ирина Плещева отмечает, что с аналогичными проблемами столкнулись владельцы павильонов. «В судах рассматриваются десятки исков. Решения в силу еще не вступили. Но есть два положительных момента. Первое — нам разрешили провести экспертизу объектов на предмет их стационарности. Кроме того, судья разъяснила, что раз есть постановления главы о выделении участка по объект, а сейчас власти настаивают на демонтаже, то предприниматели вправе требовать возмещение вреда. То есть вместо того, чтобы ломать направо и налево, администрация должна подумать, как возмещать ущерб», — говорит собеседница.

В администрации Челябинска хранят спокойствие. «Не видел еще решения суда по стоянкам. У нас сотни судебных процессов. Бывает, что суды встают на сторону оппонентов, это нормальная ситуация. Будем оспаривать их. У нас есть регламент и порядок работы, и мы им неукоснительно следуем», — заверил председатель КУИЗО Сергей Чигинцев.