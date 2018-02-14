20:11 14 февраля 2018 8

Служба демонтажа превратилась в карающую «дубину» для мелкого бизнеса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска предложил ввести амнистию для временных некапитальных объектов, у которых истек срок аренды земли и не оформлены новые документы. Это позволит «вывести из тени» около 1,5 тысячи киосков и павильонов и принесет в бюджет около 50 млн рублей, сообщил «URA.RU» депутат гордумы Александр Галкин.

«Сейчас ситуация зашла в тупик. Более 1,5 тысячи предпринимателей, с которыми ранее были заключены договоры, оказались в нелегальной плоскости. КУИЗО разработал хорошую инициативу — объявить амнистию и на основании ранее имеющихся у них документов пролонгировать договоры аренды на один-три года, чтобы предприниматели чувствовали уверенность в завтрашнем дне», — сказал депутат.

Александр Галкин подчеркнул, что владельцы киосков и павильонов не прекращали платить за работу своих объектов. Только раньше деньги шли в бюджет, а сейчас «крыше» и «решалам». «Не исключаю, что появятся противники амнистии, потому что кому-то выгоден хаос: чем больше бардака, тем больше можно зарабатывать денег нелегально. Сейчас более тысячи объектов работает вообще без документов, то есть на них не будет распространяться амнистия. Но их и сейчас не демонтируют, зачастую павильоны убирают выборочно. Отсюда и появляются обвинения в аффилированности соответствующих служб», — продолжил парламентарий.

Александр Галкин подсчитал, что амнистия киосков принесет в бюджет Челябинска 50 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат добавил, что уже демонтированные объекты, на которые у собственников были документы, тоже должны попадать под амнистию. Более детально этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета по вопросам размещения временных нестационарных объектов.

Автор инициативы, руководитель КУИЗО Сергей Чигинцев попросил не торопиться с объявлением амнистии. «Вопросов очень много. Объекты разные, ситуации разные. Будем все это обсуждать. Самое главное — желание есть. Подключим депутатский корпус, управление торговли, управление экономики», — рассказал чиновник.

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев считает, что к проблеме надо подходить гибко. «Во взаимоотношениях с малым бизнесом надо искать компромиссы. Под единые правила всех не подгонишь», — уверен градоначальник.

Собственник нескольких киосков на условиях анонимности усомнился в реализации амнистии. Он предположил, что директор МКУ «Городская среда», депутат Советского райсовета Сергей Шумаков продолжит выборочно сносить «чужие» павильоны и упорно не замечать те, которые сам курирует. «Во время последнего демонтажа киосков при журналистах не тронули несколько павильонов, арендованных мясной и молочной компаниями. Есть предположение, что их патронирует Шумаков. Потому что по всему городу киоски именно этих сетей стоят, где попало, никто их не трогает», — считает собеседник.

Руководитель регионального отделения Коалиции владельцев малых торговых форматов киоскеров, член городской общественной палаты Ирина Плещева объяснила, что поправки в Земельный кодекс запрещают без тендера продлевать договор аренды. Из-за этого возникли проблемы практически у всех предпринимателей, владеющих павильонами. Но в том же кодексе есть лазейка: без аукциона можно разрешить размещения киоска без предоставления земельного участка в аренду. По такой схеме, считает она, можно сохранить предпринимателям бизнес. «В пятницу соберется рабочая группа, где будем обсуждать юридические аспекты амнистии. УФАС и [бизнес-омбудсмен] Александр Гончаров нас поддержали. Так что пока есть идея, есть поддержка властей, но надо понять, как юридически это осуществить», — резюмировала Ирина Плещева.

Передел рынка временных некапитальных объектов начался в прошлом году. Некоторые предприниматели заявили, что под таким лозунгом заинтересованные чиновники и депутаты подминают рынок под себя. В мэрии утверждают, что наводят порядок. Яркой иллюстрацией «перегибов на местах» стало заявление одной из коммерсанток Анастасии Тумановой в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по факту воровства у нее павильонов с товаром в 4 часа ночи муниципальной службой.