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Главные новости Челябинской области
16:55  20 декабря 2017 0

Челябинский экс-омбудсмен выиграл у чиновников суд о сносе своего объекта

Обыск в доме бывшего омбудсмена Челябинской области Алексея Севастьянова. Челябинск, севастьянов алексей
Алексей Севастьянов выиграл первый иск о сносе стоянкиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО «Автопарк» о признании незаконным уведомления мэрии о сносе его парковки. Это первое такое решение в рамках серии исков от челябинских предпринимателей, не согласных с демонтажем их объектов, сообщил «URA.RU» юрист заявителей, экс-омбудсмен Алексей Севастьянов.

«Два месяца назад моим клиентам прислали уведомление КУИЗО [комитет по управлению имуществом и земельным отношениям] об освобождении участка, поскольку он занят якобы незаконно. Мы обратились в суд, поскольку не согласны с этим, все документы в порядке. Суд сразу удовлетворил наше ходатайство об обеспечительных мерах — чтобы объект работал до вынесения окончательного решения. Однако ЧОП „Вымпел“ на основании договора с муниципальным учреждением „Городские парковки“ об охране земельного участка вывез наше имущество и поставил на то же место свой пункт охраны. Теперь они зарабатывают на стоянке под прикрытием договора охраны. Плюс завладели нашим имуществом — шлагбаум, ограждение и тому подобное», — говорит Севастьянов.

По словам представителя истцов, дело рассматривал и. о. председателя Арбитражного суда области Евгений Шайхутдинов. Вердикт вступает в силу немедленно. Однако непонятно, как его реализовать. В связи с этим рассматривается вариант об обращении в суд за денежной компенсацией.

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Учредителем ООО «Автопарк» являются Игорь Лукоянов и Яков Севастьянов, родной брат экс-омбудсмена. Сам Алексей Севастьянов представляет интересы компании от имени местного филиала юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», защищающей экс-губернатора Михаила Юревича.

В Арбитражном суде сообщили «URA.RU», что пресс-секретарь Виктория Гладышева на больничном, никто ее не замещает, поэтому прокомментировать решение по иску ООО «Автопарк» некому. Председатель КУИЗО Сергей Чигинцев отметил, что истцам удалось доказать в суде, что они не получили уведомление об освобождении муниципальной земли. Но это не значит, что стоянка размещалась законно. Решение по вердикту суда будет принято после консультации с юротделом.

Член городской Общественной палаты и лидер регионального отделения Коалиции киоскеров РФ Ирина Плещева заметила, что в судах находится серия аналогичных исков. Кроме того, оспаривается и само «Положение о демонтаже», на основании которого чиновники без суда определяют законность размещения объекта. «Сегодня встречались с бизнес-омбудсменом Александром Гончаровым на эту тему. Приезжали предприниматели из Магнитогорска — у них такая же ситуация, 24 декабря они проводят митинг. Наша общая позиция — „Положение о демонтаже“ противоречит Земельному кодексу и закону „О торговле“, поэтому нужно оставить в покое все законно размещенные объекты, а демонтаж может быть только по решению суда», — добавила Плещева.

Сергей Леонов
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