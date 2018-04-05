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05 апреля 2018
17:04  05 апреля 2018 0

Запад решил сыграть на стереотипе «царь хороший — бояре плохие»

Как американцы вмешивались в российские президентские выборы
Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.RU»
Презентация доклада Андрея Манойло
Американцы использовали сразу несколько технологий во время президентских выборов в РоссииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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На президентских выборах 2018 года Запад сосредоточился на подрыве доверия россиян к институту голосования. Дискредитация фигуры президента отошла на второй план. К такому выводу пришли авторы доклада «Попытки делегитимации президентских выборов — 2018 в России», который был презентован в ТАСС 5 апреля.

Институт выборов обладает меньшим запасом прочности, нежели институт президентства, отмечает политолог Андрей Манойло. «У россиян высокое доверие к Владимиру Путину. К выборам отношение другое, их проводят чиновники.

Запад решил воспользоваться российским представлением о том, что «царь — хороший, бояре плохие», — сказал Манойло.

Если бы россияне и международное сообщество согласились с нелегитимностью выборов, это могло бы развязать США руки на международной арене. «Предположим, они бы захотели устроить беспилотную зону в Сирии, а Россия наложила бы на это вето в Совбезе ООН. В этом случае они могли объявить, что власти РФ и ее представители на международной арене просто нелегитимны», — рассказывает политолог.

Презентация доклада "О попытке делегитимации президентских выборов 2018" в ТАСС. Москва, мартынов алексей, манойло андрей, гаспарян армен
Доклад представили политологи Алексей Мартынов и Андрей Манойло, а также общественный деятель Армен Гаспарян
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом попытки делегитимировать выборы начались задолго до процедуры голосования, заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. «Через скандал с Олимпиадой они пытались нивелировать значимые для россиян достижения, работали на раскол элит и дискредитировали работу ЦИК», — говорит политолог.

Примером такой дискредитации можно считать скандал со счетами кандидата от КПРФ. «На самом деле закрыть счета — это дело двух минут. Но вдруг с западными банками что-то произошло, и началась проволочка. А о счетах стало известно в СМИ. После этого началось давление на ЦИК с целью снять кандидата, который шел вторым в президентской гонке», — замечает Мартынов.

Однако все это закончилось ничем, замечают авторы доклада. Они связывают провал западной стратегии с крайне слабой экспертизой по России, которая существует в США. «После развала Советского Союза профессиональные школы по советологии начали закрываться. Вместо этого формировать представление о России начали по беглым коммерсантам, которые живут в Лондоне. Истинного же положения в стране они просто не знают», — заключил Мартынов.

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