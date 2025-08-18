В Киеве взорвался автомобиль

Количество пострадавших неизвестно, сообщили СМИ
Количество пострадавших неизвестно, сообщили СМИ

В столице Украины, в Киеве, взорвался военный автомобиль. Об этом сообщило украинское СМИ «Страна».

В данный момент, подробностей происшествия нет. Также неизвестно количество жертв или пострадавших. Сообщается о рядом находящемся автомобиле скорой помощи.

В материале указано, что якобы взрыв произошел, когда владелец автомобиля подошел к транспортному средству. Это уже не первый случай взрыва автомобиля на Украине. Ранее в Одессе произошел аналогичный случай. Тогда автомобиль взорвался, предположительно, когда в него сел человек.

