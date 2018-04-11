В команде Комаровой борьба за полномочия провинившегося замгубернатора

19:29 11 апреля 2018 2

Именно Геннадий Бухтин остается исполняющим обязанности губернатора ХМАО во время отсутствия Комаровой Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Серый кардинал» югорского правительства, первый вице-губернатор ХМАО Геннадий Бухтин расширяет силу своего аппаратного влияния. Он захватывает функционал заместителя губернатора Натальи Комаровой Павла Сидорова, приближая его скорую отставку. Об этом 10 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в югорском Белом доме.

Как ранее сообщало «URA.RU», бывший советник Геннадия Бухтина Михаил Савченко покинул прежнюю должность для работы в Фонде поддержке предпринимательства Югры на посту заместителя начальника. Фонд поддержки предпринимательства находится в ведомстве директора департамента экономического развития Павла Сидорова, долгое время его генеральным директором была его супруга Ольга.

Коррупционные скандалы сильно повлияли на репутацию Павла Сидорова Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По неофициальным данным, семья Сидоровых продолжает руководить денежными потоками фонда, а новый генеральный директор Сергей Стручков находится на своем посту лишь формально.

По словам инсайдера «URA.RU» в югорском правительстве, политические амбиции Геннадия Бухтина существенно окрепли после выборов президента в марте 2018 года. Если ранее он остался в тени, то теперь активно продвигает лояльных к себе людей в различные правительственные структуры.

Собеседник считает, что Геннадий Бухтин планирует избавиться от Павла Сидорова, позиции которого значительно ослабли на фоне громких коррупционных скандалов в его департаменте.

Человек Бухтина уже занял руководящий пост в Фонде Сидорова Фото: Павел Бедняков © URA.RU

«Сидоров оказался большой проблемой для Комаровой, коррупционные скандалы в его ведомстве нанесли сильные репутационные удары правительству в целом, но отправить чиновника в отставку накануне выборов президента было невозможно. Именно поэтому было принято решение подождать. Могу предположить, что время пришло, сейчас Бухтин спокойно и без лишнего шума подберет под себя функционал Сидорова, который вскоре будет вынужден уйти в отставку», — предполагает инсайдер агентства.

По версии источника в окружной думе ХМАО, главная цель первого вице-губернатора — получить контроль не только над правительственным Фондом, но и над всем «хозяйством» Сидорова. «Аппаратные позиции Сидорова ослаблены в связи с недюжинным интересом к его „талантам“ со стороны правоохранительных органов. Бухтин не гонится за абстракциями в виде аппаратного веса как такового, для него эта рокировка только способ получить контроль над ключевыми позициями по распределению бюджетных потоков», — рассказывает источник в окружной думе.

Геннадий Бухтин считается вторым человеком в региональном правительстве после Комаровой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Однако среди политологов ХМАО существует точка зрения, что Бухтин не преследует личных политических амбиций и действует исключительно в интересах губернатора Комаровой. «С момента своего прихода в правительство Бухтин стал для Натальи Комаровой тем человеком, которому она могла доверять. И это было основано на том, что у него отсутствовали собственные политические амбиции. Он был для губернатора доверенным лицом, исполнителем её поручений и тем, кто от начала до конца проводил не свои решения, а решения главы региона. Поэтому, на мой взгляд, главным ресурсом Геннадия Бухтина было и остаётся личное доверие губернатора. Именно в этом главный критерий его аппаратного веса», — комментирует политолог Павел Манченко.

Получить комментарий Павла Сидорова на момент публикации материала не удалось. В департаменте экономического развития сообщили, что директор находится в отпуске. Сам Сидоров на звонки журналистов агентства не ответил. Узнать мнение Геннадия Бухтина также не удалось. Телефон вице-губернатора недоступен для звонков журналистов.

Напомним, Геннадий Бухтин появился в правительстве ХМАО в сентябре 2010 года, когда был назначен заместителем губернатора по вопросам экологии. До работы в югорском правительстве он занимал пост в нескольких ведомствах — был директором по организации компенсационных выплат Российского союза автостраховщиков, возглавлял департамент развития Дальнего Востока и Северных территорий в Министерстве регионального развития, выступал советником Владимира Путина.

На посту первого вице-губернатора Геннадий Бухтин курирует экономические направления: департаменты финансов и экономразвития, а также департаменты государственного заказа, управления государственным имуществом и департамент труда и занятости населения. Бухтин считается одним из немногих доверенных лиц губернатора Комаровой, именно он в первую очередь остается исполняющим обязанности главы региона в период ее отсутствия. Однако, несмотря на это, Бухтина нельзя назвать публичным руководителем, его открытые комментарии и заявления даже в проправительственных СМИ появляются крайне редко. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.