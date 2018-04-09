В югорском правительстве произошли кадровые перестановки. Советник первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина Михаил Савченко покидает свою должность. Он продолжит работу в правительственном Фонде. Об этом 9 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в югорском «Белом доме».
По словам собеседников, решение о смене деятельности принято самим Савченко, а заявление об увольнении советника уже подписано Бухтиным. «Он продолжит работу в правительственном фонде, курируемым его прежним руководителем Бухтиным. Предположительно, это „Фонд развития Югры“», — рассказывает инсайдер.
Получить комментарий Михаила Савченко на момент публикации материала не удалось. Чиновник не ответил на звонок журналистов.
Напомним, Михаил Савченко в 2011 году работал заместителем директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Руслана Бабицына. В мае 2011-го по распоряжению губернатора ХМАО Натальи Комаровой Бабицын был уволен, вместе с ним свою должность покинул и Савченко.