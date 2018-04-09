{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,83
Динамика за 2 недели
Евро 70,71
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 апреля 2018
08 апреля 2018
07 апреля 2018
06 апреля 2018
05 апреля 2018
Главные новости Югры
13:04  09 апреля 2018 1

В югорском правительстве — кадровые рокировки. Советник первого вице-губернатора покидает должность

Правительство ХМАО. Ханты-Мансийск., бухтин генадий
Советник вице-губернатора Геннадия Бухтина (слева) уходит работать в правительственный фондФото: Александр Елизаров © URA.RU

В югорском правительстве произошли кадровые перестановки. Советник первого вице-губернатора ХМАО Геннадия Бухтина Михаил Савченко покидает свою должность. Он продолжит работу в правительственном Фонде. Об этом 9 апреля «URA.RU» сообщили сразу несколько источников в югорском «Белом доме».

По словам собеседников, решение о смене деятельности принято самим Савченко, а заявление об увольнении советника уже подписано Бухтиным. «Он продолжит работу в правительственном фонде, курируемым его прежним руководителем Бухтиным. Предположительно, это „Фонд развития Югры“», — рассказывает инсайдер.

Получить комментарий Михаила Савченко на момент публикации материала не удалось. Чиновник не ответил на звонок журналистов.

Напомним, Михаил Савченко в 2011 году работал заместителем директора департамента общественных и внешних связей ХМАО Руслана Бабицына. В мае 2011-го по распоряжению губернатора ХМАО Натальи Комаровой Бабицын был уволен, вместе с ним свою должность покинул и Савченко.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров