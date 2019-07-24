Миллионер, проваливший одну мечту Сургута, готовится взяться за новую

Решение вопроса с освещением, по оценкам экспертов-урбанистов, Сургуту необходимо для достижения статуса самого северного полумиллионника России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Администрация Сургута стоит перед непростым выбором: городу предлагают за счет заключения концессии решить вопрос с уличным освещением, но власти не уверены в успехе проекта из-за неоднозначной репутации потенциального исполнителя. Речь идет о депутате Думе ХМАО и предпринимателе Ринате Айсине, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

«Частную концессионную инициативу выдвигает компания „Сферрум-Югра“, конечным бенефициаром которой считается Айсин. Для него это уже второе концессионное соглашение, которое он хочет заключить с городом. Ранее ему был передан в управление на 25 лет парк в 45-м микрорайоне Сургута. Вопросы есть как к реализации первого проекта, так и к тому, что предлагается сделать сейчас в рамках концессии уличного освещения», — рассказал инсайдер.

В Сургуте в большинстве фонарей уличного освещения установлены обычные лампы накаливания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По словам собеседника, «Сферрум-Югра» частную концессионную инициативу подала на рассмотрение мэрии в июне. Но затем отозвала ее на доработку, когда проект был подвергнут критике. Доводить документ до ума инвесторы собираются в составе рабочей группы, куда войдут еще депутаты городской думы и профильные специалисты. «В Сургуте уже есть несколько улиц, где установлены современные светильники. Там качество освещения заметно выше. Я надеюсь, что в составе рабочей группы мы сможем подготовить качественный документ. Думаю, что месяца нам для этого хватит», — заявил «URA.RU» депутат сургутской думы Богдан Гужва. По данным инсайдера, Гужва будет включен в состав рабочей группы как многолетний бизнес-партнер Айсина и потенциальный интересант заключения этой сделки. К тому же он, как бывший чиновник, имеет опыт в разработке нормативной документации.

В самой компании «Сферрум-Югра» пообещали прокомментировать ситуацию позднее, телефон Айсина находится вне зоны доступа. По версии источника «URA.RU», знакомого с параметрами возможной сделки, стоимость соглашения оценивается примерно в 160 миллионов рублей, а срок реализации в 10 лет. «Будут устанавливаться новые светодиодные светильники, которые кратно меньше потребляют электроэнергии, чем обычные фонари. Вот эта дельта платы за электричество и будет доставаться концессионеру», — прокомментировал собеседник агентства.

По его словам, в первоначальном проекте «Сферрум-Югра» объем модернизации уличного освещения был небольшой. «Скорее всего, было взято типовое соглашение, которое не подверстали под конкретные потребности Сургута. Теперь все эти параметры приходится менять», — считает источник.

В пресс-службе сургутской мэрии «URA.RU» подтвердили информацию о проведении переговоров с компанией «Сферрум-Югра». «У города существует обязанность по строительству линий уличного освещения на участках, где оно вовсе отсутствует, в соответствии с решениями суда и предписаниями надзорных органов. Также есть потребность в замене светильников на энергосберегающие, проведении работ по реконструкции объектов освещения. В связи с тем, что бюджетные источники финансирования указанных мероприятий крайне ограничены, администрация рассматривает различные варианты решения данных вопросов, в том числе и с использованием механизма государственно-частного партнерства», — заявили в пресс-службе мэрии Сургута.

По словам источника «URA.RU», близкого к сургутской мэрии, окончательные выводы о состоятельности предложения будут сделаны с учетом бизнес-бэкграунда Айсина. «Темпы обустройства парка в 45 микрорайоне оставляют желать лучшего. Формально концессия выполняется, но сроки не соблюдаются.

У застройщика Айсина идет затяжной конфликт с владельцами квартир в его жилом комплексе из-за претензий к качеству жилья. А он еще умудрился испортить отношения с рядом СМИ и представителями ОНФ, написав на них заявление в полицию о клевете», — рассказал инсайдер.

Тем не менее ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников в беседе с корреспондентом «URA.RU» заявил, что ни муниципальные, ни региональные власти не смогут справиться с модернизацией коммунальной инфраструктуры без помощи бизнеса. «Есть объективная необходимость в том, чтобы инвесторы вкладывались в коммунальную инфраструктуру. Тем более что сейчас свое развитие получают нацпроекты. Заключение концессионных соглашений — уже реально существующий механизм сотрудничества власти и бизнеса, и со временем он становится все более востребован», — считает эксперт.

Депутат Богдан Гужва рассчитывает, что его коллеги поддержат решение о необходимости заключения концессии для уличного освещения в Сургуте Фото: Алексей Андронов © URA.RU

По словам депутата Гужвы, осенью на одном из заседаний думы сургутские народные избранники должны принять решение о заключении концессионного соглашения на уличное освещение. Затем итоговый документ публикуется на официальном сайте РФ для размещения информации о проведении торгов, чтобы на него могли заявляться потенциальные концессионеры. — «В идеале решение думы нужно принимать уже на сентябрьском заседании думы. Я считаю, чем быстрее мы пойдем по этому пути тем, лучше. Нужно использовать механизм концессии для создания благоприятной и комфортной городской среды. Я поддерживаю такие вещи», — заявил депутат.

Ранее «URA.RU» сообщало о необходимости модернизации уличного освещения в Сургуте. Решение вопроса с освещением, по оценкам экспертов-урбанистов, Сургуту необходимо для достижения статуса самого северного полумиллионника России.