В ХМАО поменяли руководителя проекта, который касается всех югорчан

Для Югры подобрали того, кто знает, что делать с мусором Фото: Илья Московец © URA.RU

Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными и бытовыми отходами в ХМАО «Югра-Экология» уходит под управление электросетевой компании «ЮТЭК-РС».Руководитель энергетиков Максим Медведев назначен генеральным директором регионального оператора ТКО. Об этом «URA.RU» сообщил источник в окружном правительстве.

Как ранее сообщало агентство, в рамках масштабной мусорной реформы РФ в регионах были определены единые операторы ТКО. ХМАО был разделен на две зоны (Северную и Южную). По результатам конкурса, сразу в двух зонах региональным оператором была признана «Югра-Экология». Инсайдер добавил, что действующий директор «Югра-Экология» Павел Ващенко продолжит работать в компании, но уже в подчинении директора «ЮТЭК-РС» Максима Медведева (руководит компанией с марта 2012 года).

В регионе компания является исполнителем инвестиционной программы по строительству электросетевых объектов Фото: depositphotos.com

Стоит отметить, что «ЮТЭК-РС» с 2007 года занимает стратегически важную позицию в развитии коммунальной энергетики ХМАО. Компания является исполнителем инвестиционной программы по строительству электросетевых объектов в Ханты- Мансийском, Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском районах, а также Ханты- Мансийске, Нефтеюганске, Нягани, Урае, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе, а также обеспечивает транспортировку электрической энергии до конечного потребителя.

По словам собеседника, решение о смене руководства регоператора было принято советом директоров «Югра-экологии». «Югра-экология» — это социально важный проект, в рамках которого реализуется национальный проект в сфере экологии. Поэтому принято решение доверить ответственное направление хорошо зарекомендовавшей себя компании. «ЮТЭК-РС» без малого 12 лет работает в регионе, имеет отличную репутацию», — резюмирует инсайдер.

Сбор и переработку мусора в «ЮТЭК-РС» считают ответственной задачей Фото: Илья Московец © URA.RU

Информацию источника о смене руководства компании агентству также подтвердил сам Медведев. «Главным аргументом в пользу этого решения стал тот факт, что компания „ЮТЭК-РС“ за годы своей деятельности (с 2007 года) добилась значительных успехов в реализации масштабных проектов. Учитывая специфику деятельности сетевой компании ирегионального оператора, которые во многом совпадают, в том числе и территориально, „ЮТЭК-Региональные сети“ призвана повысить эффективность управления региональным оператором», — говорится в ответе Максима Медведева, направленном в редакцию. За 12 лет работы компания в рамках реализации инвестиционной программы построила и реконструировала сотни электросетевых объектов на территориях ведения своей деятельности.

«За эти годы специалисты компании приобрели обширный производственный опыт, который позволяет обеспечивать надёжное и бесперебойное электроснабжение потребителей ХМАО-Югры, организовано эффективное взаимодействие с исполнительной властью в муниципалитетах, с общественными советами и активными горожанами, — говорится в ответе Медведева. — Таким образом, весь накопленный управленческий ресурс позволит эффективно настроить и систематизировать работу регионального оператора как в части организации договорной работы, так и контроля над своевременным вывозом и утилизацией ТБО, ликвидации несанкционированных свалок, атакже качественной и своевременной реакции на обращения жителей автономного округа. При этом компания „Югра-Экология“ продолжит работу в прежнем режиме. Выбранный механизм управления не увеличивает затраты регионального оператора, а значит не повлияет на тариф».

Предприятие заслужило доверие в Югре Фото: Анна Майорова © URA.RU

В правительстве ХМАО сообщили, что вовлечение операционных ресурсов ЮТЭК-РС, позволит эффективно настроить и систематизировать работу оператора с физическими и юридическими лицами.

«Если компания имеет определенный вес в своем регионе и уже показала себя с позитивной стороны, то она заслуживает доверие, — считает председатель общественного совета при департаменте недропользования и экологии Тюменской области Александр Чернышев. — Значит, у компании есть на это и ресурсы, и возможности. В этом смысле перед опытными организациями гораздо большая ответственность, ведь они рискуют всей своей историей, именам учредителей, а значит, они будут в хорошем смысле вынуждены оправдать доверенное и такое важное направление, как вопросы экологии».