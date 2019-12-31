О чем мечтают пермские чиновники накануне Нового года

Поменьше думать о работе и больше времени уделять личной жизни собираются пермские чиновники в 2020 году Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

В новом году больше времени уделять себе и своей семье, а еще хотя бы иногда не думать о работе хотят практически все пермские чиновники, депутаты, силовики и общественники, с которыми пообщались корреспонденты «URA.RU». В череде вполне традиционных установок есть и оригинальные — поступление в школу MBA, поездки на чемпионаты мира и Европы, а также целый ряд спортивных целей. Накануне Нового года мы выяснили, какие обещания дают себе известные пермяки и к каким событиям 2020 года они готовятся уже сейчас.

Председатель избиркома Пермского края Игорь Вагин собирается осваивать новые сферы — говорит, что планирует поступить на один из курсов MBA. «Надо совершенствоваться не только в юридической сфере, но и в других направлениях», — рассказал он «URA.RU». Также Вагин уже планирует свой отпуск в 2020 году. По его словам, для него это станет основным событием наступающего года, которого он очень ждет, чтобы отключить все средства связи и на пару недель посвятить себя своим детям.

Вице-премьер Антон Удальев планирует в 2020 году съездить в Швейцарию на ЧМ по хоккею Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Уделять больше времени своим детям также планирует вице-премьер правительства Пермского края Антон Удальев. «А еще я очень хочу попасть на ЧМ по хоккею», — поделился он мечтой с «URA.RU».

Глава Пермского УФАС Александр Плаксин говорит, что самым значимым событием 2020 года для него станет юбилей антимонопольного органа. «ФАС будет отмечать 30-летие. Мы уже начали готовиться к этому, сделали стенд с руководителями управления всех лет», — рассказал «URA.RU» Плаксин. В качестве личной цели он ставит перед собой задачу прочитать хотя бы одну книгу от начала и до конца. «Свободного времени очень мало, поэтому не удается читать для души столько, сколько хотелось бы», — пояснил руководитель пермских антимонопольщиков.

Он показал недавно подаренную книгу Рэя Далио «Принципы» и пояснил, что именно ее в первую очередь и планирует прочитать от корки до корки во время отпуска, который будет у чиновника сразу после новогодних праздников.

К предстоящему отпуску уже начала подготовку и глава пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю Татьяна Авдюкова. Она рассказала «URA.RU», что это станет долгожданным событием 2020 года. Продолжительность отпуска Авдюкова называть тактично отказалась, но сказала, что он начнется в феврале. «Я очень люблю кататься на горных лыжах и путешествовать по России. Планирую и в этот раз отдохнуть таким образом», — пояснила «URA.RU» Авдюкова. Она сказала, что не ставит перед собой каких-то определенных целей и задач на 2020 год, а потому просто «планирует не останавливаться на достигнутом».

Руководители пресс-служб мэрии Перми и правительства Прикамья готовятся к Пермскому международному марафону Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Также со спортом связаны все цели нового главы департамента пресс-службы администрации губернатора Прикамья Артема Вороненко. На 2020 год он хочет пробежать марафонскую дистанцию за четыре часа и уже начал готовиться к Пермскому международному марафону, который пройдет в следующем году. Также Вороненко ждет предстоящий чемпионат Европы по футболу. «Очень хочу посетить как минимум один матч чемпионата», — поделился Вороненко своей мечтой с «URA.RU».

Глава пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова тоже ставит перед собой цель, связанную с марафоном. Говорит, что очень хочет пробежать 10 км лучше, чем в прошлом году. «Сейчас бегаю за 57-58 минут, цель — вбежать в 50 минут», — пояснила «URA.RU» Шушпанова. Также сотрудница мэрии планирует улучшить свой английский язык и больше времени уделять его практике. Основным событием наступающего года она называет 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Говорит, что подготовка к празднованию уже началась.

Руководитель пресс-службы краевого парламента Лариса Шляпникова говорит, что уже начала подготовку к предстоящему событию 2020 года — путешествию на автомобиле по России.

«Я всегда стараюсь на майские праздники куда-нибудь съездить. Так и сейчас: уже думаю над маршрутом», — сказала «URA.RU» Шляпникова. А уже с начала 2020 года она планирует начать ходить в спортзал.

Глава пресс-службы прокуратуры Пермского края Юлия Гайнанова пообещала себе в 2020 году эмоционального спокойствия. «Работа у нас всегда очень волнительная. Часто бывает, что переживаешь трагедии людей, как свои личные. Хочется всем помочь, защитить, но иногда это не получается. Поэтому в новом году постараюсь не нервничать так много, как обычно, воспринимать ситуации более спокойно», — сказала «URA.RU» Гайнанова.

От 2020 года собеседница агентства ждет побед в спартакиаде работников прокуратуры, которая пройдет в Москве в конце мая. «Я по жизни — спортсменка, занимаюсь бадминтоном. Я всегда участвовала в спартакиадах (в Сочи, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге) и завоевывала призовые места. Приглашение на спартакиаду на 2020 год мне уже прислали. Если я все-таки решусь на нее поехать, то постараюсь вновь оказаться в призерах», — заключила Гайнанова.

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов не хочет праздновать свое сорокалетие и придумал хитрый способ все-таки отметить этот день Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Александр Филиппов в следующем году планирует больше времени уделять своему здоровью и семье. «Спортом буду больше заниматься, в зал ходить», — сказал «URA.RU» Филиппов. В 2020 году ему исполнится 40 лет, но, говорит народный избранник, это событие он отмечать не будет. «Вместо этого я отмечу день рождения своего сына. Ведь в 2019 году в мой день рождения супруга подарила мне пятого ребенка, четвертого сына», — пояснил «URA.RU» депутат.

Общественник Денис Галицкий дает себе установку — не отвлекаться от важного и не реагировать на глупости, которые происходят в городской жизни. «Но знаю, что не получится. К тому же как бы спонтанная реакция на встречное потом оказывалась важным делом», — сказал «URA.RU» активист. Он не ждет каких-то определенных событий от наступающего года, говорит, не любит ждать и таким образом зависеть от внешних обстоятельств.