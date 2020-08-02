Свердловские города лихорадит в преддверии выборов

В отдельных территориях градус протеста может резко вырасти Фото: Анна Майорова © URA.RU

Осенью 2020 года в Свердловской области не будет крупных выборов, однако в отдельных территориях все же пройдут местные избирательные кампании. Несмотря на локальный характер, некоторые из них грозят перерасти в настоящие баталии. URA.RU составило карту наиболее горячих кампаний политического сезона.

Екатеринбург. Смерть и уголовное дело

У Антона Швалева не задалась карьера в Сибири, и он мечтает вернуться в Екатеринбургскую гордуму Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Среди территорий региона, как всегда, особняком стоит областной центр: в связи с смертью депутата от округа №9 Елены Дерягиной и вступлением в силу приговора по коррупционному уголовному делу в отношении депутата от округа №3 Олега Кагилева, столице Урала также предстоят довыборы. Однако их проведут не в Единый день голосования, а несколько позже — в ноябре 2020 года.

Пока не определен даже круг потенциальных кандидатов на депутатские мандаты. Ходят слухи, что справоросс, замдиректора «Водоканала» Александр Караваев хлопочет о выдвижении в округе Кагилева своего соратника Антона Швалева. Год назад последний сложил полномочия, чтобы занять пост в министерстве строительства Омской области, которую возглавляет бывший вождь свердловских эсеров Александр Бурков. Но карьера Швалева в Сибири, видимо, не сложилась, и он вернулся на родину. Как бы то ни было, источники агентства сообщают, что никаких серьезных внутриэлитных переговоров о распределении мандатов пока не велось.

Нижний Тагил. Бенефис «яблочницы»

«Яблочница» Надежда Журавлева обещает доставить хлопот властям Нижнего Тагила Facebook Надежды Журавлевой

В «Путинграде» идет борьба за мандат депутата от избирательного округа №10 — кресло освободилось в связи с добровольным уходом Андрея Обельчака. Интерес к территории проявила представитель «Яблока» Надежда Журавлева. Она уже зарегистрирована в качестве кандидата и активно ведет избирательную кампанию. Яблочники собрали для соратницы более миллиона рублей на эти нужды. В турне по пригородам Нижнего Тагила ее сопровождает глава федерального бюро партии, известный в Екатеринбурге политик Максим Петлин, отбывший в колонии наказание за вымогательство взятки.

Кроме Журавлёвой, на мандат претендуют ещё 6 человек. Это глава местного КПРФ Михаил Бояркин, руководитель спортшколы «Юпитер» и ФОК «Президентский» единоросс Александр Долгоруков, директор муниципальной спортшколы олимпийского резерва № 3 эсер Сергей Шамшуров и предприниматель Сергей Бурлай от ЛДПР. Сергей Бердников и Александр Иванов — подали документы в избирком для регистрации на довыборы в качестве самовыдвиженцев.

Асбест. Война двух кланов

Самой горячей точкой в ближайшие недели обещает стать Асбест. В думе уральского города с самого начала созыва идет противостояние между фракцией КПРФ и коалицией единороссов/эсеров. Первоначально силы были примерно равны, и коммунистам даже удалось поставить во главе представительного органа своего спикера — Андрея Самарина. Впоследствии их противники добились лишения Самарина мандата за ошибки в декларации.

Коммунистка Наталья Крылова обещает «зажечь» на выборах в Асбесте Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тем не менее, до сих пор ни одна из сторон не получила решающего преимущества. В результате каждое решение думы дается с большим трудом, депутаты никак не могут утвердить новый городской устав — для этого решения требуется две трети от установленного количества мандатов (14 из 21). В данной ситуации судьба пустующего мандата является решающей для представителей обоих кланов.

Коммунисты во главе со своим скандальным лидером Натальей Крыловой пытаются вернуть в думу Андрея Самарина. Провластная коалиция единороссов и эсеров продвигает на вакантное место главу профсоюза градообразующего предприятия — ПАО «Ураласбест» — Леонида Ремезова, которого поддерживает админресурс мэрии и сама корпорация, сообщил источник в структурах муниципальной власти.

При этом на выборы заявился единоросс — электромонтер МУП «Горэнерго» 23-летний Дмитрий Орлов, который прошел процедуру партийных праймериз, и по идее должен получить поддержку местного отделения «Единой России». Также в кампании принимают участие эсер — замдиректора по производству МУП «Фабрика химчистки и крашения одежды» Валерий Хомутов, представитель ЛДПР — предприниматель Сергей Соломатин, самовыдвиженцы пенсионеры Татьяна Панькина и Владимир Шефер.

Интриги выборам в Асбесте добавляет то, что упомянутая уже коммунистка Наталья Крылова рассматривает текущую кампанию как раскрутку накануне избирательного 2021 года, поэтому сознательно накручивает градус протеста. В беседе с корреспондентом с URA.RU она подтверждала свои амбиции на мандат депутата Госдумы, а если на такой карьерный прыжок сил не хватит, то хотя бы на кресло депутата свердловского заксобрания.

По словам источника агентства, известная своей энергичностью Крылова готова выдвинуться как по Каменск-Уральскому избирательному округу, который в Госдуме сегодня представляет Лев Ковпак, так и по Асбестовскому округу, депутатом от которого является Максим Иванов. В заксобрание Крылова намерена выдвинуться по Асбестовскому округу, где чуть не выиграла у единоросса Владимира Власова на выборах 2016 года.

Каменск-Уральский. Отзвуки грядущих выборов

Интерес коммунистки Натальи Крыловой к Каменску-Уральскому может несколько подогреть кампанию по довыборам депутата гордумы этого города в избирательном округе №9. Как сообщают источники, фаворитом этой гонки является единоросс Сергей Кашпар. Другие партии, хоть и выдвинули своих представителей, в заметной активности на этой территории не замечены. Стресс-фактором по указанной выше причине может стать участие главы местного горкома КПРФ — 29-летнего Бориса Идиатулина. Политик пока ничем себя особенно не проявил, однако известен своей близостью Наталье Крыловой, вследствие чего стоит ждать характерного для нее скандального ведения предвыборной агитации. Впрочем, сам коммунист утверждает обратное.

«Думаю, что в этом году компания будет спокойней чем в следующем, ведь это довыборы. Я не исключаю того, что на меня будут оказывать административное давление. К тому же, в отношении меня оказывать его проще, так как я работаю в бюджетной сфере. Считаю, всё зависит от того, насколько мы будем проявлять активность на округе. Если власть посчитает активность нашей партии чрезмерной, то противодействие неизбежно», — заявил Борис Идиатулин URA.RU.

Краснотурьинск. Халиф на год

Единственными выборами регионального уровня на Среднем Урале являются довыборы депутата по Краснотурьинскому избирательному округу №16. Здесь фаворитом является глава Ивделя, 58-летний единоросс Петр Соколюк. Он возглавляет муниципалитет с 2001 года, и избрание областным депутатом выглядит для него логичным продолжением карьеры.

Мэр Ивделя Петр Соколюк обещает «научить работать» свердловское заксобрание Фото: Анна Майорова © URA.RU

Помимо чиновника в кампании пожелали принять участие инженер ПАО «Газпром» Николай Заморин от КПРФ, депутат Екатеринбургской гордумы Антон Гусев от ЛДПР и предприниматель Андрей Бычков от «Справедливой России». Их активность на территории округа пока не заметна. Главный претендент на депутатский мандат тоже ушел в подполье — как сообщили URA.RU в его избирательном штабе, кандидат находится в отпуске до 3 августа.

Соколюк, очевидно, полагает, что победа у него уже в кармане: как рассказал URA.RU один из статусных свердловских единороссов, на одном из партийных мероприятий в Екатеринбурге мэр Ивделя поразил всех своими амбициями и высокомерием.

«Он заявил, что мы все делаем неправильно, а он придет в заксобрание и научит нас работать», — поделился недовольством инсайдер.

По его словам, речь Соколюка оценили все присутствующие, поэтому поход чиновника в заксобрание может оказаться недолгим: если он не изменит тактику, то на выборах следующего созыва в 2021 году на него вряд ли сделают ставку. Впрочем, север Свердловской области — особая территория, и в Екатеринбурге не всегда могут правильно оценить тамошние внутриэлитные договоренности, а также настроения избирателей.

Сысерть. Схватка однопартийцев

На «Уральской Рублевке» разыгрываются два депутатских мандата — в избирательных округах №5 и №6. В целом, кампания не обещает ярких скандалов. «Перчинку» добавляет только то обстоятельство, что в 6-м округе готовятся к схватке два единоросса — учитель труда местной школы, отец помощницы свердловского губернатора Фидарис Хусаинов, победивший на праймериз ЕР, и основатель одной из крупных фабрик по производству колбас Александр Карамышев. Последний был не только депутатом, но и председателем городской думы, однако вынужден был сложить мандат из-за уголовного преследования по коррупционным делам. Суд признал Карамышева невиновным, и сейчас он намеревается вернуть себе думское кресло вопреки позиции областного руководства партии.

Александр Карамышев обещает не обижать конкурентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Впрочем, сам Карамышев заявил URA.RU, что намерен вести кампанию максимально спокойно и корректно. «Выпущу две листовки, которые сам же и развешу, пообщаюсь с людьми, с кем успею. У меня нет задачи дискредитировать конкурентов», — сказал экс-спикер.

Аналогичным образом пока ведет себя и его соперник. Фидарис Хусаинов строит кампанию на перспективе решения проблем поселков Октябрьский и Первомайский — совершенствовании уличного освещения, улучшении напора воды в летнее время, строительстве сцены в поселковом клубе.

Другие избирательные кампании на территории Свердловской области яркой интриги не обещают хотя бы в силу удаленности, административной незначительности и малочисленности территорий, на которых проводятся.