Мэр Екатеринбурга ставит опасный эксперимент по борьбе со снегом

Его оценят статусные полицейские — добираясь до работы

24 ноября 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Альтернативный сценарий Алексею Орлову пришлось генерировать из-за нехватки средств Фото: Размик Закарян © URA.RU На фоне проблем с уборкой Екатеринбурга мэру Алексею Орлову пришлось тестировать новую схему борьбы со снегом — на Академическом районе. По данным агентства, вынужденно отказав главе района Николаю Смирнягину в создании собственного дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ), Орлов предложил план «Б»: чистить улицы на территории Смирнягина будут ДЭУ из соседних районов и коммерсанты. Об этом URA.RU рассказали источники в муниципальной власти, предупредив об угрозах. Академический район официально появился в октябре 2021 года. Обязанности по его уборке возложили на ДЭУ Верх-Исетского и Ленинского (самый центр города) районов. «Но, поскольку людей и техники им не добавили, Академ они чистят по остаточному принципу. Там реально проблемы, колейность на дорогах, ездить невозможно», — возмутился один из собеседников. Николай Смирнягин — единственный глава района, с которого мэр не мог спросить за уборку, сейчас будет иначе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Устав от этого, на одном из совещаний в октябре Смирнягин попросил у Орлова о создании в Академическом самостоятельного ДЭУ. Но Орлов отказал. «Он, во-первых, считает, что у Смирнягина пока нет достаточного опыта, чтобы полностью доверять ему уборку. А во-вторых (и это главное), создание ДЭУ — это колоссальные затраты: база, люди, техника. У города просто нет таких денег», — объяснил инсайдер. Предложенную альтернативу описал URA.RU сам Орлов: «Магистральные проезды, остановочные комплексы будут так же [как и сейчас] обслуживать Ленинское и Верх-Исетское ДЭУ — в рамках муниципального задания. А все, что касается внутриквартальных, парковых зон… Мы выделим Академическому средства, и они на аутсорсинг будут нанимать, например, управляющую компанию и содержать территорию». Говорят, префекты должны были заранее готовиться к уборке Академического в сезоне 2022-2023 — запрашивать технику и людей, — но якобы не сделали этого Фото: Размик Закарян © URA.RU Еще один источник, комментируя это, обозначил риск: на конкурсы могут заявиться коммерсанты, не имеющие никакого опыта. «Но просто собьют цену и за счет этого победят. Впрочем, есть мелкие работы, на которые действительно лучше нанимать бизнес (что и делают некоторые ДЭУ), — уборка урн, кошение газонов», — оговорился чиновник. А его коллега на условиях анонимности поделился опасением: «Ленинскому и Верх-Исетскому ДЭУ добавят машино-часы, ГСМ [горюче-смазочные материалы], ПГМ [противогололедные материалы]. Но глобально ничего не изменится — денег на увеличение штата и расширение парка машин им не добавят. И в ущерб своим районам они будут отвлекаться на Академический». Он считает, может иметь место недоработка со стороны глав всех трех районов. «Все знали, что своего ДЭУ у Академического, скорее всего, не будет. Еще летом можно было собраться на троих и просто посчитать, сколько нужно дополнительно людей, техники. И запросить у [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова дополнительные ресурсы. Но никто этого не сделал», — констатировал источник. Новость по теме Мэр Екатеринбурга разносит чиновников за кошмар на дорогах По его данным, во власти некоторое время назад обсуждалось создание централизованного ДЭУ, которое подчинялось бы напрямую горадминистрации. «В таком случае можно было бы оперативно перебрасывать силы между проблемными точками, рационально распределяя ресурсы. Но главы районов выступают против», — рассказал собеседник. Источник в администрации Ленинского района заявил, что Академический «не может убираться по остаточному принципу». «Хотя бы потому, что там живет руководство ГИБДД, которое по этим дорогам каждый день ездит на работу», — напомнил он. А в пресс-службе района заявили, что глава Элена Беруашвили подавала заявку на увеличение финансирования Ленинского ДЭУ «в связи с приростом площадей уборки». И ее одобрили. Там также отметили, что, даже если бы Орлов позволил Смирнягину собственное ДЭУ, как минимум до конца этой зимы Академический все равно чистили соседи. Глава Верх-Исетского Морозов на звонок корреспондента не ответил. В разговоре с URA.RU сам Николай Смирнягин не стал ни опровергать, ни подтверждать, что просил у Орлова ДЭУ, — корпоративная этика. Оценивая то, как район убирается сейчас, Смирнягин сказал: «Есть над чем работать». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На фоне проблем с уборкой Екатеринбурга мэру Алексею Орлову пришлось тестировать новую схему борьбы со снегом — на Академическом районе. По данным агентства, вынужденно отказав главе района Николаю Смирнягину в создании собственного дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ), Орлов предложил план «Б»: чистить улицы на территории Смирнягина будут ДЭУ из соседних районов и коммерсанты. Об этом URA.RU рассказали источники в муниципальной власти, предупредив об угрозах. Академический район официально появился в октябре 2021 года. Обязанности по его уборке возложили на ДЭУ Верх-Исетского и Ленинского (самый центр города) районов. «Но, поскольку людей и техники им не добавили, Академ они чистят по остаточному принципу. Там реально проблемы, колейность на дорогах, ездить невозможно», — возмутился один из собеседников. Устав от этого, на одном из совещаний в октябре Смирнягин попросил у Орлова о создании в Академическом самостоятельного ДЭУ. Но Орлов отказал. «Он, во-первых, считает, что у Смирнягина пока нет достаточного опыта, чтобы полностью доверять ему уборку. А во-вторых (и это главное), создание ДЭУ — это колоссальные затраты: база, люди, техника. У города просто нет таких денег», — объяснил инсайдер. Предложенную альтернативу описал URA.RU сам Орлов: «Магистральные проезды, остановочные комплексы будут так же [как и сейчас] обслуживать Ленинское и Верх-Исетское ДЭУ — в рамках муниципального задания. А все, что касается внутриквартальных, парковых зон… Мы выделим Академическому средства, и они на аутсорсинг будут нанимать, например, управляющую компанию и содержать территорию». Еще один источник, комментируя это, обозначил риск: на конкурсы могут заявиться коммерсанты, не имеющие никакого опыта. «Но просто собьют цену и за счет этого победят. Впрочем, есть мелкие работы, на которые действительно лучше нанимать бизнес (что и делают некоторые ДЭУ), — уборка урн, кошение газонов», — оговорился чиновник. А его коллега на условиях анонимности поделился опасением: «Ленинскому и Верх-Исетскому ДЭУ добавят машино-часы, ГСМ [горюче-смазочные материалы], ПГМ [противогололедные материалы]. Но глобально ничего не изменится — денег на увеличение штата и расширение парка машин им не добавят. И в ущерб своим районам они будут отвлекаться на Академический». Он считает, может иметь место недоработка со стороны глав всех трех районов. «Все знали, что своего ДЭУ у Академического, скорее всего, не будет. Еще летом можно было собраться на троих и просто посчитать, сколько нужно дополнительно людей, техники. И запросить у [вице-мэра по финансам Андрея] Корюкова дополнительные ресурсы. Но никто этого не сделал», — констатировал источник. По его данным, во власти некоторое время назад обсуждалось создание централизованного ДЭУ, которое подчинялось бы напрямую горадминистрации. «В таком случае можно было бы оперативно перебрасывать силы между проблемными точками, рационально распределяя ресурсы. Но главы районов выступают против», — рассказал собеседник. Источник в администрации Ленинского района заявил, что Академический «не может убираться по остаточному принципу». «Хотя бы потому, что там живет руководство ГИБДД, которое по этим дорогам каждый день ездит на работу», — напомнил он. А в пресс-службе района заявили, что глава Элена Беруашвили подавала заявку на увеличение финансирования Ленинского ДЭУ «в связи с приростом площадей уборки». И ее одобрили. Там также отметили, что, даже если бы Орлов позволил Смирнягину собственное ДЭУ, как минимум до конца этой зимы Академический все равно чистили соседи. Глава Верх-Исетского Морозов на звонок корреспондента не ответил. В разговоре с URA.RU сам Николай Смирнягин не стал ни опровергать, ни подтверждать, что просил у Орлова ДЭУ, — корпоративная этика. Оценивая то, как район убирается сейчас, Смирнягин сказал: «Есть над чем работать».