Министры не дали регионам денег на идею Путина

Президент России Владимир Путин предложил развивать транспорт в регионах, но реформа, по словам источника, буксует Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Инициированная президентом РФ Владимиром Путиным транспортная реформа зависла: регионам не поступили федеральные деньги. Хотя в кабмине, по словам инсайдера URA.RU, обещали начать помогать уже в этом году. Многим субъектам даже не одобрили заявки, хотя они уже сильно потратились. Согласие, сообщил источник, пока получили Челябинская и Ростовская области. Но и им обещают деньги только в 2022 году. Эксперты объясняют проволочки внутренней борьбой в правительстве РФ и слабой готовностью документов.

В России транспортная реформа стартовала после объявления в послании президента Владимира Путина 21 апреля о новом виде льготных бюджетных кредитов — инфраструктурных. «Приоритетами станут автодороги, обходы городов, обновление ЖКХ и общественного транспорта, комплексное развитие территорий и создание объектов туристической индустрии», — заявил президент. Он особо выделил Ямало-Ненецкий автономный округ, где планируется построить Северный широтный ход, Нижний Новгород, где будут обновлять центр города и возводить метро, а также Челябинск с его «давним проектом» интеграции тоннелей метро в трамвайную сеть. Куратором реформы назначен вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов стал куратором транспортной реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках реформы регионам предлагается обновить всю систему логистики в крупных городах, на что у них нет собственных денег, сообщил URA.RU источник, близкий к правительству РФ. «Это включает обновление общественного транспорта, создание единой системы платежей, удобных маршрутов, профессиональных водителей и прочее. В минтрансе поручили регионам разработать свои транспортные программы. Лучшие субъекты должны были получить федеральные деньги по разным направлениям, в том числе инфраструктурные кредиты» — рассказал собеседник.

Однако транспортная реформа так и не началась, продолжает инсайдер. «Регионам обещали выделить инфраструктурные бюджетные кредиты на закупку пассажирского транспорта к концу года. Однако пока ни один из субъектов так и не получил деньги. Губернаторы и их замы на этой неделе летали в Москву на форум Транспортная неделя, который проводил Белоусов. Там они пытались договориться с вице-премьером и минтрансом. Правда, не знаю, у кого в итоге это получилось. А заявки одобрены, по моей информации, только нескольким регионам, в том числе Ростовской и Челябинская областям», — полагает источник.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер хочет потратить более 46 млрд рублей на создание метротрамвая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В регионах информацию инсайдера URA.RU подтверждают. В пресс-службе правительства Челябинской области сообщили агентству, что заявку на получение льготных бюджетных кредитов правительственная комиссия одобрила в сентябре. «На 4,2 млрд рублей купим троллейбусы и построим новое депо в Челябинске. За 46,7 млрд рублей создадим метротрамвай. За 22,4 млрд рублей реконструируем трамвайные пути. Деньги ожидаются в течение 2022 года», — отметили в регионе. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что «все заявки отработаны с федеральными исполнительными органами власти», поскольку область разработала инфраструктурный проект «Комплексное развитие территорий Челябинской агломерации — развитие транспортной инфраструктуры».

Ростовской области одобрили заявку благодаря успешному концессионному соглашению и разработке единого комплекса развития транспорта, пояснил URA.RU замгубернатора — министр транспорта Владимир Окунев. Так, в Таганроге реализуется проект по модернизации трамвайной инфраструктуры, «являющийся крупнейшим в России примером государственно-частного партнерства». До 2022 года будет реконструировано 45 км трамвайной инфраструктуры, установлено 80 новых остановок, куплено 60 низкозольных трамваев. 30 сентября области одобрили заявку по проекту модернизации инфраструктуры трамвая в Ростове-на-Дону в рамках концессионного соглашения. Он рассчитан на увеличение пассажиропотока до 115 млн человек в год. На реализацию проекта за четыре года планируется 51 млрд рублей, деньги начнут выделять только со следующего года.

На Ямале рассчитывают получить деньги на строительство Северного широтного хода — проект одобрил Владимир Путин Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Однако в подавляющем большинстве регионов заявки не одобрены даже на будущий год. В пресс-службе правительства Ямала сообщили URA.RU, что хотят взять инфраструктурный кредит на строительство моста через Обь в рамках проекта Северный широтный ход, заявка уже направлена. «Президент поддержал проект, как ключевой для развития промышленного потенциала Урала и Западной Сибири. Северный широтный ход позволит создать надежный транспортный каркас в Арктике. Железнодорожная магистраль свяжет западную и восточную части Ямала, а также Северную и Свердловскую железные дороги. СШХ сократит протяженность доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, разгрузит существующий южный маршрут, выходящий на Транссибирскую магистраль. В перспективе магистраль позволит обеспечить прямой наземный выход к порту Сабетта и Северному морскому пути», — добавили в пресс-службе.

Близкий к властям Ивановской области собеседник отмечает, что субъект тоже подготовил заявку и начал вкладывать свои деньги в развитие транспорта. «Власти Иваново купили троллейбусы. Правда, вместо 31 их оказалось только 25. Говорят, не хватило денег. Поэтому на федеральные средства рассчитывают, причем не только в сфере транспорта. Губернатор Станислав Воскресенский постарался учесть требования реформы, нашел инвесторов, начал подготовку инфраструктуры. Надеемся, что все разрешится в ближайшее время», — рассказал собеседник URA.RU.

Власти Кемеровской области поступили аналогично, но «несколько поспешили», сообщил URA.RU один из местных экспертов на условиях анонимности. «Транспортную реформу запустили в Новокузнецке: подготовили заявку, обновили маршрутную сеть, ввели систему безналичного расчета и даже пригласили профессиональных водителей из Санкт-Петербурга. Но оказалось, что система „подвисает“ на морозе, приезжие водители не ориентируются на местности. Пассажиры подолгу мерзнут на остановках. Возмущаются и частные перевозчики, многих из них оставили без работы. Они требуют отменить реформу и обвиняют власти в непродуманных действиях», — сообщил он.

Власти Ставропольского края обещают купить свыше 130 автобусов большой вместимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ставропольский край, по словам инсайдера из политистеблишмента региона, тоже заявку подал, но «неясно, одобрят ли ее». «Власти анонсировали закупку нового общественного транспорта, но на свои деньги смогли купить лишь треть от обещанного. Зато каждый автобус разрекламировали так, как власти уже обеспечили чуть ли не весь автопарк. В новом году рассчитывают уже на федеральные деньги. Если они поступят, власти обещают купить еще свыше 130 автобусов большой вместимости, Заверили, что стоимость проезда сильно не вырастет, но эксперты сомневаются», — пояснил собеседник.

В Курской области подготовили заявку на получение 10 млрд федеральных рублей, сообщил на условиях анонимности один из местных политиков. «Власти уже максимально вложились в развитие транспортной инфраструктуры и будут тратить еще. Общая сумма дополнительных расходов оценивается в сотни миллионов рублей. В проекте участвуют и частные перевозчики. Их обязали купить новые автобусы, ввести систему электронных платежей, поставить спутниковые датчики, теперь они хотят поднять цены на проезд. Чтобы „заморозить“ тарифы, регион должен компенсировать им разницу в стоимости экономически обоснованной и утвержденной властями стоимости проезда. Это где-то 60 млн рублей. Иногородних инвесторов в регион не пустили, в итоге это все равно ляжет на плечи пассажиров», — сообщил он.

Автобусы Севастополя после начала транспортной реформы, по мнению общественников, проблему с пассажиропотоком не решили Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Севастополе тоже пытались провести транспортную реформу своими силами, рассказал председатель региональной организации «Золотое сечение» Иван Комелов. «С основных маршрутов выдавили частных перевозчиков. Затем весь основной поток передали ГУП „Севтроллейбус“, который управляет всем транспортом города, включая катера. Но справиться с пассажиропотоком ГУП не может. Люди жалуются, что долго ждут транспорт. Нормально не заработали уведомления о прибытии транспорта, которые анонсировали в рамках проекта. Насколько мне известно, сегодня бюджетные кредиты Севастополем не получены. Ожидать, что подвижной состав будет пополнен новыми единицами, не приходится», — поведал общественник.

Многие регионы еще не подавали заявки. В департаменте экономического развития Курганской области сообщили URA.RU, что в первой половине следующего года обследуют маршрутную сеть и разработают документы. «После чего правительство области примет решение о подаче заявки на инфраструктурный кредит», — пояснили в департаменте.

Редакция URA.RU направила запросы о предоставлении инфраструктурных бюджетных кредитов в администрации Кемеровской, Ивановской, Курской областей, Ставропольского края, Севастополя и других регионов, а также вице-премьеру РФ Андрею Белоусову и в минтранс. На момент подготовки материала ответы не поступали.

Министр финансов РФ Антон Силуанов не спешит расставаться с деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Причина общего «провисания» транспортной реформы в стране в том, что либеральный блок правительства, связанный с минфином, «не спешит делиться деньгами в конце года», считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов. «Чиновники минфина прикрываются тем, что боятся разгона инфляции к концу года и предлагают сократить расходы на инфраструктуру. Этим они подставляют Белоусова, который, наоборот, считает, что расходы на развитие поднимут экономику.

Но когда он пытается простимулировать реформу «наверху», убеждая президента и премьер-министра, то не имеет опоры в минфине, где работает бизнес-модель: если дорога не окупается, ее не надо строить, если городские автобусы убыточны, то не нужны. Сталкиваются интересы внутри кабмина, а страдают регионы», — пояснил Колташов.

Однако гендиректор АНО «За общественный транспорт» Александр Питиримов считает, что и сами субъекты не готовы выполнить условия транспортной реформы. Он привел в пример нацпроект «Безопасные и качественные дороги». «Более 60 городских агломераций хотели поучаствовать в проекте, а деньги получают только 13. У минтранса жесткие требования: поставляемый транспорт по проекту должен на 60% субсидироваться. В Москве должны понимать, что автобусы, которые получит субъект, будут работать на линиях, а не стоять за забором. Должен быть перевозчик, который обеспечит бесперебойную работу общественного транспорта. Обязательна система электронных платежей при оплате проезда и еще ряд условий. А в субъектах есть перевозчики-банкроты, нет единого расписания и транспортной карты, либо они работают с перебоями. И у министерства нет понимания, кто будет лизингополучателем и гарантирует, что эти автобусы будут возить пассажиров, а не простаивать, пока власти субъекта не разберутся, кто сядет за руль. Некоторые субъекты попросту не готовы, другие же активно выполняют условия, поднимаются в рейтингах министерства и получают деньги», — объяснил Питиримов.

Модернизация трамваев даже в небольшом городе, по мнению экспертов, обойдется в миллиарды рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Все регионы, по словам замдиректора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Максима Васильева, в расчете на получение федеральных денег «полностью пересматривают историю транспортных перевозок, начиная от восстановления или организации транспортных предприятий до поиска серьезных подрядчиков». «Если будет осечка, финансирование не придет, это сыграет злую шутку. На реформу будет потрачено много сил, времени и денег, но регионы уже останутся с этой проблемой один на один. Например, транспортная реформа работает при условии сохранения в регионе электротранспорта, а трамвай — это самое дорогое. В небольшом городе лишь одна его модернизация обойдется, минимум, в 7 млрд рублей. Местные бюджеты это не потянут, ждут федеральной помощи. Нужна модернизация и троллейбусов почти везде. Это системная история, которая даст положительный эффект только в случае комплексного подхода и серьезного финансирования», — резюмировал экономист.