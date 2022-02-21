Павел Мартьянов во времена записи видео еще не был мэром Богдановича Фото: Анна Майорова © URA.RU

В telegram-каналах и соцсетях распространяется ролик девятилетней давности, на котором нынешний мэр Богдановича (Свердловская область) Павел Мартьянов запечатлен в нетрезвом состоянии. Видео снято в машине ГИБДД, где инспекторы опрашивают градоначальника после аварии. На тот момент Мартьянов работал в компании «Огнеупоры».

На опубликованных кадрах сотрудники задают Мартьянову вопрос, сколько он выпил, утверждая, что мужчина находится «в жутком состоянии алкогольного опьянения». Чиновник, периодически засыпая и с трудом подбирая слова, отрицает, что пил, и отказывается подписывать документы. Затем Мартьянов начинает вести себя агрессивно и пытается вырваться из машины. «Тебе погоны что ли не дороги или что? Ты мне угрожаешь, лейтенант, что ли?» — произносит он на видео.

В пресс-службе мэрии Богдановича заявили, что ролик был снят девять лет назад, добавив, что это часть информационной кампании против Мартьянова, пишет портал Е1. «Этот факт наглядно свидетельствует о том, что никакого другого компромата, кроме записи многолетней давности, против главы города нет. Можем считать это высокой оценкой его работы на посту главы Богдановича», — заявили в пресс-службе мэрии.

Мартьянов занял пост главы Богдановича в конце 2017 года. Спустя время он стал фигурантом коррупционного скандала: в августе 2020-го сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте, отвезли для допроса в Следственный комитет, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Органы подозревают Мартьянова в попытке передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В начале июля 2021-го уголовное дело ушло в суд.

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