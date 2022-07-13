Мэр страхуется перед возвращением Захаровой в Екатеринбург

Чтобы не опозориться во второй раз

13 июля 2022 в 22:05 Размер текста - 17 +

Связано ли поручение Алексея Орлова с грядущими визитом статусной дамы, доподлинно не известно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перед визитом официального представителя МИД России Марии Захаровой в Екатеринбург (вторым за два месяца) власти пытаются подстраховаться на случай, если она вновь решит проинспектировать центр города. Мэр Алексей Орлов поручил увеличить количество мусорных урн на главных улицах, рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Впрочем, возможно, это совпадение. По словам собеседника агентства, один из вице-мэров в выходные прогуливался по центру и, захотев выбросить мусор, не нашел поблизости ни одной свободной урны. «В понедельник на планерке глава разнес подчиненных (в первую очередь комитет благоустройства и МБУ „Зеленстрой“) за это. Сказал, что необходимо поставить дополнительные контейнеры, чтобы центр не превращался в свалку», — поделился источник. В мае Мария Захарова пристыдила Екатеринбурга за свалку в самом центре Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Другой источник обратил внимание, что на следующий день, когда Орлов гулял по Плотинке, новые урны уже стояли. По одной из версий, тем самым вице-мэром, доложившим шефу о проблеме, оказалась Марина Фадеева (во время прогулки именно она указала на нехватку мусорок). Сама она недоступна для комментариев. Топ-чиновница в последнее время становится генератором подобных идей — взять хотя бы высадку новых елей возле «серого дома», украсивших проспект Ленина. О том, что Захарова в ближайшее время проведет в уральской столице выездной брифинг, URA.RU сообщило 13 июля. В предыдущий раз она приезжала в конце мая — в частном порядке. Прогуливаясь у драмтеатра, Захарова удивилась куче мусора в мини-водоеме. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она в своем telegram-канале. Пост набрал более 300 тысяч просмотров. Так стыдное место прославилось на всю страну. Как выглядел мини-водоем в мае и как он выглядит сейчас Фото: Мария Захарова / корреспондент URA.RU Публикация Захаровой застала Орлова в Санкт-Петербурге (куда он ездил с губернатором на экономический форум). Мэр тут же по телефону поручил разобраться, в чем дело. Выяснилось, что участок с мини-водоемом находится в аренде у бизнесменов (ООО «Центр инвестиций»), и те просто за ним не следят. Чтобы оперативно избавиться от позора, чиновникам пришлось прибираться самим. Корреспондент URA.RU побывал в сквере днем 13 июля. И заметил: хоть мусора там почти нет, поводы для критики города остаются — территория под окнами областного правительства по-прежнему выглядит убого. Когда власти зачистят граффити, подремонтируют разваливающуюся плитку, заменят облицовочные камни, неясно. О разрухе не площади агентство писало еще в 2020-м. В мэрии тогда рассказывали о «готовящихся проектных решениях для реконструкции [Октябрьской площади] в ближайшее время». При этом обращали внимание на сложную структуру собственников участков: например, благоустройство бетонных лестниц — зона ответственности самого драмтеатра (финансируется из областного бюджета). О том, что непростая нарезка земель осложняет реконструкцию, чиновники говорят и сейчас. В 2021 году власти утвердили проект реконструкции, а в апреле он получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы. Оперативно узнать у начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, в какой стадии реализация задумки, не удалось: она не ответила на звонки корреспондента. Что касается конкретного мини-водоема, упомянутого Захаровой, то приблизительное решение, как писало URA.RU, найдено. Власти планируют забрать эту землю у коммерсантов и разместить на ней павильон для шахматистов. Точные сроки реконструкции Октябрьской площади неясны Фото: корреспондент URA.RU Площадка находится прямо под окнами регионального кабмина Фото: корреспондент URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Перед визитом официального представителя МИД России Марии Захаровой в Екатеринбург (вторым за два месяца) власти пытаются подстраховаться на случай, если она вновь решит проинспектировать центр города. Мэр Алексей Орлов поручил увеличить количество мусорных урн на главных улицах, рассказал источник URA.RU в горадминистрации. Впрочем, возможно, это совпадение. По словам собеседника агентства, один из вице-мэров в выходные прогуливался по центру и, захотев выбросить мусор, не нашел поблизости ни одной свободной урны. «В понедельник на планерке глава разнес подчиненных (в первую очередь комитет благоустройства и МБУ „Зеленстрой“) за это. Сказал, что необходимо поставить дополнительные контейнеры, чтобы центр не превращался в свалку», — поделился источник. Другой источник обратил внимание, что на следующий день, когда Орлов гулял по Плотинке, новые урны уже стояли. По одной из версий, тем самым вице-мэром, доложившим шефу о проблеме, оказалась Марина Фадеева (во время прогулки именно она указала на нехватку мусорок). Сама она недоступна для комментариев. Топ-чиновница в последнее время становится генератором подобных идей — взять хотя бы высадку новых елей возле «серого дома», украсивших проспект Ленина. О том, что Захарова в ближайшее время проведет в уральской столице выездной брифинг, URA.RU сообщило 13 июля. В предыдущий раз она приезжала в конце мая — в частном порядке. Прогуливаясь у драмтеатра, Захарова удивилась куче мусора в мини-водоеме. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она в своем telegram-канале. Пост набрал более 300 тысяч просмотров. Так стыдное место прославилось на всю страну. Публикация Захаровой застала Орлова в Санкт-Петербурге (куда он ездил с губернатором на экономический форум). Мэр тут же по телефону поручил разобраться, в чем дело. Выяснилось, что участок с мини-водоемом находится в аренде у бизнесменов (ООО «Центр инвестиций»), и те просто за ним не следят. Чтобы оперативно избавиться от позора, чиновникам пришлось прибираться самим. Корреспондент URA.RU побывал в сквере днем 13 июля. И заметил: хоть мусора там почти нет, поводы для критики города остаются — территория под окнами областного правительства по-прежнему выглядит убого. Когда власти зачистят граффити, подремонтируют разваливающуюся плитку, заменят облицовочные камни, неясно. О разрухе не площади агентство писало еще в 2020-м. В мэрии тогда рассказывали о «готовящихся проектных решениях для реконструкции [Октябрьской площади] в ближайшее время». При этом обращали внимание на сложную структуру собственников участков: например, благоустройство бетонных лестниц — зона ответственности самого драмтеатра (финансируется из областного бюджета). О том, что непростая нарезка земель осложняет реконструкцию, чиновники говорят и сейчас. В 2021 году власти утвердили проект реконструкции, а в апреле он получил одобрение государственной историко-культурной экспертизы. Оперативно узнать у начальника комитета по благоустройству Тамары Благодатковой, в какой стадии реализация задумки, не удалось: она не ответила на звонки корреспондента. Что касается конкретного мини-водоема, упомянутого Захаровой, то приблизительное решение, как писало URA.RU, найдено. Власти планируют забрать эту землю у коммерсантов и разместить на ней павильон для шахматистов.