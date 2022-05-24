Говорят, Мария Захарова отправила свое фото губернатору и мэру Екатеринбурга Фото: Размик Закарян © URA.RU

Власти Екатеринбурга почистили мини-водоем возле драмдеатра, за который город на всю страну пристыдила официальный представитель МИД России Мария Захарова, а позднее и телеведущий Владимир Соловьев. Как рассказали URA.RU в мэрии, городские службы самостоятельно прибрались на участке, который у свердловского мингосимущества (МУГИСО) арендуют нерадивые коммерсанты (ООО «Центр инвестиций»).

«Уборку провела администрация Верх-Исетского района вечером 23-го-утром 24 мая. Хотя это должен был сделать арендатор», — рассказал собеседник агентства. Корреспондент URA.RU убедился, что водоем прибрали. Но мелкий мусор остался. «Эту работу доделает предприниматель. Его предупредили, что нужно следить за своей территорией и впредь такого не допускать», — объяснили в администрации.

21 мая Захарова, прибывшая в Екатеринбург, опубликовала в своем telegram-канале фото водоема, наполненного грязными бутылками. «Тот самый сквер в Екатеринбурге, где ломали заборы, чтобы не дать построить храм. Тогда говорили, что храм тут не нужен, так как это место семейного отдыха», — написала она (пост набрал 276 тысяч просмотров). А 24 мая Соловьев заявил: «Да это позор на месте, где должен был быть храм! Загаженный пруд! Вы все, экологи, которые кричали — нам нужен сквер, чтобы было где гулять — да че вы так засрали его?»

Захарова также отмечала, что скинула фото «двум людям в городе». «Это губернатор [Евгений Куйвашев] и мэр [Алексей Орлов], — уточнил источник агентства. — Орлов, который в этот момент был в Белоруссии, поручил своим подчиненным разобраться».

Во время прогулки Марии Захаровой по центру Екатеринбурга водоем выглядел так Фото: telegram-канал Марии Захаровой

Накануне вечером из воды вытащили грязные бутылки и прочий мусор. Предпринимателю, арендующему землю у областных властей, предстоит доделать уборку Фото: корреспондент URA.RU