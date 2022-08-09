Четыре вуза ХМАО объединились ради спортсменов

Совет ректоров ХМАО поддержал инициативу ЮГУ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Государственные вузы Нижневартовска, Ханты-Мансийска и два вуза Сургута объединились, чтобы вместе решить проблему нехватки тренеров и преподавателей физкультуры в регионе. Идею поддержали совет ректоров вузов ХМАО и представители региональной власти. Об этом URA.RU рассказал доцент ЮГУ Эдуард Абрамов.

«Существует высочайшая проблема подготовки кадров в сфере физической культуры и спорта. Безусловно, университеты обладают научно-педагогическим составом, способным активно участвовать в кадровом обеспечении отрасли физической культуры и спорта, однако этот потенциал используется не в полной мере», — рассказал Абрамов.

Межвузовская площадка будет создана на территории ЮГУ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Он добавил, что создание межвузовской площадки на базе ЮГУ позволит научным сотрудникам Югорских вузов не только найти решение проблемы с нехваткой кадров, но и улучшить уже имеющиеся программы обучения, увеличив квалификацию физруков. Планируется, что участники образовательной программы смогут проводить совместные исследования и разработки. Кроме того планируется создание единого календарного плана по научному и образовательному сопровождению на весь учебный год, что позволит избежать наслаивание событий друг на друга, а обучающиеся смогут принимать участие в большем количестве спортивных мероприятий. «На мой взгляд, объединявшись таким образом, мы сможем действовать эффективнее и будем полезнее для профессионального сообщества. В дальнейшей перспективе, мы рассчитываем, что в целом окажем влияние на качество преподавания физкультуры в школах, качество тренировочного процесса в спортшколах», — заключил Абрамов.

Вместе с этим планируется регулярно проводить обучение для профессорско-преподавательского состава, который задействован в подготовке кадров в области физкультуры и спорта. «Не всегда у преподавателя хватает времени, чтобы оперативно отслеживать изменения, например, нормативных документов, реализуемой политики и так далее. Благодаря этой площадке мы сможем оперативно и даже заблаговременно осведомлять их», — сказали в пресс-службе университета.

Инициатива вуза находится на рассмотрении департамента образования ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ЮГУ объяснили, что совет ректоров ХМАО поддержал инициативу вуза. На данный момент соответствующее предложение и документы направлены в региональный департамент образования. Вся работа, по заверениям Абрамова, будет реализовываться добровольно и не потребует дополнительного финансирования. Сейчас в регионе четыре организации высшего образования, которые реализуют образовательные программы в данном направлении, а также Югорский колледж-интернат олимпийского резерва.

Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов в условиях нарастающей потребности импортозамещения невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.