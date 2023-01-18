Власти ужесточили контроль за снабжением военных в зоне СВО

Мишустин назвал сроки поставок

18 января 2023 в 21:31 Размер текста - 17 +

Правительство не допустит срыва сроков поставок техники в зону СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство ужесточает контроль за бюджетом на спецоперацию и выполнением гособоронзаказа. К такому выводу пришли эксперты, оценивая заявления главы правительства РФ Михаила Мишустина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил в рамках СВО 18 января. Премьер попросил коллег лично проконтролировать снабжение армии в срок всем необходимым. Подводя первые итоги работы совета премьер подчеркнул, что практически полностью реализованы планы по производству военной, авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск. Но сейчас важно непрерывно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование, считает Мишустин. «Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», — подчеркнул Мишустин. Все долги по поставкам материально-технического обеспечения российских войск должны быть закрыты до февраля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер попросил коллег оперативно реагировать на все возникающие потребности армии и лично контролировать исполнение задач. «Каждый участник процесса должен четко выполнять свою задачу. Здесь крайне важно внимательно анализировать и обрабатывать информацию, которая поступает с мест. И на ее основе принимать соответствующие взвешенные меры», — добавил глава правительства. Еще одно важное направление — медико-санитарное обслуживание участников СВО, отметил Мишустин. Необходимо постоянно контролировать здоровье военнослужащих, как в условиях боевой обстановки, так и в повседневной жизни, расширять возможности медицинской и психологической помощи, а также всесторонней реабилитации. По словам премьера, Вооруженные силы должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи. Первые итоги эффективности расходов в рамках СВО будут представлены до конца января Фото: Антон Белицкий © URA.RU Мишустин также напомнил о решении не ограничивать в этом году деятельность Федерального казначейства по контролю за расходованием бюджетных средств. Минфин и ведомство уже анализируют эффективность заключенных контрактов в рамках СВО, первые результаты представят в конце января. Правительство усиливает контроль за гособоронзаказом, от качественного выполнения которого в частности зависит успех спецоперации, указал зампредседателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Эрнест Валеев. «СВО требует дополнительных усилений в рамках исполнения гособоронзаказа. В конце прошлого года были внесены законодательные изменения в части упрощения размещения заказов и заключения контрактов. Сейчас правительство действует по отдельному плану совершенствования контроля, ведь именно от реализации гособоронзаказа зависит успех спецоперации», — поясняет Валеев. Для выполнения гособоронзаказа нужно контролировать доведение средств до предприятий ОПК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На необходимость жесткого контроля за поставками в срок всего необходимого в зону СВО указал и действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Время премьером отведено правильное, потому что в рамках проведения СВО важно соблюдать сроки поставок необходимой продукции в рамках утвержденного плана-графика. Если существуют какие-то долги с прошлого года, то необходимо задавать вопросы людям, которые за это отвечали. Финансирование предприятий ОПК должно осуществляться в таких объемах, чтобы у них и в мыслях не было даже искать деньги. Да, задолженность по поставкам может быть связана с загрузкой предприятий, но там ребята трудятся в три смены. Для увеличения мощностей необходимо отслеживать и контролировать доведение необходимых средств», — сказал Сивков. Статья по теме Власти России изменили подход к заказам для обороны Правительству нужно закрыть все экономические вопросы до февраля, так как начинается новый финансовый цикл. После этого начнется выделение и распределение новых средств в рамках спецоперации, рассказывает глава Центра политического анализа Павел Данилин. «Эффективность работы финансово-экономического блока правительства мы могли наблюдать последние три года и оценить ее можно достаточно высоко, поэтому все выделяемые средства находятся под достаточно жестким контролем. Ранее до финансовой составляющей допустили Генпрокуратуру, а теперь и Казначейство. Сейчас остается только ждать какие результаты продемонстрирует Минфин в конце месяца», — подытожил Данилин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ужесточает контроль за бюджетом на спецоперацию и выполнением гособоронзаказа. К такому выводу пришли эксперты, оценивая заявления главы правительства РФ Михаила Мишустина на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил в рамках СВО 18 января. Премьер попросил коллег лично проконтролировать снабжение армии в срок всем необходимым. Подводя первые итоги работы совета премьер подчеркнул, что практически полностью реализованы планы по производству военной, авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллерийского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты и всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск. Но сейчас важно непрерывно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса, закупать необходимое оборудование, считает Мишустин. «Коллеги, все недостающие по планам прошлого года материально-технические средства должны быть направлены в войска не позднее февраля и в полном объеме», — подчеркнул Мишустин. Премьер попросил коллег оперативно реагировать на все возникающие потребности армии и лично контролировать исполнение задач. «Каждый участник процесса должен четко выполнять свою задачу. Здесь крайне важно внимательно анализировать и обрабатывать информацию, которая поступает с мест. И на ее основе принимать соответствующие взвешенные меры», — добавил глава правительства. Еще одно важное направление — медико-санитарное обслуживание участников СВО, отметил Мишустин. Необходимо постоянно контролировать здоровье военнослужащих, как в условиях боевой обстановки, так и в повседневной жизни, расширять возможности медицинской и психологической помощи, а также всесторонней реабилитации. По словам премьера, Вооруженные силы должны быть обеспечены всеми необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими и немедицинскими изделиями, аптечками, а также машинами скорой помощи. Мишустин также напомнил о решении не ограничивать в этом году деятельность Федерального казначейства по контролю за расходованием бюджетных средств. Минфин и ведомство уже анализируют эффективность заключенных контрактов в рамках СВО, первые результаты представят в конце января. Правительство усиливает контроль за гособоронзаказом, от качественного выполнения которого в частности зависит успех спецоперации, указал зампредседателя комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, член комиссии по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности Эрнест Валеев. «СВО требует дополнительных усилений в рамках исполнения гособоронзаказа. В конце прошлого года были внесены законодательные изменения в части упрощения размещения заказов и заключения контрактов. Сейчас правительство действует по отдельному плану совершенствования контроля, ведь именно от реализации гособоронзаказа зависит успех спецоперации», — поясняет Валеев. На необходимость жесткого контроля за поставками в срок всего необходимого в зону СВО указал и действительный академик и заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. «Время премьером отведено правильное, потому что в рамках проведения СВО важно соблюдать сроки поставок необходимой продукции в рамках утвержденного плана-графика. Если существуют какие-то долги с прошлого года, то необходимо задавать вопросы людям, которые за это отвечали. Финансирование предприятий ОПК должно осуществляться в таких объемах, чтобы у них и в мыслях не было даже искать деньги. Да, задолженность по поставкам может быть связана с загрузкой предприятий, но там ребята трудятся в три смены. Для увеличения мощностей необходимо отслеживать и контролировать доведение необходимых средств», — сказал Сивков. Правительству нужно закрыть все экономические вопросы до февраля, так как начинается новый финансовый цикл. После этого начнется выделение и распределение новых средств в рамках спецоперации, рассказывает глава Центра политического анализа Павел Данилин. «Эффективность работы финансово-экономического блока правительства мы могли наблюдать последние три года и оценить ее можно достаточно высоко, поэтому все выделяемые средства находятся под достаточно жестким контролем. Ранее до финансовой составляющей допустили Генпрокуратуру, а теперь и Казначейство. Сейчас остается только ждать какие результаты продемонстрирует Минфин в конце месяца», — подытожил Данилин.