Челябинские слухи: силовики вернутся в вуз

О грядущих отставках, сокращениях в министерстве и депутатских посиделках. Выпуск 1009

10 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Проректор Павел Рябчук раскрыл студентов, дававших ему взятки В челябинском правительстве обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер недоволен работой своих заместителей Ирины Гехт и Сергея Шаля, все гадают, во что выльется это недовольство. Чиновники минсоцотношений получили уведомления о сокращении. А депутаты ЗСО собирают деньги на ежемесячные дружеские посиделки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Алексея Текслер не устраивает состояние дел в медицине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Текслер послал сигнал двум заместителям Говорят, что губернатор Алексей Текслер в последнее время недоволен работой первого вице-губернатора Ирины Гехт и вице-губернатора Сергея Шаля. Гехт отвечает за работу минздрава, а Шаль за минстрой региона. Поводом для недовольства стало состояние дел в медицине, особенно в работе первичного звена. «Много жалоб поступает в личные аккаунты Текслера. Жалуются на нехватку медсестер и санитаров. Выкладывают фото больниц, требующих капитального ремонта. Теперь в правительстве гадают, чем закончатся претензии в адрес Гехт и Шаля? Увольнением министров, за работу которых они отвечают, или сами вице-губернаторов? Текслер уже дал понять, что отвечать за косяки будут профильные вице-губернаторы» — судачат в кулуарах. Ведомство Ирины Буториной перезагрузят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В челябинском министерстве объявили о сокращении Как сообщают источники, ряд сотрудников министерств социальных отношений Челябинской области, которым руководит Ирина Буторина, получили уведомления о сокращении. Это объясняют реорганизацией министерства. «Готовится новая схема управлений внутри министерства. Пока никто не знает, кого действительно уволят, а кому просто переведут в другое управление. Но уведомления получили многие», — говорят в министерстве. Депутаты ЗСО соскучились по посиделкам Говорят, что депутаты заксобрания Челябинской области решили возобновить старую традицию. Когда-то они собирались в банкетном зале столовой ЗСО после каждой сессии, ежемесячно. Пандемия коронавируса поставила крест на таких посиделках. Хотели возобновить традицию в конце года, но поступило указание отказаться от новогодних вечеринок. Сейчас к этой идее вернулись. «На одном из закрытых совещаний обсуждался вопрос, сколько каждый депутат должен пожертвовать на помощь бойцам в зоне СВО. Сошлись на сумме примерно в 30 тысяч рублей. Ну и, заодно, заговорили о размере взносов за „посиделки“. Обычно собирали по 20 тысяч рублей. Депутат Александр Мотовилов вдруг предложил увеличить сумму с 20 тысяч до 30 тысяч рублей. И вот тут на него стали поглядывать странно: нехорошо, когда на собственное угощение парламентарии тратят столько же, сколько на помощь фронту», — судачат в коридорах власти. Михаил Молчан руководит районом пять сроков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Молчану дышит в спину заместитель Патриарху муниципальной власти в Челябинской области, главе Октябрьского района Михаилу Молчану дышит в спину его заместитель. Вопрос о трансфере власти в муниципалитете входит в заключительную фазу. «Претензий к Молчану нет, район тоже на хорошем счету. Но есть такой фактор, как возраст: главе, который дохаживает в своей должности пятый срок — 67. И областные власти, и сам он не уверены, следует ли идти на шестой срок. Если нет, то в качестве преемника видят его зама, начальника управления по имуществу и земельным отношениям Евгения Гречишникова», — говорят в коридорах власти. Александра Селезнева может подвести самоуверенность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Кизильского главу просят не расслабляться Глава Кизильского района Александр Селезнев, у которого осенью истекают полномочия, твердо уверен в том, что областные власти поддержат его переизбрание на новый срок. И эта уверенность, как говорят инсайдеры, может сослужить ему плохую службу. «Селезнев, конечно же, на хорошем счету. Один из самых сильных глав на юге области. Но при любом раскладе на пост главы будут рассматривать не только действующего руководителя, но и другие кандидатуры. И если Селезнев, столь уверенный в своих силах расслабится и будет работать хуже, ему найдут замену», — говорят в Кизиле. В Локомотивном может смениться власть… Говорят, что глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов, чьи полномочия истекают в 2025 году, может уйти в отставку досрочно. И эта отставка будет вынужденной. «Очень много претензий к работе Мордвинова со стороны областных властей. К тому же у него, как у бывшего военного, очень большой отпуск и почти треть года его нет на месте. В итоге приходится работать с его заместителями. Мордвинова могут попросить уйти в отставку уже в этом году. Уже ищут ему замену». Александр Мордвинов может покинуть свой пост досрочно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU … и уже есть претендент на место главы По сообщениями от источников, если глава Локомотивного Александр Мордвинов уйдет в отставку уже в этом году, его место займет первый заместитель главы Карталинского района Арсений Куличков. Хотя сейчас Куличков рассматривается на место главы Чесменского района, где готовят отставку руководителю муниципалитета Татьяне Жморщук. «На место Жморщук рассматривают и других претендентов, хотя кандидатура Куличкова самая подходящая. Но звезды могут сложиться так, что Куличков возглавит именно Локомотивный. Территория ему хорошо знакома, поселок, имеющий статус городского округа, находится на территории Карталинского района». Муниципальную реформу тормозят в Минобороны РФ Из-за претензий к работе властей Локомотивного, в правительстве области вновь заговорили о том, что с поселка, где проживает чуть больше 8 тысяч человек, надо снять статус городского округа и включить его в состав Карталинского района. Ранее Локомотивный, когда здесь дислоцировалась Карталинская ракетная дивизия, имел статус ЗАТО. Военные ушли, статус «запретки» сняли, а поселок стал городским округом. «Давно хотят сделать Локомотивный, где жилой фонд составляет всего несколько десятков пятиэтажных многоквартирных домов, микрорайоном Карталов. Каждый губернатор пытался реализовать эту идею. Заговорили и теперь. Но вся проблема в том, что часть земель Локомотивного все еще закреплена за Минобороны РФ. Вопрос пытались поднять опять, но сейчас военным не до Локомотивного, так что решение отложено на неопределенное время», — говорит источник. Вадим Закиров уехал к морю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший глава, осужденный за коррупцию, уехал в Сочи Говорят, что экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров, осужденный за коррупцию, уехал в Сочи. Местные жители даже не знали, что Закирова, приговоренного к девяти годам строгого режима, еще осенью выпустили по УДО. «Знали, что оставшийся срок заменили исправительными работами. Но оказалось, что его освободили полностью. Но в Кунашаке его никто не увидел после освобождения. Говорят, что он уехал в Сочи, куда раньше перебралась его жена», — судачат в Кунашаке. Тонких подумывает остаться на второй срок Глава Миасса Григорий Тонких заговорил о том, что не прочь продолжить карьеру градоначальника и надеется осенью избраться на второй срок. Об этом он будто бы заявил в ходе празднования своего 50-летнего юбилея в январе. «Заявление прозвучало тем удивительней, что еще в сентябре Тонких говорил, что вроде как собирался возвращаться на место своей бывшей работы, в компанию „Энсер“. К тому же областные власти ищут ему замену. Скорее всего, Тонких зондирует настроения, чтобы понять, как к его возможному желанию остаться отнесутся в Миассе. В городе не особо рады таким перспективам», — обсуждают в Миассе. Инициативы экс-мэра Карабаша на автозаводе в Миассе стали придерживать Активность бывшего мэра Карабаша Олега Буданова, ныне занимающего пост заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе, начали на предприятии сдерживать. Инициативы топ-менеджера, вошедшего в раж, стали опережать возможности. Буданов, по слухам стал сыпет идеями с желанием их скорейшей реализации. «Поэтому в какой-то момент возникла нервозность: планы стали накатывать один на другой. Буданова попросили чуть снизить активность, чтобы жилищные вопросы, за которые он отвечает на предприятии, решались бы более планомерно», — говорят в Миассе. Игорь Войнов может стать консультантом на выборах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-мэр взбудоражил элиты Миасса Бывший глава Миасса, почетный гражданин города Игорь Войнов взбудоражил местные элиты серией публикаций в городских СМИ. Он откликнулся на призыв журналистов писать воспоминания, посвятив их предстоящему юбилею Миасса. Войнов вспоминает о ныне покойных экс-губернаторах Вадиме Соловьеве и Петре Сумине, экс-мэре Владимире Григориади. Будет называть и другие громкие имена, а в некоторых кругах заявили, что в будущем это станет частью личной избирательной кампании Войнова. «Войнову есть, что вспомнить, учитывая его участие в политической жизни области в целом, и Миасса в частности. При этом сам он находится в хорошей деловой форме. Однако едва ли он станет претендовать на посты, даже несмотря на близкие выборы мэра. Скорее всего, его будут привлекать к другим крупным компаниями в качестве консультанта, учитывая его связи и умение договариваться», — говорят в городе. В Златоуст зашел бизнесмен с криминальным прошлым В Златоусте забеспокоились, узнав, что обслуживанием объекта особой опасности, газовых сетей протяженностью в 500 километров, сейчас занимается фирма, чей директор в общей сложности будто бы провел за решеткой порядка 11 лет. Глава ООО «УНС-Финанс» Данила Быстров до очередной отсидки в Озерске якобы был Зарифуллиным, но в 2013 году сменил фамилию. «Нашли документы, из которых проступило темное прошлое Быстрова. Ходит информация, что руководитель неоднократно судим. Он отбывал наказание за вымогательство, разбойное нападение, нанесение телесных повреждений, хищение документов. Если это действительно так, то вопросов к его компании, в которой официально трудится только три человека, становится еще больше», — идут пересуды в Златоусте. В следственном управлении гадают, кто займет свободную ставку замруководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СКР не дождались варяга… В следственном управлении СКР по Челябинской области так и не дождались Алексея Колбасина, который сейчас проходит службу в должности замначальника в СУ СКР по Нижегородской области. Предполагалось, что Колбасин займет в Челябинске место замруководителя ведомства, которое стало вакантным после перевода в Екатеринбург Константина Мирошниченко «Ждали, что Колбасин приедет еще в конце января, но так и не дождались. Похоже на то, что его перевод отменен. Видимо его из Нижнего Новгорода отправят в другой регион, но уже на должность руководителя», — говорят в СК. … и надеются, что заместителем руководителя станет свой человек После того, как в следственном управлении СКР по региону не дождались из Нижнего Новгорода Александра Колбасина, которого прочили в заместители руководителя ведомства, сотрудники вновь вспомнили о руководителе третьего следственного отдела Викторе Штирц. Штирцу уже давно прочили повышение. «Штирц стал забирать себе материалы по самым громким уголовным делам. Теперь все решили, что именно он станет заместителем руководителя. В принципе довольны. Все-таки свой человек», — рассказал источник. Иван Белавкин отказывается признавать вину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для первого замминистра строительства запросят большой срок На финишную прямую выходит судебный процесс по уголовному делу первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взяток. Скоро стороны приступят к прениям. Сам Белавкин находится в СИЗО уже полтора года. «Смягчающих обстоятельств нет. Он наотрез отказывается признавать вину. Он даже из министерства отказывается увольняться, что могло бы адвокатам дать шанс ходатайствовать об изменении меры пресечения. Мол, уже не чиновник и на свидетелей давить не может. Говорят, что для Белавкина запросят очень большой срок и очень большой штраф. Но решать будет суд», — говорит источник. Павел Рябчук активно сотрудничает со следствием Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Силовики вернутся в вуз Как сообщают источники, уголовными делами только в отношении проректора Южно-Уральского гуманитарного педагогического госуниверситета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, задержанных за получение взяток от студентов, эта вся история не закончится. Рябчук и Семченко столь активно сотрудничали со следствием, что могли назвать не только имена студентов, от которых получали деньги, но и другие факты, интересующие силовиков. «У действующего ректора Татьяны Чумаченко скоро истекают полномочия. А на новый срок она, в силу возраста, претендовать не может. Рассматривали на ее пост кого-то непосредственно в вузе, но похоже на то, что теперь пришлют варяга. А под него, что называется, расчистят университет. Поэтому силовики вернутся в вуз и будут новые уголовки», — судачат в кулуарах. Семья Бориса Дубровского будет судиться с новыми ответчиками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Дубровские будут судиться с наследниками Тулупова Бизнес-элиты Магнитогорска гадают, как скажется смерть экс-владельца ПО «Монтажник» Виктора Тулупова на деле о банкротстве компании. И, соответственно, на шансах семьи экс-губернатора Бориса Дубровского выйти из этой истории с наименьшими потерями. Тулупов основал кооператив «Монтажник» в августе 1988 года, а в 2017 году продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора, Александру Дубровскому — к этому времени годовой оборот компании превышал 7 млрд рублей. Спустя несколько лет фирма разорилась, кредиторы оценивают ее долги в 2 млрд рублей. Дубровский-младший через суд пытается оспорить сделку с Тулуповым, сняв с себя часть долга — суммарно ему и отцу предъявляют требования почти на 1 млрд рублей. «Если его родственники вступят в наследство, им придется стать участниками процесса в рамках субсидиарной ответственности. И это будет для них очень сложным испытанием, учитывая юридические возможности семьи Дубровских», — утверждают инсайдеры. «Фокус» окончательно решено продать В Челябинске вновь планируют объявить торги по продаже ТРК «Фокус». Комплекс выставят на аукцион уже в шестой раз. Стартовая цена лота составит уже 2 млн 690 тысяч рублей, говорят источники. В августе 2022 года на первых торгах ТРК «Фокус» продавался за 2 млрд 995 тысяч рублей. На втором аукционе владельцы ТРК уже сбросили 200 млн. рублей и объект стал стоить 2 млрд 790 тысяч рублей. Потом его еще несколько раз выставляли за такую же цену. «Тогда владельцам было необходимо оценить стоимость бизнеса. И не факт, что, если бы нашелся покупатель, ТРК бы продали. Но, как оказалось, спроса на „Фокус“ нет. Теперь решено его действительно продать, а деньги поделить. Вот и сбрасывают ценник», — говорят в Челябинске. Свинокомплекс продадут с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Свинокомплекс «Родниковский» выставят на торги к концу года Говорят, что «Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе единственный, актив, оставшийся у бывших владельцев группы компаний «Здоровая ферма» после сделки с «Черкизово», выставят на продажу к концу года. «Не могут согласовать цену. Решено в течение года посмотреть, какую прибыль приносит предприятие, а потом определиться со стоимостью», — рассказал источник. Ректор медуниверситета расчищает кадры Говорят, что новый ректор Южно-Уральского государственного медуниверситета Александр Мирошниченко не только решил омолодить руководящие кадры, но и остался недоволен тем, как в вузе обеспечивают компьютерную безопасность. По словам источников он уволил почти всех сотрудников IT-отдела. «Мирошниченко провел проверку, обнаружил проблемы с компьютерной безопасностью, всех уволил и набрал новых. А что касается руководства вуза, проректоры уходят сами. Он их переводит на должности пониже, они с этим не согласны и увольняются. Мирошниченко предлагает эти места молодым сотрудникам и таким образом формирует свою команду, без привлечения варягов. Новые руководители будут обязаны своим повышением именно ему и за это должны стать его соратниками», — говорят в вузе. В селе Париж даже есть копия Эйфелевой башни Фото: Илья Московец © URA.RU Трэвел-блогер удивилась стельным коровам в Париже Жители села Париж Нагайбакского района получили новый повод гордиться своей родиной. Неожиданно территория столкнулась с волной упоминаемости в соцсетях, когда ее в очередной раз перепутали со столицей Франции. «О курьезе рассказала трэвел-блогер с группами про жизнь в Дубае, Барселоне и Париже. Блогер искала, где заказать рекламу своим сообществам, и столкнулась с отказом в Челябинской области. Ее пост администраторы местного паблика отклонили. Вместо рассказов о круассанах контент группы пестрил объявлениями о продаже-покупке стельных коров. Якобы модераторы челябинского паблика на возмущенные реплики блогера не растерялись и заявили: постмодернизм выглядит так — Париж рядом с Магнитогорском», — обсуждают конфуз трэвел-блогера Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В челябинском правительстве обсуждают, почему губернатор Алексей Текслер недоволен работой своих заместителей Ирины Гехт и Сергея Шаля, все гадают, во что выльется это недовольство. Чиновники минсоцотношений получили уведомления о сокращении. А депутаты ЗСО собирают деньги на ежемесячные дружеские посиделки. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Инсайды представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Текслер послал сигнал двум заместителям Говорят, что губернатор Алексей Текслер в последнее время недоволен работой первого вице-губернатора Ирины Гехт и вице-губернатора Сергея Шаля. Гехт отвечает за работу минздрава, а Шаль за минстрой региона. Поводом для недовольства стало состояние дел в медицине, особенно в работе первичного звена. «Много жалоб поступает в личные аккаунты Текслера. Жалуются на нехватку медсестер и санитаров. Выкладывают фото больниц, требующих капитального ремонта. Теперь в правительстве гадают, чем закончатся претензии в адрес Гехт и Шаля? Увольнением министров, за работу которых они отвечают, или сами вице-губернаторов? Текслер уже дал понять, что отвечать за косяки будут профильные вице-губернаторы» — судачат в кулуарах. В челябинском министерстве объявили о сокращении Как сообщают источники, ряд сотрудников министерств социальных отношений Челябинской области, которым руководит Ирина Буторина, получили уведомления о сокращении. Это объясняют реорганизацией министерства. «Готовится новая схема управлений внутри министерства. Пока никто не знает, кого действительно уволят, а кому просто переведут в другое управление. Но уведомления получили многие», — говорят в министерстве. Депутаты ЗСО соскучились по посиделкам Говорят, что депутаты заксобрания Челябинской области решили возобновить старую традицию. Когда-то они собирались в банкетном зале столовой ЗСО после каждой сессии, ежемесячно. Пандемия коронавируса поставила крест на таких посиделках. Хотели возобновить традицию в конце года, но поступило указание отказаться от новогодних вечеринок. Сейчас к этой идее вернулись. «На одном из закрытых совещаний обсуждался вопрос, сколько каждый депутат должен пожертвовать на помощь бойцам в зоне СВО. Сошлись на сумме примерно в 30 тысяч рублей. Ну и, заодно, заговорили о размере взносов за „посиделки“. Обычно собирали по 20 тысяч рублей. Депутат Александр Мотовилов вдруг предложил увеличить сумму с 20 тысяч до 30 тысяч рублей. И вот тут на него стали поглядывать странно: нехорошо, когда на собственное угощение парламентарии тратят столько же, сколько на помощь фронту», — судачат в коридорах власти. Молчану дышит в спину заместитель Патриарху муниципальной власти в Челябинской области, главе Октябрьского района Михаилу Молчану дышит в спину его заместитель. Вопрос о трансфере власти в муниципалитете входит в заключительную фазу. «Претензий к Молчану нет, район тоже на хорошем счету. Но есть такой фактор, как возраст: главе, который дохаживает в своей должности пятый срок — 67. И областные власти, и сам он не уверены, следует ли идти на шестой срок. Если нет, то в качестве преемника видят его зама, начальника управления по имуществу и земельным отношениям Евгения Гречишникова», — говорят в коридорах власти. Кизильского главу просят не расслабляться Глава Кизильского района Александр Селезнев, у которого осенью истекают полномочия, твердо уверен в том, что областные власти поддержат его переизбрание на новый срок. И эта уверенность, как говорят инсайдеры, может сослужить ему плохую службу. «Селезнев, конечно же, на хорошем счету. Один из самых сильных глав на юге области. Но при любом раскладе на пост главы будут рассматривать не только действующего руководителя, но и другие кандидатуры. И если Селезнев, столь уверенный в своих силах расслабится и будет работать хуже, ему найдут замену», — говорят в Кизиле. В Локомотивном может смениться власть… Говорят, что глава Локомотивного городского округа Александр Мордвинов, чьи полномочия истекают в 2025 году, может уйти в отставку досрочно. И эта отставка будет вынужденной. «Очень много претензий к работе Мордвинова со стороны областных властей. К тому же у него, как у бывшего военного, очень большой отпуск и почти треть года его нет на месте. В итоге приходится работать с его заместителями. Мордвинова могут попросить уйти в отставку уже в этом году. Уже ищут ему замену». … и уже есть претендент на место главы По сообщениями от источников, если глава Локомотивного Александр Мордвинов уйдет в отставку уже в этом году, его место займет первый заместитель главы Карталинского района Арсений Куличков. Хотя сейчас Куличков рассматривается на место главы Чесменского района, где готовят отставку руководителю муниципалитета Татьяне Жморщук. «На место Жморщук рассматривают и других претендентов, хотя кандидатура Куличкова самая подходящая. Но звезды могут сложиться так, что Куличков возглавит именно Локомотивный. Территория ему хорошо знакома, поселок, имеющий статус городского округа, находится на территории Карталинского района». Муниципальную реформу тормозят в Минобороны РФ Из-за претензий к работе властей Локомотивного, в правительстве области вновь заговорили о том, что с поселка, где проживает чуть больше 8 тысяч человек, надо снять статус городского округа и включить его в состав Карталинского района. Ранее Локомотивный, когда здесь дислоцировалась Карталинская ракетная дивизия, имел статус ЗАТО. Военные ушли, статус «запретки» сняли, а поселок стал городским округом. «Давно хотят сделать Локомотивный, где жилой фонд составляет всего несколько десятков пятиэтажных многоквартирных домов, микрорайоном Карталов. Каждый губернатор пытался реализовать эту идею. Заговорили и теперь. Но вся проблема в том, что часть земель Локомотивного все еще закреплена за Минобороны РФ. Вопрос пытались поднять опять, но сейчас военным не до Локомотивного, так что решение отложено на неопределенное время», — говорит источник. Бывший глава, осужденный за коррупцию, уехал в Сочи Говорят, что экс-глава Кунашакского района Вадим Закиров, осужденный за коррупцию, уехал в Сочи. Местные жители даже не знали, что Закирова, приговоренного к девяти годам строгого режима, еще осенью выпустили по УДО. «Знали, что оставшийся срок заменили исправительными работами. Но оказалось, что его освободили полностью. Но в Кунашаке его никто не увидел после освобождения. Говорят, что он уехал в Сочи, куда раньше перебралась его жена», — судачат в Кунашаке. Тонких подумывает остаться на второй срок Глава Миасса Григорий Тонких заговорил о том, что не прочь продолжить карьеру градоначальника и надеется осенью избраться на второй срок. Об этом он будто бы заявил в ходе празднования своего 50-летнего юбилея в январе. «Заявление прозвучало тем удивительней, что еще в сентябре Тонких говорил, что вроде как собирался возвращаться на место своей бывшей работы, в компанию „Энсер“. К тому же областные власти ищут ему замену. Скорее всего, Тонких зондирует настроения, чтобы понять, как к его возможному желанию остаться отнесутся в Миассе. В городе не особо рады таким перспективам», — обсуждают в Миассе. Инициативы экс-мэра Карабаша на автозаводе в Миассе стали придерживать Активность бывшего мэра Карабаша Олега Буданова, ныне занимающего пост заместителя гендиректора автозавода «Урал» в Миассе, начали на предприятии сдерживать. Инициативы топ-менеджера, вошедшего в раж, стали опережать возможности. Буданов, по слухам стал сыпет идеями с желанием их скорейшей реализации. «Поэтому в какой-то момент возникла нервозность: планы стали накатывать один на другой. Буданова попросили чуть снизить активность, чтобы жилищные вопросы, за которые он отвечает на предприятии, решались бы более планомерно», — говорят в Миассе. Экс-мэр взбудоражил элиты Миасса Бывший глава Миасса, почетный гражданин города Игорь Войнов взбудоражил местные элиты серией публикаций в городских СМИ. Он откликнулся на призыв журналистов писать воспоминания, посвятив их предстоящему юбилею Миасса. Войнов вспоминает о ныне покойных экс-губернаторах Вадиме Соловьеве и Петре Сумине, экс-мэре Владимире Григориади. Будет называть и другие громкие имена, а в некоторых кругах заявили, что в будущем это станет частью личной избирательной кампании Войнова. «Войнову есть, что вспомнить, учитывая его участие в политической жизни области в целом, и Миасса в частности. При этом сам он находится в хорошей деловой форме. Однако едва ли он станет претендовать на посты, даже несмотря на близкие выборы мэра. Скорее всего, его будут привлекать к другим крупным компаниями в качестве консультанта, учитывая его связи и умение договариваться», — говорят в городе. В Златоуст зашел бизнесмен с криминальным прошлым В Златоусте забеспокоились, узнав, что обслуживанием объекта особой опасности, газовых сетей протяженностью в 500 километров, сейчас занимается фирма, чей директор в общей сложности будто бы провел за решеткой порядка 11 лет. Глава ООО «УНС-Финанс» Данила Быстров до очередной отсидки в Озерске якобы был Зарифуллиным, но в 2013 году сменил фамилию. «Нашли документы, из которых проступило темное прошлое Быстрова. Ходит информация, что руководитель неоднократно судим. Он отбывал наказание за вымогательство, разбойное нападение, нанесение телесных повреждений, хищение документов. Если это действительно так, то вопросов к его компании, в которой официально трудится только три человека, становится еще больше», — идут пересуды в Златоусте. В СКР не дождались варяга… В следственном управлении СКР по Челябинской области так и не дождались Алексея Колбасина, который сейчас проходит службу в должности замначальника в СУ СКР по Нижегородской области. Предполагалось, что Колбасин займет в Челябинске место замруководителя ведомства, которое стало вакантным после перевода в Екатеринбург Константина Мирошниченко «Ждали, что Колбасин приедет еще в конце января, но так и не дождались. Похоже на то, что его перевод отменен. Видимо его из Нижнего Новгорода отправят в другой регион, но уже на должность руководителя», — говорят в СК. … и надеются, что заместителем руководителя станет свой человек После того, как в следственном управлении СКР по региону не дождались из Нижнего Новгорода Александра Колбасина, которого прочили в заместители руководителя ведомства, сотрудники вновь вспомнили о руководителе третьего следственного отдела Викторе Штирц. Штирцу уже давно прочили повышение. «Штирц стал забирать себе материалы по самым громким уголовным делам. Теперь все решили, что именно он станет заместителем руководителя. В принципе довольны. Все-таки свой человек», — рассказал источник. Для первого замминистра строительства запросят большой срок На финишную прямую выходит судебный процесс по уголовному делу первого замминистра строительства региона Ивана Белавкина, обвиняемого в получении взяток. Скоро стороны приступят к прениям. Сам Белавкин находится в СИЗО уже полтора года. «Смягчающих обстоятельств нет. Он наотрез отказывается признавать вину. Он даже из министерства отказывается увольняться, что могло бы адвокатам дать шанс ходатайствовать об изменении меры пресечения. Мол, уже не чиновник и на свидетелей давить не может. Говорят, что для Белавкина запросят очень большой срок и очень большой штраф. Но решать будет суд», — говорит источник. Силовики вернутся в вуз Как сообщают источники, уголовными делами только в отношении проректора Южно-Уральского гуманитарного педагогического госуниверситета (ЮУрГГПУ) Павла Рябчука и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, задержанных за получение взяток от студентов, эта вся история не закончится. Рябчук и Семченко столь активно сотрудничали со следствием, что могли назвать не только имена студентов, от которых получали деньги, но и другие факты, интересующие силовиков. «У действующего ректора Татьяны Чумаченко скоро истекают полномочия. А на новый срок она, в силу возраста, претендовать не может. Рассматривали на ее пост кого-то непосредственно в вузе, но похоже на то, что теперь пришлют варяга. А под него, что называется, расчистят университет. Поэтому силовики вернутся в вуз и будут новые уголовки», — судачат в кулуарах. Дубровские будут судиться с наследниками Тулупова Бизнес-элиты Магнитогорска гадают, как скажется смерть экс-владельца ПО «Монтажник» Виктора Тулупова на деле о банкротстве компании. И, соответственно, на шансах семьи экс-губернатора Бориса Дубровского выйти из этой истории с наименьшими потерями. Тулупов основал кооператив «Монтажник» в августе 1988 года, а в 2017 году продал акции «Монтажника» сыну экс-губернатора, Александру Дубровскому — к этому времени годовой оборот компании превышал 7 млрд рублей. Спустя несколько лет фирма разорилась, кредиторы оценивают ее долги в 2 млрд рублей. Дубровский-младший через суд пытается оспорить сделку с Тулуповым, сняв с себя часть долга — суммарно ему и отцу предъявляют требования почти на 1 млрд рублей. «Если его родственники вступят в наследство, им придется стать участниками процесса в рамках субсидиарной ответственности. И это будет для них очень сложным испытанием, учитывая юридические возможности семьи Дубровских», — утверждают инсайдеры. «Фокус» окончательно решено продать В Челябинске вновь планируют объявить торги по продаже ТРК «Фокус». Комплекс выставят на аукцион уже в шестой раз. Стартовая цена лота составит уже 2 млн 690 тысяч рублей, говорят источники. В августе 2022 года на первых торгах ТРК «Фокус» продавался за 2 млрд 995 тысяч рублей. На втором аукционе владельцы ТРК уже сбросили 200 млн. рублей и объект стал стоить 2 млрд 790 тысяч рублей. Потом его еще несколько раз выставляли за такую же цену. «Тогда владельцам было необходимо оценить стоимость бизнеса. И не факт, что, если бы нашелся покупатель, ТРК бы продали. Но, как оказалось, спроса на „Фокус“ нет. Теперь решено его действительно продать, а деньги поделить. Вот и сбрасывают ценник», — говорят в Челябинске. Свинокомплекс «Родниковский» выставят на торги к концу года Говорят, что «Родниковский свинокомплекс» в Красноармейском районе единственный, актив, оставшийся у бывших владельцев группы компаний «Здоровая ферма» после сделки с «Черкизово», выставят на продажу к концу года. «Не могут согласовать цену. Решено в течение года посмотреть, какую прибыль приносит предприятие, а потом определиться со стоимостью», — рассказал источник. Ректор медуниверситета расчищает кадры Говорят, что новый ректор Южно-Уральского государственного медуниверситета Александр Мирошниченко не только решил омолодить руководящие кадры, но и остался недоволен тем, как в вузе обеспечивают компьютерную безопасность. По словам источников он уволил почти всех сотрудников IT-отдела. «Мирошниченко провел проверку, обнаружил проблемы с компьютерной безопасностью, всех уволил и набрал новых. А что касается руководства вуза, проректоры уходят сами. Он их переводит на должности пониже, они с этим не согласны и увольняются. Мирошниченко предлагает эти места молодым сотрудникам и таким образом формирует свою команду, без привлечения варягов. Новые руководители будут обязаны своим повышением именно ему и за это должны стать его соратниками», — говорят в вузе. Трэвел-блогер удивилась стельным коровам в Париже Жители села Париж Нагайбакского района получили новый повод гордиться своей родиной. Неожиданно территория столкнулась с волной упоминаемости в соцсетях, когда ее в очередной раз перепутали со столицей Франции. «О курьезе рассказала трэвел-блогер с группами про жизнь в Дубае, Барселоне и Париже. Блогер искала, где заказать рекламу своим сообществам, и столкнулась с отказом в Челябинской области. Ее пост администраторы местного паблика отклонили. Вместо рассказов о круассанах контент группы пестрил объявлениями о продаже-покупке стельных коров. Якобы модераторы челябинского паблика на возмущенные реплики блогера не растерялись и заявили: постмодернизм выглядит так — Париж рядом с Магнитогорском», — обсуждают конфуз трэвел-блогера Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.