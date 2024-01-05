Топ элитного жилья Екатеринбурга, которое никто не хочет покупать

Почему роскошная недвижимость годами пустует в ожидании новых владельцев, объясняет URA.RU

04 января 2024 в 15:42 Размер текста - 17 +

Со временем стоимость некоторых объектов взлетела Фото: Илья Московец © URA.RU В ушедшем году жители Свердловской области выставляли на продажу множество элитной недвижимости. Например, трехэтажный пентхаус, «швейцарский» коттедж, апартаменты с мраморными полами. Несмотря на роскошь и шик, некоторое жилье годами и даже десятилетиями простаивает в ожидании новых владельцев. URA.RU составило актуальную подборку непроданных vip-объектов, а эксперты из сферы недвижимости объяснили, что с ними не так. Швейцарский коттедж за 100 миллионов рублей Объявления о продаже коттеджа в поселке бизнес-класса Полянка появились весной 2022-го, но шикарный дом до сих пор никто не купил. Он выстроен в швейцарском тиле: одна из сторон практически полностью состоит из стекла. Внутри — рай для перфекционистов, все предметы пространства выполнены в правильной геометрической форме. Помимо особняка будущий владелец получит облагороженный участок в 28 соток. «Исключительный коттедж для исключительного хозяина», — говорится в объявлении. Трехэтажный пентхаус за 100 млн рублей Продавцы пентхауса в ЖК Московский не раскрывают детали и обещают все тщательно показать только при личном просмотре возможного покупателя. Известно лишь, что объект имеет высокие потолки, панорамное остекление, собственный лифт и террасу с мебелью, которые не показаны на фото. Также в объявлении указано, что на третьем этаже квартиры находится чаша бассейна, но соответствующих снимков опять же нет. Пентхаус выставили на продажу летом 2020 года за 65 миллионов рублей. За три года стоимость увеличилась почти на треть и сейчас составляет 100 миллионов рублей. Пентхаус из 8 комнат за 59 миллионов рублей У пентхауса в элитном ЖК Москва восемь комнат, которые расположены на 25 и 26 этажах. В интерьере присутствуют колонны, шикарные люстры и необычный декор. Из панорамных окон открывается красивый вид на Екатеринбург, а пятиметровые потолки придают пeнтхaусу ощущение еще большегo прocтрaнcтва. Осенью 2021 года объект продавался за 49 миллионов рублей, но спустя два года цена выросла на 10 миллионов. Квартира с мраморными полами за 55 миллионов рублей Эта квартира продается в элитном ЖК Aнтарес, ее отделка напоминает королевские апартаменты. Мебель в каждом помещении выполнена на заказ, полы выложены мрамором и подогреваются. Квартиру с панорамными окнами выставили на продажу летом 2021 года за 49,9 миллионов рублей. За два года стоимость увеличилась на 5,1 миллионов рублей. Квартира с сауной и джакузи за 55 миллионов рублей Роскошная 4-комнатная квартира продается в так называемом «квартале миллионеров» в ЖК «Малаховский». Двери в ней сделаны из ценных пород дерева, есть финская сауна и джакузи, а мебель и техника привезена из Италии и Германии. Как гласит объявление, в квартире никто не проживал с момента сдачи дома в 2001 году, при этом ежемесячно проводится уборка. Таким образом, вся начинка квартиры с дорогой мебелью и техникой законсервированы и уже 22 года как ждут своего владельца. По мнению директора по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексея Шаклейна, дома, которые считались элитными 10-15 лет назад, уступают современному бизнес-классу, который строится лучше и более качественно наполнен по инфраструктуре. Также эксперт отметил, что любой ремонт за пять-семь лет перестает быть актуальным. «Многие собственники этого не понимают и закладывают в стоимость дорогую мебель и технику. Но время никого не щадит. В итоге собственники выходят за пределы рынка, и объекты по такой цене никому не интересны», — сказал Шаклейн. Управляющий агентством недвижимости «Кулиговская и Партнеры» Павел Боровиков также указал на несколько причин, из-за которых годами простаивает элитная недвижимость. Среди них — неадекватная стоимость объектов, непрофессиональная продажа, неправильные позиционирование и реклама жилья. «Также элитное жилье может не продаваться, если собственник не определился с целью продажи. Он как бы хочет продать, но для чего — и сам не понимает», — добавил Боровиков. Он пояснил, что если у собственника есть четкая цель — например, продать одно жилье, чтобы купить другое — тогда и процесс идет быстрее. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ушедшем году жители Свердловской области выставляли на продажу множество элитной недвижимости. Например, трехэтажный пентхаус, «швейцарский» коттедж, апартаменты с мраморными полами. Несмотря на роскошь и шик, некоторое жилье годами и даже десятилетиями простаивает в ожидании новых владельцев. URA.RU составило актуальную подборку непроданных vip-объектов, а эксперты из сферы недвижимости объяснили, что с ними не так. Швейцарский коттедж за 100 миллионов рублей Объявления о продаже коттеджа в поселке бизнес-класса Полянка появились весной 2022-го, но шикарный дом до сих пор никто не купил. Он выстроен в швейцарском тиле: одна из сторон практически полностью состоит из стекла. Внутри — рай для перфекционистов, все предметы пространства выполнены в правильной геометрической форме. Помимо особняка будущий владелец получит облагороженный участок в 28 соток. «Исключительный коттедж для исключительного хозяина», — говорится в объявлении. Трехэтажный пентхаус за 100 млн рублей Продавцы пентхауса в ЖК Московский не раскрывают детали и обещают все тщательно показать только при личном просмотре возможного покупателя. Известно лишь, что объект имеет высокие потолки, панорамное остекление, собственный лифт и террасу с мебелью, которые не показаны на фото. Также в объявлении указано, что на третьем этаже квартиры находится чаша бассейна, но соответствующих снимков опять же нет. Пентхаус выставили на продажу летом 2020 года за 65 миллионов рублей. За три года стоимость увеличилась почти на треть и сейчас составляет 100 миллионов рублей. Пентхаус из 8 комнат за 59 миллионов рублей У пентхауса в элитном ЖК Москва восемь комнат, которые расположены на 25 и 26 этажах. В интерьере присутствуют колонны, шикарные люстры и необычный декор. Из панорамных окон открывается красивый вид на Екатеринбург, а пятиметровые потолки придают пeнтхaусу ощущение еще большегo прocтрaнcтва. Осенью 2021 года объект продавался за 49 миллионов рублей, но спустя два года цена выросла на 10 миллионов. Квартира с мраморными полами за 55 миллионов рублей Эта квартира продается в элитном ЖК Aнтарес, ее отделка напоминает королевские апартаменты. Мебель в каждом помещении выполнена на заказ, полы выложены мрамором и подогреваются. Квартиру с панорамными окнами выставили на продажу летом 2021 года за 49,9 миллионов рублей. За два года стоимость увеличилась на 5,1 миллионов рублей. Квартира с сауной и джакузи за 55 миллионов рублей Роскошная 4-комнатная квартира продается в так называемом «квартале миллионеров» в ЖК «Малаховский». Двери в ней сделаны из ценных пород дерева, есть финская сауна и джакузи, а мебель и техника привезена из Италии и Германии. Как гласит объявление, в квартире никто не проживал с момента сдачи дома в 2001 году, при этом ежемесячно проводится уборка. Таким образом, вся начинка квартиры с дорогой мебелью и техникой законсервированы и уже 22 года как ждут своего владельца. По мнению директора по развитию «Бюро недвижимости Зыряновой» Алексея Шаклейна, дома, которые считались элитными 10-15 лет назад, уступают современному бизнес-классу, который строится лучше и более качественно наполнен по инфраструктуре. Также эксперт отметил, что любой ремонт за пять-семь лет перестает быть актуальным. «Многие собственники этого не понимают и закладывают в стоимость дорогую мебель и технику. Но время никого не щадит. В итоге собственники выходят за пределы рынка, и объекты по такой цене никому не интересны», — сказал Шаклейн. Управляющий агентством недвижимости «Кулиговская и Партнеры» Павел Боровиков также указал на несколько причин, из-за которых годами простаивает элитная недвижимость. Среди них — неадекватная стоимость объектов, непрофессиональная продажа, неправильные позиционирование и реклама жилья. «Также элитное жилье может не продаваться, если собственник не определился с целью продажи. Он как бы хочет продать, но для чего — и сам не понимает», — добавил Боровиков. Он пояснил, что если у собственника есть четкая цель — например, продать одно жилье, чтобы купить другое — тогда и процесс идет быстрее.