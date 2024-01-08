Элиты ловят сигналы о трансфере власти в ХМАО

Реальна ли досрочная отставка губернатора Комаровой

09 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Слухи о досрочном уходе губернатора ХМАО Натальи Комаровой запустили telegram-каналы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Глава ХМАО Наталья Комарова стала одним из российских губернаторов, чье политическое будущее после выборов президента РФ вызывает массу обсуждений и слухов. В СМИ и политических telegram-каналах в конце 2023 года прошла серия публикаций о возможности ее досрочной отставки. При этом, официальный срок полномочий Комаровой завершается лишь в 2025 году. О вероятных сценариях трансфера власти в ХМАО в обзоре URA.RU. Волну слухов о досрочной отставке губернатора ХМАО в октябре 2023 года запустил telegram-канал Brief. Он со ссылкой на собственные источники написал, что Комарова попадет в число глав регионов, которые будут ротированы после президентских выборов. Посты с аналогичным содержанием затем появлялись в федеральных telegram-каналах «Кремлевский шептун» и «Московский пул». Публикации породили и новую волну домыслов среди югорского политистеблишмента. «Говорят, что ей готовят должность в Москве, как ранее это было сделано для первого губернатора ХМАО Александр Филипенко», — поделился инсайдер URA.RU в окружном политбомонде. Политолог Евгений Минченко Фото: Олег Барханов © URA.RU Один из главных политтехнологов страны Евгений Минченко полагает, что сценарий ухода Комаровой весной может стать реальностью лишь в случае, если клан мэра Москвы Сергея Собянина потеряет часть влияния после завершения президентской кампании. Однако для такого варианта развития событий пока нет никаких предпосылок. «Возможная досрочная отставка зависит не от самой Комаровой, а от раскладки так называемого большого политического пасьянса, а именно, как после выборов будут выглядеть АП и правительство. Дальше уже пойдет движение по уравновешиванию членов Политбюро. ХМАО — это квота Собянина. Если он сохранит свои позиции, то и у Комаровой велики шансы остаться», — отметил эксперт. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников высказал версию, что более реалистичным периодом трансфера власти в ХМАО может стать осень, когда начнется ротация губернаторов, у которых заканчивается срок полномочий в 2025 году. «Губернаторы, которые знают, что покидают свой пост в 2025 году, скорее всего, будут переходить на новое место работы осенью 2024 года после выборов в сентябре. Это логично, что должен прийти новый человек, которому необходимо посмотреть на территорию, прежде чем возглавить регион», — уточнил Солонников. Ни одно из предсказаний об отставке губернатора Югры за 13 лет не сбылось Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU заявил, что не видит причин для досрочного ухода Комаровой со своего поста. По мнению эксперта, федеральный центр в первую очередь планирует заменить непопулярных и проблемных губернаторов. «Если глава региона сам по себе проблема — надо пойти навстречу чаяниям населения. Ротируют и тех, кто завалил работу. [В Югре] работа не завалена. Каких-то катастрофических промахов я даже от наших ультралибералов не слышал. Поэтому нет оснований для того, чтобы Комарова ушла раньше положенного срока», — прокомментировал Журавлев. Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко в беседе с URA.RU напомнил, что разговоры об отставке Комаровой периодически возникают. Однако каждый раз они не находят подтверждений. «Предсказания отставки губернаторов, в том числе Комаровой зачастую оканчиваются фиаско. Дело в том, что подобные кадровые решения принимаются индивидуально и без лишней шумихи. Слухов об отставке Комаровой за прошедшие годы было немало, но она, как мы видим, до сих пор на посту», — подытожил политолог. В департаменте внутренней политики ХМАО заявили журналисту агентства, что не комментируют слухи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава ХМАО Наталья Комарова стала одним из российских губернаторов, чье политическое будущее после выборов президента РФ вызывает массу обсуждений и слухов. В СМИ и политических telegram-каналах в конце 2023 года прошла серия публикаций о возможности ее досрочной отставки. При этом, официальный срок полномочий Комаровой завершается лишь в 2025 году. О вероятных сценариях трансфера власти в ХМАО в обзоре URA.RU. Волну слухов о досрочной отставке губернатора ХМАО в октябре 2023 года запустил telegram-канал Brief. Он со ссылкой на собственные источники написал, что Комарова попадет в число глав регионов, которые будут ротированы после президентских выборов. Посты с аналогичным содержанием затем появлялись в федеральных telegram-каналах «Кремлевский шептун» и «Московский пул». Публикации породили и новую волну домыслов среди югорского политистеблишмента. «Говорят, что ей готовят должность в Москве, как ранее это было сделано для первого губернатора ХМАО Александр Филипенко», — поделился инсайдер URA.RU в окружном политбомонде. Один из главных политтехнологов страны Евгений Минченко полагает, что сценарий ухода Комаровой весной может стать реальностью лишь в случае, если клан мэра Москвы Сергея Собянина потеряет часть влияния после завершения президентской кампании. Однако для такого варианта развития событий пока нет никаких предпосылок. «Возможная досрочная отставка зависит не от самой Комаровой, а от раскладки так называемого большого политического пасьянса, а именно, как после выборов будут выглядеть АП и правительство. Дальше уже пойдет движение по уравновешиванию членов Политбюро. ХМАО — это квота Собянина. Если он сохранит свои позиции, то и у Комаровой велики шансы остаться», — отметил эксперт. «Губернаторы, которые знают, что покидают свой пост в 2025 году, скорее всего, будут переходить на новое место работы осенью 2024 года после выборов в сентябре. Это логично, что должен прийти новый человек, которому необходимо посмотреть на территорию, прежде чем возглавить регион», — уточнил Солонников. Руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с URA.RU заявил, что не видит причин для досрочного ухода Комаровой со своего поста. По мнению эксперта, федеральный центр в первую очередь планирует заменить непопулярных и проблемных губернаторов. «Если глава региона сам по себе проблема — надо пойти навстречу чаяниям населения. Ротируют и тех, кто завалил работу. [В Югре] работа не завалена. Каких-то катастрофических промахов я даже от наших ультралибералов не слышал. Поэтому нет оснований для того, чтобы Комарова ушла раньше положенного срока», — прокомментировал Журавлев. Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Станислав Розенко в беседе с URA.RU напомнил, что разговоры об отставке Комаровой периодически возникают. Однако каждый раз они не находят подтверждений. «Предсказания отставки губернаторов, в том числе Комаровой зачастую оканчиваются фиаско. Дело в том, что подобные кадровые решения принимаются индивидуально и без лишней шумихи. Слухов об отставке Комаровой за прошедшие годы было немало, но она, как мы видим, до сих пор на посту», — подытожил политолог. В департаменте внутренней политики ХМАО заявили журналисту агентства, что не комментируют слухи.