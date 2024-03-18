Челябинские мэры после выборов танцуют и грустят

Как скажутся итоги голосования на главах муниципалитетов региона

18 марта 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Глава Коркинского МО Наталья Лощинина порадовала Алексея Текслера «комбо» из 89% — и явки, и голосов за Путина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Максимальная явка на президентских выборах в Челябинской области стала несомненным успехом главы региона Алексея Текслера. Перевыполнение показателей установленного Москвой выборного KPI (70% явка и 80% голосов за Путина) сняло вопросы к региону. Но они остались у властей области к главам городов и районов, которые продемонстрировали на выборах весьма неоднозначные результаты. В поствыборной муниципальной раскладке разбиралось URA.RU. Отличники «подставили» аутсайдеров Ситуацию для глав-аутсайдеров усугубляют показатели муниципалитетов, находящихся на другом полюсе. Слишком уж велики в этот раз оказались успехи их руководителей. Так, в Кизильском районе (глава Александр Селезнев) зафиксирована явка 94,1%, а Владимир Путин получили без малого 91% голосов. Главы-новички в Кунашакском и Нагабайбакском районах — Рамиль Вакилов и Егор Тимофеев — обеспечили явку 89,3% и 88,9% соответственно. За Путина в этих муниципалитетах проголосовали 88,5% и почти 88% избирателей. Александр Селезнев обеспечил невероятные для Челябинской области показатели явки и голосования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава недавно образованного из нескольких враждующих муниципалитетов Коркинского округа Наталья Лощинина принесла в общую копилку «комбо» из 89% — и явки, и голосов за Путина. Не подкачал и глава с большим стажем Михаил Молчан. Его Октябрьский район выдал 81,2% и 88,8% соответственно. В Троицке, где мэр Александр Виноградов всегда обеспечивал власти отличные результаты, и после его ареста пришли на выборы 89,2% избирателей, отдав действующему президенту 89,5% голосов. «Залог высоких результатов — наличие серьезных предприятий, бизнес-структур и налаженное взаимодействие властей и бизнеса. Тогда возможности мобилизации избирателей работают в унисон», — сказал по этому поводу в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Глава Нагабайского района Егор Тимофеев, оценив результаты голосования, от полноты чувств даже пустился в пляс Видео: telegram-канал «Газета „Всходы“», https://t.me/vshodi Челябинск и Магнитогорск поменялись местами Самой большой загадкой стали результаты Челябинска и Магнитогорска. Традиционно игнорирующая любые выборы столица области внезапно показала явку 81,7% (больше 81% голосов — за Путина). Ленинский и Советский районы мегаполиса и вовсе отчитались о 89,4% и 87,6% явки, вырвавшись в топ рейтинга. Судьбу страны доверили Владимиру Путину 83,1% традиционно считавшихся фрондерами челябинцев. Результаты Челябинска существенно укрепили позиции мэра Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Напротив, столь же традиционно имеющий репутацию суперлояльного и управляемого Магнитогорск (мэр Сергей Бердников) выдал 75% явки при меньшей на 2% доле голосов за Путина. В 2018 году на президентских выборах Магнитогорск дал Путину 70,9% «за» при 70%-й явке, а Челябинск — 72,05 «за» при явке, не дотянувшей до 65%. Разобраться в причинах произошедшего еще предстоит. Но уже можно сказать, что позиции мэра Челябинска Натальи Котовой существенно укрепились. «Челябинск в этот раз выглядит как никогда хорошо. Тем более для миллионника, где уровень жизни, большое число молодежи и скептически настроенных избирателей обычно не лучшим образом влияет на выборы. Считаю, что нынешний результат — это следствие серьезных вложений в город и перемены в нем к лучшему. И, конечно, согласованных усилий бизнеса, городских и региональных властей», — заметил Мельников. Главы для битья А вот мэра Златоуста Максима Пекарского — напротив. Город занял последнее место в «турнирной таблице» муниципалитетов с явкой в 58,4%. Правда, без учета проголосовавших по ДЭГ, которые при удаче могут добавить один или даже пару процентных пунктов — и тогда город приблизится к явке 2018 года. Глава Златоуста Максим Пекарский стал заложником интриг местных элит Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тогда 61% назвали рекордом. Да и проголосовавших сейчас за Путина горожан почти 82% — почти на 10 пунктов больше, чем в 2018-м. И это куда лучше, чем антирекорд Центрального района Челябинска (глава Виктор Ереклинцев), где за Путина проголосовали меньше 75% пришедших на выборы избирателей. Тем не менее, отрыв от ближайших соперников составляет практически те же цифры: Миасс, Верхний Уфалей и закрытые города Росатома Озерск, Снежинск и Трехгорный балансируют в пределах 67-71% явки. Их руководителям остается уповать на хорошее настроение региональных властей, но «разбора полетов» не избежать. «В очередной раз мы наблюдаем в горнозаводской зоне целый ряд территорий с не очень хорошими результатами. В том числе традиционно сложные с политической точки зрения Златоуст и Миасс. Интриги различных групп влияния приводят к рассогласованию действий и делают выборы жертвой междоусобной борьбы элит», — констатировал Мельников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Максимальная явка на президентских выборах в Челябинской области стала несомненным успехом главы региона Алексея Текслера. Перевыполнение показателей установленного Москвой выборного KPI (70% явка и 80% голосов за Путина) сняло вопросы к региону. Но они остались у властей области к главам городов и районов, которые продемонстрировали на выборах весьма неоднозначные результаты. В поствыборной муниципальной раскладке разбиралось URA.RU. Отличники «подставили» аутсайдеров Ситуацию для глав-аутсайдеров усугубляют показатели муниципалитетов, находящихся на другом полюсе. Слишком уж велики в этот раз оказались успехи их руководителей. Так, в Кизильском районе (глава Александр Селезнев) зафиксирована явка 94,1%, а Владимир Путин получили без малого 91% голосов. Главы-новички в Кунашакском и Нагабайбакском районах — Рамиль Вакилов и Егор Тимофеев — обеспечили явку 89,3% и 88,9% соответственно. За Путина в этих муниципалитетах проголосовали 88,5% и почти 88% избирателей. Глава недавно образованного из нескольких враждующих муниципалитетов Коркинского округа Наталья Лощинина принесла в общую копилку «комбо» из 89% — и явки, и голосов за Путина. Не подкачал и глава с большим стажем Михаил Молчан. Его Октябрьский район выдал 81,2% и 88,8% соответственно. В Троицке, где мэр Александр Виноградов всегда обеспечивал власти отличные результаты, и после его ареста пришли на выборы 89,2% избирателей, отдав действующему президенту 89,5% голосов. «Залог высоких результатов — наличие серьезных предприятий, бизнес-структур и налаженное взаимодействие властей и бизнеса. Тогда возможности мобилизации избирателей работают в унисон», — сказал по этому поводу в разговоре с URA.RU политолог Александр Мельников. Глава Нагабайского района Егор Тимофеев, оценив результаты голосования, от полноты чувств даже пустился в пляс Видео: telegram-канал «Газета „Всходы“», https://t.me/vshodi Челябинск и Магнитогорск поменялись местами Самой большой загадкой стали результаты Челябинска и Магнитогорска. Традиционно игнорирующая любые выборы столица области внезапно показала явку 81,7% (больше 81% голосов — за Путина). Ленинский и Советский районы мегаполиса и вовсе отчитались о 89,4% и 87,6% явки, вырвавшись в топ рейтинга. Судьбу страны доверили Владимиру Путину 83,1% традиционно считавшихся фрондерами челябинцев. Напротив, столь же традиционно имеющий репутацию суперлояльного и управляемого Магнитогорск (мэр Сергей Бердников) выдал 75% явки при меньшей на 2% доле голосов за Путина. В 2018 году на президентских выборах Магнитогорск дал Путину 70,9% «за» при 70%-й явке, а Челябинск — 72,05 «за» при явке, не дотянувшей до 65%. Разобраться в причинах произошедшего еще предстоит. Но уже можно сказать, что позиции мэра Челябинска Натальи Котовой существенно укрепились. Главы для битья А вот мэра Златоуста Максима Пекарского — напротив. Город занял последнее место в «турнирной таблице» муниципалитетов с явкой в 58,4%. Правда, без учета проголосовавших по ДЭГ, которые при удаче могут добавить один или даже пару процентных пунктов — и тогда город приблизится к явке 2018 года. Тогда 61% назвали рекордом. Да и проголосовавших сейчас за Путина горожан почти 82% — почти на 10 пунктов больше, чем в 2018-м. И это куда лучше, чем антирекорд Центрального района Челябинска (глава Виктор Ереклинцев), где за Путина проголосовали меньше 75% пришедших на выборы избирателей. Тем не менее, отрыв от ближайших соперников составляет практически те же цифры: Миасс, Верхний Уфалей и закрытые города Росатома Озерск, Снежинск и Трехгорный балансируют в пределах 67-71% явки. Их руководителям остается уповать на хорошее настроение региональных властей, но «разбора полетов» не избежать. «В очередной раз мы наблюдаем в горнозаводской зоне целый ряд территорий с не очень хорошими результатами. В том числе традиционно сложные с политической точки зрения Златоуст и Миасс. Интриги различных групп влияния приводят к рассогласованию действий и делают выборы жертвой междоусобной борьбы элит», — констатировал Мельников.