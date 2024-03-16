Выборы президента запустили схватку за власть в Челябинске

Почему губернатор Текслер стал заложником своего успеха

17 марта 2024 в 23:14 Размер текста - 17 +

Максимальная явка на президентских выборах в Челябинской области стала успехом главы региона Алексея Текслера и его политблока. И она же стала прологом выборов губернатора и гордумы Челябинска, которые начнутся практически сразу после подсчета отданных за Владимира Путина и его соперников голосов. Сумеет ли Текслер конвертировать свой успех в результаты разворачивающейся борьбы за власть, разбиралось URA.RU. KPI плюс 10 процентов В завершающий день президентских выборов в Челябинской области, по данным источников, проголосовало практически 75% избирателей. Окончательные данные объявят лишь 18 февраля, но уже ясно, что это существенно больше, чем в финале трехдневного голосования на выборах Госдумы в 2021 году (47%). Более того, это абсолютный исторический максимум: с 2000 года явка на выборах главы государства в регионе балансировала от 49 до 71,2%. Установленный Москвой региону предвыборный KPI составлял «70 на 80». Где первая показатель — явка, а второй — доля голосов за Владимира Путина. Накануне выборов первую цифру, по данным URA.RU, снизили на 4-5%, поскольку не были уверены в способности челябинского политблока «вытянуть» изначально установленную. Однако организаторы обеспечили участие в голосовании рекордного числа избирателей. А также не только практически безукоризненную легитимность кампании, но и практически полное отсутствие инцидентов. Единственным эксцессом стал фейерверк, активированный 80-летней бабушкой, на пару часов прервавший работу на избирательном участке в Челябинске. Остальные провокации выглядели на фоне случаев в соседних регионах полуанекдотически: хакеры запустили гимн Украины по трансляции в одном из ТРК, а жителей Нагайбакского района обзванивали фальшивые «члены избиркома», прося прийти на участки «переголосовать». Голосование завершилось — выборы начинаются Черту под трехдневными президентскими выборами официально подведут 18 марта. А уже на следующий день — 19 марта — исполнится ровно пять лет, как Алексей Текслер вернулся в регион в статусе и. о. губернатора. И начнется отсчет до единого дня голосования 8 сентября, когда ему предстоит доказать, что он останется главой региона. «Пропуск» на эти выборы по итогам президентской кампании он уже получил. В 2019 году на выборах Текслер набрал почти 70% голосов против 12% у ближайшего из четырех соперников при явке в 45%. Напрямую сравнивать эти показатели с теми, что будут в сентябре 2024 года (и, тем более, цифрами президентских выборов) явно некорректно. Однако политические оппоненты будут делать неоднократно, и к этому надо быть готовым. Так же, как и к тому, что доверие, высказанное Владимиру Путину в Челябинске, предполагает убедительное исполнение данных губернатором президенту обещаний. Прежде всего, речь идет о строительстве метротрама и выносе за пределы Челябинска вредного производства ЧЭМК. Текслер публично просил Путина дать добро на эти проекты, получил его согласие и, в преддверии выборов, просто обязан продемонстрировать какие-то подвижки по обоим вопросам. Контрреформа с позиции силы Столь убедительная демонстрация возможностей на выборах президента во многом развязывает Текслеру руки и в политическом мегапроекте по демонтажу реформы местного самоуправления в Челябинске. Система из семи теоретически самостоятельных районов-муниципалитетов и стольки же советов на 170 депутатов с 2014 года успела доказать, что является громоздкой и неэффективной, но к ней успели привыкнуть челябинские элиты. О рисках, связанных с возвращением прямых выборах гордумы и резкого сокращения городских депутатов до 37 человек изначально предупреждали аналитики Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Однако после триумфально проведенной президентской кампании Текслер подтвердил статус «сильного губернатора», что сильно ограничит желание челябинских элитариев противодействовать его планам и их аппетиты в части возможных компенсаций за потерянное влияние. Карт-бланш в муниципалитетах Еще одним итогом выборов станет своеобразный карт-бланш, который получит глава региона в отношении мэров. От глав небольших городов и районов и до мэра областного центра Натальи Котовой. Как правило, непопулярные градоначальники, тянущие на дно рейтинг главы региона на губернаторских выборах, обеспечивают и слабые показатели на выборах президентских. И с позиции силы, которую обеспечивают Текслеру показатели голосования за президента, ему будет гораздо проще решить эту проблемы в течение весны и лета. Впрочем, первые контуры этой интриги обозначатся в начале следующей недели, когда станет понятна «раскладка» явки и голосов за Путина в конкретных муниципалитетах.