Госдума определилась с судьбой Мишустина и его команды

Оценки депутатов после отчета премьера пролили свет на интригу с новым составом кабмина

04 апреля 2024 в 02:40 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин отчитался о проделанной работе за 4 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Госдума определилась с будущим составом кабинета министров по итогам четырехлетней работы действующего правительства и отчета его председателя Михаила Мишустина в Госдуме 3 апреля. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют выступление премьера перед депутатами и прозвучавшие от них оценки деятельности кабмина. По мнению собеседников агентства, результаты работы правительства показывают: основная часть его нынешней команды преимущественно сохранится. Глава правительства рассказал о высоких результатах в различных отраслях страны, отведя особую роль экономической составляющей. Доходы бюджета за 2023 год выросли почти до 30 трлн рублей, увеличился объем инвестиций, страна становится менее зависимой от сырьевого экспорта, сказал Мишустин. А безработица, благодаря развития экономики и стимулированию к 2023 году сократилась практически вдвое. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации к санкциям <…> По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин, — а уровень госдолга составил 17%, что гораздо ниже показателей в западных странах». Глава правительства ответил на вопросы фракций Фото: Владимир Андреев © URA.RU После монолога премьера о росте ВВП и других достижениях представители фракций перешли к вопросам. В них они не только отмечали эффективность кабмина, но и обратили внимание на существующие проблемы. Так, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил работу кабинета Мишустина, но фактически поспорил об уровне зарплат россиян: «…Невозможно прожить на 20 тысяч рублей». «Я могу показать расчеты, — парировал премьер. — Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тыс. с копейками». Согласно статистике правительства, рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, «номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%». Лидер фракции ЛДПР, председатель международного комитета Леонид Слуцкий также признал успешной работу правительства по экономическим показателям. В свою очередь, Андрей Макаров, руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам от «Единой России» отметил, что темпы роста ВВП на уровне 3,6% сегодня — главный результат работы сложного периода для России. Лидер «Новый Людей» Алексей Нечаев продолжил, что есть «очень важные и хорошие» результаты работы кабмина, указав на рост прибыли в корпоративном секторе. Достижения в экстремальных условиях оценил и депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Бабаков, поддержав кабмин в изменении социально-экономического курса России. Обсуждая планы на будущее, парламентарии намекнули на сохранение основного состава аппарата кабинета министров и самого Мишустина в должности премьера, считают эксперты, опрошенные URA.RU. При этом развеял интригу последних месяцев: «Нам не стоит ожидать смены премьер-министра». Политологи верят в сохранность кабинета министров Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, премьер Мишустин — «один из немногих позитивных российских чиновников и политиков». «Учитывая стабильно высокие рейтинги популярности и доверия Мишустина, он, помимо своих официальных обязанностей, фактически, играет также роль главного психотерапевта страны. После существенного мартовского роста социальной тревожности из-за недавнего теракта в „Крокус Сити Холле“, российское общественное мнение нуждается в эмоциональной стабилизации. И Мишустин с этой задачей сегодня вполне справился», — пояснил политолог. С перспективами Мишустина сохранить свой пост согласен и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев. Высокую оценку результатов работы команды Мишустина высказал URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада наша страна не только смогла стабилизировать ситуацию, но и добиться положительных показателей роста экономики, увеличения прямых инвестиций в экономику. Наши западные антагонисты уже называют достигнутые за прошлый год результаты „русским экономическим чудом“. Это является еще одним показателем эффективности работы правительства», — сказал парламентарий. Серенко также выразил мнение, что премьер удачно дополнил президентские нарративы о будущем, зафиксированные в послании Федеральному Собранию. Идею о будущих совместных планах поддержал депутат Кравченко: «Сегодня мы услышали ряд новых прорывных инициатив, которые призваны продолжить политику ускоренного социально-экономического развития отдельных макрорегионов страны. В частности, как было сегодня озвучено, планируется реализовать механизм свободный экономической зоны на приграничных с Украиной территориях. Это предложение своевременно в нынешних условиях, в связи с сем готов подключиться к работе по его расширению». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума определилась с будущим составом кабинета министров по итогам четырехлетней работы действующего правительства и отчета его председателя Михаила Мишустина в Госдуме 3 апреля. Так опрошенные URA.RU эксперты трактуют выступление премьера перед депутатами и прозвучавшие от них оценки деятельности кабмина. По мнению собеседников агентства, результаты работы правительства показывают: основная часть его нынешней команды преимущественно сохранится. Глава правительства рассказал о высоких результатах в различных отраслях страны, отведя особую роль экономической составляющей. Доходы бюджета за 2023 год выросли почти до 30 трлн рублей, увеличился объем инвестиций, страна становится менее зависимой от сырьевого экспорта, сказал Мишустин. А безработица, благодаря развития экономики и стимулированию к 2023 году сократилась практически вдвое. «Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации к санкциям <…> По итогам прошлого года, по предварительной оценке Росстата, валовый внутренний продукт увеличился на 3,6%, что более чем вдвое выше, чем средний показатель развитых стран», — сказал Михаил Мишустин, — а уровень госдолга составил 17%, что гораздо ниже показателей в западных странах». После монолога премьера о росте ВВП и других достижениях представители фракций перешли к вопросам. В них они не только отмечали эффективность кабмина, но и обратили внимание на существующие проблемы. Так, например, лидер КПРФ Геннадий Зюганов положительно оценил работу кабинета Мишустина, но фактически поспорил об уровне зарплат россиян: «…Невозможно прожить на 20 тысяч рублей». «Я могу показать расчеты, — парировал премьер. — Мы знаем это от работодателей, знаем каждую цифру. То, что работодатели платят, выплаты оборонным предприятиям, участникам специальной военной операции — они все учтены. Поэтому средняя зарплата — 73 тыс. с копейками». Согласно статистике правительства, рост реальных доходов россиян в 2023 году составил 5,6%, «номинал роста зарплаты — 14%, а реальная зарплата выросла на 7,8%». Лидер фракции ЛДПР, председатель международного комитета Леонид Слуцкий также признал успешной работу правительства по экономическим показателям. В свою очередь, Андрей Макаров, руководитель комитета Госдумы по бюджету и налогам от «Единой России» отметил, что темпы роста ВВП на уровне 3,6% сегодня — главный результат работы сложного периода для России. Лидер «Новый Людей» Алексей Нечаев продолжил, что есть «очень важные и хорошие» результаты работы кабмина, указав на рост прибыли в корпоративном секторе. Достижения в экстремальных условиях оценил и депутат фракции «Справедливая Россия — За правду» Александр Бабаков, поддержав кабмин в изменении социально-экономического курса России. Обсуждая планы на будущее, парламентарии намекнули на сохранение основного состава аппарата кабинета министров и самого Мишустина в должности премьера, считают эксперты, опрошенные URA.RU. При этом развеял интригу последних месяцев: «Нам не стоит ожидать смены премьер-министра». По словам директора Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, премьер Мишустин — «один из немногих позитивных российских чиновников и политиков». «Учитывая стабильно высокие рейтинги популярности и доверия Мишустина, он, помимо своих официальных обязанностей, фактически, играет также роль главного психотерапевта страны. После существенного мартовского роста социальной тревожности из-за недавнего теракта в „Крокус Сити Холле“, российское общественное мнение нуждается в эмоциональной стабилизации. И Мишустин с этой задачей сегодня вполне справился», — пояснил политолог. С перспективами Мишустина сохранить свой пост согласен и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев. Высокую оценку результатов работы команды Мишустина высказал URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко. «Несмотря на санкционное давление со стороны стран Запада наша страна не только смогла стабилизировать ситуацию, но и добиться положительных показателей роста экономики, увеличения прямых инвестиций в экономику. Наши западные антагонисты уже называют достигнутые за прошлый год результаты „русским экономическим чудом“. Это является еще одним показателем эффективности работы правительства», — сказал парламентарий. Серенко также выразил мнение, что премьер удачно дополнил президентские нарративы о будущем, зафиксированные в послании Федеральному Собранию. Идею о будущих совместных планах поддержал депутат Кравченко: «Сегодня мы услышали ряд новых прорывных инициатив, которые призваны продолжить политику ускоренного социально-экономического развития отдельных макрорегионов страны. В частности, как было сегодня озвучено, планируется реализовать механизм свободный экономической зоны на приграничных с Украиной территориях. Это предложение своевременно в нынешних условиях, в связи с сем готов подключиться к работе по его расширению».