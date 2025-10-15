Военные ВСУ сдаются в плен под Купянском с помощью бота. Об этом рассказал командир группы БПЛА 1-ой гвардейской танковой армии с позывным «Контора».
Сначала распространяются агитационные листовки. «Расчеты разбрасывают их над позициями противника, как озвучивают определенные подразделения, которые занимаются приемом заявок с той стороны», — цитирует «Контору» РИА Новости. По его словам, после этого боевики пишут боту, а затем получают инструкции о действиях.
Ночью 15 октября дежурные подразделения ПВО уничтожили и перехватили 59 БПЛА самолетного типа, запущенных с территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 17 беспилотников сбили над Ростовской областью, 12 — над Волгоградской областью, 11 — над Белгородской областью, девять — над Воронежской областью, четыре — над Республикой Крым, три — над Черным морем, еще по одному беспилотнику — над Брянской, Курской и Орловской областями. Карта атаки ВСУ — в материале URA.RU.
