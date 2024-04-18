В Нижнем Тагиле строят современный мусоросортировочный комплекс

Уже смонтировано основное оборудование линии сортировки

18 апреля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Запуск комплекса запланирован на конец 2024 — начало 2025 года Фото: пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» Мусоросортировочный комплекс (МСК) в Нижнем Тагиле находится в высокой степени готовности. На площадке смонтировано основное оборудование линии сортировки. В выездной рабочей встрече на стройплощадке приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители бизнеса и СМИ. Подробнее о ходе строительства мусоросортировочного комплекса URA.RU рассказывает в своем материале. Завод строится по концессии между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго». Ввод объекта в эксплуатацию позволит перерабатывать 185 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Комплекс соответствует актуальным требованиям экологического законодательства и станет одним из самых технологичных и современных в России. Он призван решить проблему обращения с твердыми коммунальными отходами Нижнего Тагила. Для жителей города будет создано 299 новых рабочих мест. Гостей мероприятия провели по маршруту сортировки Фото: пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» «Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле — это большой шаг на пути решения экологических проблем муниципалитета. В рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ, мы комплексно подходим к улучшению всей инфраструктуры города, в том числе и в вопросах утилизации ТКО. Уверен, что наш МСК станет образцом передового предприятия, где воплощены самые современные и эффективные экологические методики и оборудование», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время осмотра объекта. Сортировочные кабины оснащены высокотехнологичным оборудованием Фото: пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» Гости мероприятия смогли отследить путь, который будут проходить твердые коммунальные отходы, попадая на мусоросортировочный комплекс. Они проследовали по маршруту сортировки и познакомились с применяемыми технологическими решениями. Особенность площадки — высокая степень автоматизации. Здесь смонтированы конвейерные линии, разрыватель пакетов, барабанный грохот, позволяющий производить автоматическое разделение отходов на группы в зависимости от их размера, оптические и вихретоковый сепараторы, а также другое высокотехнологичное оборудование. Отходы, поступающие на завод, проходят отбор на пригодность к повторному использованию Фото: пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» «Это самый современный мусоросортировочный комплекс, строительство которого завершается за пределами Центральной России. На Урале и в Сибири таких комплексов пока нет. Его запуск позволит увеличить сортировку отходов в Свердловской области на 12%. Планируем охватить всю Нижнетагильскую агломерацию, полностью перевести ее на раздельный сбор отходов. Здесь мы будем отрабатывать наилучшие из доступных технологий», — сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Из отходов, поступающих на завод, планируется отбор сырья, пригодного для повторного использования. Это картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Сортировка позволит сократить объем отходов, направляемых на полигон, который является безопасным для грунтовых вод и окружающей среды. Использование гидроизолирующих материалов, герметичной геомембраны, а также каналов для сбора и отвода фильтрата исключает проникновение в почву скапливающейся в чаше полигона воды. Органические отходы будут перерабатываться в универсальный техногрунт. Современные технологические решения позволят перерабатывать отходы на МСК автоматически Фото: пресс-служба АО «Облкоммунэнерго» Запуск комплекса ожидается в конце 2024 — начале 2025 года. В «Облкоммунэнерго» отметили, что на строительство повлияли санкции. «В связи с принятием пакета санкций в отношении России, мы столкнулись с односторонним отказом от поставок оборудования для мусоросортировочного комплекса от нескольких подрядчиков из недружественных стран. Оно было заменено на аналогичное от отечественных производителей. Это привело к сдвигу сроков сдачи объекта, но теперь мы можем говорить о том, что на МСК в максимальном объеме реализована стратегия импортозамещения», — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мусоросортировочный комплекс (МСК) в Нижнем Тагиле находится в высокой степени готовности. На площадке смонтировано основное оборудование линии сортировки. В выездной рабочей встрече на стройплощадке приняли участие заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, представители бизнеса и СМИ. Подробнее о ходе строительства мусоросортировочного комплекса URA.RU рассказывает в своем материале. Завод строится по концессии между администрацией Нижнего Тагила и АО «Облкоммунэнерго». Ввод объекта в эксплуатацию позволит перерабатывать 185 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год. Комплекс соответствует актуальным требованиям экологического законодательства и станет одним из самых технологичных и современных в России. Он призван решить проблему обращения с твердыми коммунальными отходами Нижнего Тагила. Для жителей города будет создано 299 новых рабочих мест. «Строительство и ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле — это большой шаг на пути решения экологических проблем муниципалитета. В рамках реализации национальных проектов, инициированных президентом РФ, мы комплексно подходим к улучшению всей инфраструктуры города, в том числе и в вопросах утилизации ТКО. Уверен, что наш МСК станет образцом передового предприятия, где воплощены самые современные и эффективные экологические методики и оборудование», — отметил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев во время осмотра объекта. Гости мероприятия смогли отследить путь, который будут проходить твердые коммунальные отходы, попадая на мусоросортировочный комплекс. Они проследовали по маршруту сортировки и познакомились с применяемыми технологическими решениями. Особенность площадки — высокая степень автоматизации. Здесь смонтированы конвейерные линии, разрыватель пакетов, барабанный грохот, позволяющий производить автоматическое разделение отходов на группы в зависимости от их размера, оптические и вихретоковый сепараторы, а также другое высокотехнологичное оборудование. «Это самый современный мусоросортировочный комплекс, строительство которого завершается за пределами Центральной России. На Урале и в Сибири таких комплексов пока нет. Его запуск позволит увеличить сортировку отходов в Свердловской области на 12%. Планируем охватить всю Нижнетагильскую агломерацию, полностью перевести ее на раздельный сбор отходов. Здесь мы будем отрабатывать наилучшие из доступных технологий», — сообщил замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. Из отходов, поступающих на завод, планируется отбор сырья, пригодного для повторного использования. Это картон, стекло, черные и цветные металлы, пластмассы и полимеры. Сортировка позволит сократить объем отходов, направляемых на полигон, который является безопасным для грунтовых вод и окружающей среды. Использование гидроизолирующих материалов, герметичной геомембраны, а также каналов для сбора и отвода фильтрата исключает проникновение в почву скапливающейся в чаше полигона воды. Органические отходы будут перерабатываться в универсальный техногрунт. Запуск комплекса ожидается в конце 2024 — начале 2025 года. В «Облкоммунэнерго» отметили, что на строительство повлияли санкции. «В связи с принятием пакета санкций в отношении России, мы столкнулись с односторонним отказом от поставок оборудования для мусоросортировочного комплекса от нескольких подрядчиков из недружественных стран. Оно было заменено на аналогичное от отечественных производителей. Это привело к сдвигу сроков сдачи объекта, но теперь мы можем говорить о том, что на МСК в максимальном объеме реализована стратегия импортозамещения», — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.