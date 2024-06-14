«Мужик угрожал топором и требовал квартиру»

Откровенный рассказ депутата о пользе мандата и наглости пермяков

15 июня 2024 в 11:00 Размер текста - 17 +

Иногда после общения с избирателями хочется помыть руки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многие заблуждаются, думая, что депутат — это какая-то супердоходная работа. Только до…бы уверены, что сидишь, бюджет пилишь. Нифига. Единственный бонус — это коммуникация. Ты попадаешь в такую среду, где ты можешь выгодно продать себя и свои навыки. У тебя в круге общения появляются потенциальные клиенты или партнеры. Ну или если ты ученый, например, — потенциальные покупатели твоих навыков. Только мало кто умеет так себя презентовать и капитализировать. Депутатам по партийным спискам на самом деле проще. У них вообще халява. Они только самопиаром занимаются и какой-то региональной движухой — выбирают, что им больше всего нравится. Приемы по минимуму проводят. А самый треш — личные приемы в территориях. Лично я к ним готовлюсь заранее. Это тяжело психологически. Я после них — никакой. Ты же ограничен в ресурсах и собственных полномочиях, а объем вопросов — просто колоссальный. Чем дальше от Перми — тем больше жести на приемах. Люди просто на грани выживания существуют. В районах такая крайняя беднота приходит. Вот, например, в одном из крупных сел округа градом расхерачило кучу крыш у домов. Ничего, конечно, не застраховано, ЧС не вводился. А дальше нюанс — на ремонт одной крыши надо 10-20 тысяч рублей. А людей денег просто нет. Крыши текут, люди жалуются, и вот глава начинает изгаляться. То ЧС введет локальный, чтобы из резервного фонда деньги выделить, то еще что придумает. Или приходит бабушка «божий одуванчик». Она живет в четвертинке дома. Вторая четверть отошла к наследникам умершей соседки, которые собственность не оформили. А оставшаяся половина — муниципальная, там никто не живет. Естественно, раз 2/3 дома не отапливается, бабушка замерзает. А местные власти сделать ничего юридически не могут: для признания дома аварийным и его расселения надо найти вторых собственников. Эту бабушкину «четвертину» никак не отделить. Решили попробовать такую схему: признать то жилье бесхозным по суду, потом принять на баланс муниципалитета и потом расселить, дать бабушке комнату в общежитии. И вот она сидит, смотрит на меня, говорит: «Еле эту зиму пережила. А что делать в следующую — вообще не представляю». А на все задуманное надо не меньше двух лет. Большинство людей, которые приходят, адекватные, с реальными проблемами. Есть, конечно, и трешовые случаи. Провожу прием. Приходит мужик лет 50-ти потасканного такого вида. Говорит: «Слушайте, у меня такой вопрос, я полтора года назад с зоны откинулся, сторожем в школе (или училище каком-то, не помню точно) работаю». Ну, говорю, что дальше? Он: «Я женился». Я: «Поздравляю. А ко мне зачем пришел?» Он: «Жена молодая у меня, нам квартира нужна теперь как молодоженам». Я: «Так, а я чем помогу тебе?» Он: «Так жена у меня молодая, жить нам негде, я в подсобке живу, квартира нужна». Я: «А с чего ты решил, что государство молодоженам квартиры дает?» Он: «А почему нет? Я же женился, жена молодая». Фотографию жены достал даже, показал — реально едва школу окончила. И сидит такой борзый, абсолютно уверенный в том, что ему сразу после женитьбы положена квартира. Доказывает мне это. Я: «Давай так. Чтобы получить квартиру, надо поработать». Он: «А когда мне работать? Мне уже под 50 лет, когда я заработаю на квартиру?» Я: «Слушай, ну никто не виноват, что ты 50 лет херней страдал». Он: «А чего ты со мной так борзо разговариваешь, ты чо меня учишь, а к тебе за помощью пришел». Обматерил, ушел, пообещав на меня везде жаловаться. Некоторые требования избирателей обескураживают Фото: Сергей Русанов © URA.RU Но это еще полбеды. Коллега рассказывал, что к нему на прием с требованием дать квартиру пришел мужик с топором. А прием причем помощница вела, девушка молодая. Спасибо, глава территории все разрулил. Однажды на выборах президента-2018 года пришла женщина и принесла заявление о том, что не собирается голосовать. Потому что ни один из кандидатов не купил ей норковую шубу. Другая попросила сладкий подарок от лидера нашей партии. Купил ей «киндерсюрпризы». Она потом постоянно стала приходить, а я — привозить киндеры. В 2016 году один мужик просил помочь ему составить и заключить договор с ближайшим супермаркетом. Он хотел забирать у них «просрочку» и кормить птичек, чтобы не погибли суровой уральской зимой. Было и страшное обращение. Пришла женщина просить за сожителя, которого, как она считала, неправильно осудили за педофилию. Заявила, что это соседи оговорили. Он ее пятилетнюю дочку не бил, а просто жизни учил. Не приставал к ней — а просто по дому в одних трусах ходил. А когда с кровати слез, просто забыл их надеть. Жесть просто. Выпроводил ее нахрен, потом всю неделю в себя приходил, постоянно руки мыл. Еще была история. Она и смешная, и страшная одновременно. На прием постоянно ходит мать восьми детей. У всех детей — разные фамилии. Поскольку она сильно многодетная, местные власти помогли ей с жильем, помогли с газовым оборудованием. Но не сказали ей, что за газ надо платить. Она накопила дикие долги, опять пришла на прием, требовала, чтобы за нее все оплатили. Ей нашли деньги от благотворителей. А когда выдали ей на руки, мадам, только что кричавшая о том, что у нее там дети помирают от голода и холода, резко побежала на свиданку к очередному ухажеру, которые на зоне сидел. Ее поймали по дороге. Посадили в машину. Под предлогом сходить в туалет, она вышла в полях и убежала. Нашли ее потом на дискотеке. Но таких историй, на самом деле, не так много. Да, есть люди, которые ходят к депутату что-то просить, как на работу. И считают, что им все должны. Но большинство к таким визитам реально толкает нужда. Данная колонка — это личный опыт депутата. Опубликованный рассказа не несет в себе цели обобщить работу всех парламентариев. Если у вас есть интересные истории — пишите. 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Многие заблуждаются, думая, что депутат — это какая-то супердоходная работа. Только до…бы уверены, что сидишь, бюджет пилишь. Нифига. Единственный бонус — это коммуникация. Ты попадаешь в такую среду, где ты можешь выгодно продать себя и свои навыки. У тебя в круге общения появляются потенциальные клиенты или партнеры. Ну или если ты ученый, например, — потенциальные покупатели твоих навыков. Только мало кто умеет так себя презентовать и капитализировать. Депутатам по партийным спискам на самом деле проще. У них вообще халява. Они только самопиаром занимаются и какой-то региональной движухой — выбирают, что им больше всего нравится. Приемы по минимуму проводят. А самый треш — личные приемы в территориях. Лично я к ним готовлюсь заранее. Это тяжело психологически. Я после них — никакой. Ты же ограничен в ресурсах и собственных полномочиях, а объем вопросов — просто колоссальный. Вот, например, в одном из крупных сел округа градом расхерачило кучу крыш у домов. Ничего, конечно, не застраховано, ЧС не вводился. А дальше нюанс — на ремонт одной крыши надо 10-20 тысяч рублей. А людей денег просто нет. Крыши текут, люди жалуются, и вот глава начинает изгаляться. То ЧС введет локальный, чтобы из резервного фонда деньги выделить, то еще что придумает. Или приходит бабушка «божий одуванчик». Она живет в четвертинке дома. Вторая четверть отошла к наследникам умершей соседки, которые собственность не оформили. А оставшаяся половина — муниципальная, там никто не живет. Естественно, раз 2/3 дома не отапливается, бабушка замерзает. А местные власти сделать ничего юридически не могут: для признания дома аварийным и его расселения надо найти вторых собственников. Эту бабушкину «четвертину» никак не отделить. Решили попробовать такую схему: признать то жилье бесхозным по суду, потом принять на баланс муниципалитета и потом расселить, дать бабушке комнату в общежитии. И вот она сидит, смотрит на меня, говорит: «Еле эту зиму пережила. А что делать в следующую — вообще не представляю». А на все задуманное надо не меньше двух лет. Большинство людей, которые приходят, адекватные, с реальными проблемами. Есть, конечно, и трешовые случаи. Провожу прием. Приходит мужик лет 50-ти потасканного такого вида. Говорит: «Слушайте, у меня такой вопрос, я полтора года назад с зоны откинулся, сторожем в школе (или училище каком-то, не помню точно) работаю». Ну, говорю, что дальше? Он: «Я женился». Я: «Поздравляю. А ко мне зачем пришел?» Он: «Жена молодая у меня, нам квартира нужна теперь как молодоженам». Я: «Так, а я чем помогу тебе?» Он: «Так жена у меня молодая, жить нам негде, я в подсобке живу, квартира нужна». Я: «А с чего ты решил, что государство молодоженам квартиры дает?» Он: «А почему нет? Я же женился, жена молодая». Фотографию жены достал даже, показал — реально едва школу окончила. И сидит такой борзый, абсолютно уверенный в том, что ему сразу после женитьбы положена квартира. Доказывает мне это. Я: «Давай так. Чтобы получить квартиру, надо поработать». Он: «А когда мне работать? Мне уже под 50 лет, когда я заработаю на квартиру?» Я: «Слушай, ну никто не виноват, что ты 50 лет херней страдал». Он: «А чего ты со мной так борзо разговариваешь, ты чо меня учишь, а к тебе за помощью пришел». Обматерил, ушел, пообещав на меня везде жаловаться. Но это еще полбеды. Коллега рассказывал, что к нему на прием с требованием дать квартиру пришел мужик с топором. А прием причем помощница вела, девушка молодая. Спасибо, глава территории все разрулил. Однажды на выборах президента-2018 года пришла женщина и принесла заявление о том, что не собирается голосовать. Потому что ни один из кандидатов не купил ей норковую шубу. Другая попросила сладкий подарок от лидера нашей партии. Купил ей «киндерсюрпризы». Она потом постоянно стала приходить, а я — привозить киндеры. Было и страшное обращение. Пришла женщина просить за сожителя, которого, как она считала, неправильно осудили за педофилию. Заявила, что это соседи оговорили. Он ее пятилетнюю дочку не бил, а просто жизни учил. Не приставал к ней — а просто по дому в одних трусах ходил. А когда с кровати слез, просто забыл их надеть. Жесть просто. Выпроводил ее нахрен, потом всю неделю в себя приходил, постоянно руки мыл. Еще была история. Она и смешная, и страшная одновременно. На прием постоянно ходит мать восьми детей. У всех детей — разные фамилии. Поскольку она сильно многодетная, местные власти помогли ей с жильем, помогли с газовым оборудованием. Но не сказали ей, что за газ надо платить. Она накопила дикие долги, опять пришла на прием, требовала, чтобы за нее все оплатили. Ей нашли деньги от благотворителей. А когда выдали ей на руки, мадам, только что кричавшая о том, что у нее там дети помирают от голода и холода, резко побежала на свиданку к очередному ухажеру, которые на зоне сидел. Ее поймали по дороге. Посадили в машину. Под предлогом сходить в туалет, она вышла в полях и убежала. Нашли ее потом на дискотеке. Но таких историй, на самом деле, не так много. Да, есть люди, которые ходят к депутату что-то просить, как на работу. И считают, что им все должны. Но большинство к таким визитам реально толкает нужда. Данная колонка — это личный опыт депутата. Опубликованный рассказа не несет в себе цели обобщить работу всех парламентариев. Если у вас есть интересные истории — пишите.