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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
19:29  26 апреля 2017 4

В Польше разразился скандал вокруг глобуса из Германии: «Российская держава поглотила несколько стран»

Поляки возмущены немецкой находкойФОТО: wpolityce.pl

Читатели польского портала wPolityce.pl прислали в редакцию издания фотографии детского глобуса, на котором Германия напрямую граничит с Россией, а страны, находящиеся между ними, отсутствуют вовсе.

Известно, что глобус, приобретенный польским читателем, был произведен в Германии. Аудитория издания пришла в ужас от того, какую геополитическую картину мира будут видеть немецкие школьники, если подобные экземпляры попадут в учебные заведения, сообщает RT.

«Германия соседствует с Россией? С глобуса made in Germanу стерли Польшу! Российская держава поглотила несколько других стран», — возмущается польский портал wPolityce.pl.

Многие читатели в злобно-ироничной манере прокомментировали скандальную находку, намекнув, что инцидент является далеко не первым в истории польско-германских культурных взаимоотношений: «Возможно, они пользовались нацистскими картами при производстве. Ещё они должны отметить главные немецкие лагеря, в том числе Варшавский концентрационный лагерь», — предположил один из читателей.

Сергей Макеев
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