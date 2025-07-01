«Газпрому» помогут избежать налоговой нагрузки по долгам оператора «Северного потока»

РБК: с «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
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«Газпрому» помогут снизить налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2
«Газпрому» помогут снизить налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2 Фото:
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«Северный поток — 2»

Минфин РФ предложил поправки в налоговое законодательство, которые позволят «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора «Северного потока-2» — швейцарской компании Nord Stream 2 AG. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и материалы к законопроекту, проект изменений был одобрен 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

«Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО „Газпром“ в связи с задолженностью швейцарской компании „Норд Стрим 2 АГ“». Согласно документу, предлагается расширить определение «безнадежного долга», признав таковыми, в частности, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранных организаций, учтенную в составе дохода», — передает РБК. По данным журналистов, изменения внесены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ. 

Они позволят не начислять налоги на прощенные долги по процентам. Однако для этого необходимо, чтобы стороны входили в одну международную группу компаний, на иностранную организацию действовали санкции, а прощение было оформлено соглашением, утвержденным судом иностранного государства.

Ранее оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG помогли выплатить долги. Долг компании перед кредиторами погасил американский бизнесмен Стивен Линч. После этого стали ходить слухи, что тот может выкупить «Северный поток». Однако в России подчеркнули, что не получали подобных предложений. 

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Минфин РФ предложил поправки в налоговое законодательство, которые позволят «Газпрому» избежать дополнительной налоговой нагрузки из-за прощенных долгов оператора «Северного потока-2» — швейцарской компании Nord Stream 2 AG. Как сообщает РБК со ссылкой на источник в правительстве и материалы к законопроекту, проект изменений был одобрен 30 июня на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. «Проект поправок подготовлен в целях недопущения дополнительной налоговой нагрузки ПАО „Газпром“ в связи с задолженностью швейцарской компании „Норд Стрим 2 АГ“». Согласно документу, предлагается расширить определение «безнадежного долга», признав таковыми, в частности, задолженность по процентам по долговым обязательствам иностранных организаций, учтенную в составе дохода», — передает РБК. По данным журналистов, изменения внесены в статьи 164 и 165 Налогового кодекса РФ.  Они позволят не начислять налоги на прощенные долги по процентам. Однако для этого необходимо, чтобы стороны входили в одну международную группу компаний, на иностранную организацию действовали санкции, а прощение было оформлено соглашением, утвержденным судом иностранного государства. Ранее оператору газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG помогли выплатить долги. Долг компании перед кредиторами погасил американский бизнесмен Стивен Линч. После этого стали ходить слухи, что тот может выкупить «Северный поток». Однако в России подчеркнули, что не получали подобных предложений. 
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