Иностранцев предупредили об изменениях в экзамене в вузы по русскому языку

Минобрнауки РФ унифицирует экзамены для иностранцев по русскому языку
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Экзамен в вузы по русскому языку для иностранцев унифицируют в 2026 году
Экзамен в вузы по русскому языку для иностранцев унифицируют в 2026 году Фото:

Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов со следующего учебного года будет приведен в соответствии с единым стандартом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. То есть, российские вузы больше не смогут сами определять форму экзамена для абитуриентов. 

«К приемной кампании 2026-2027 учебного года вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов будет унифицировано», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС. 

Сейчас, по данным Минобрнауки, российские университеты самостоятельно определяют форму вступительного экзамена по русскому языку и устанавливают минимальный проходной балл для иностранных граждан. С 1 марта 2025 года вступительное испытание по русскому языку стало обязательным для иностранцев, поступающих на программы бакалавриата и специалитета с обучением на русском языке.

Ранее в министерстве отмечали, что рассматривают возможность введения единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Ранее сообщалось, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть, соответствующее предложение подготовила рабочая группа Рособрнадзора. В ведомстве отмечали, что технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам, однако для внедрения нововведения требуется проработка вопросов оценки и организации процедуры.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть. Для подготовки изменений создана рабочая группа, а технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам. Внедрение нововведения требует проработки вопросов оценки и организации процедуры.

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Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов со следующего учебного года будет приведен в соответствии с единым стандартом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. То есть, российские вузы больше не смогут сами определять форму экзамена для абитуриентов.  «К приемной кампании 2026-2027 учебного года вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов будет унифицировано», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.  Сейчас, по данным Минобрнауки, российские университеты самостоятельно определяют форму вступительного экзамена по русскому языку и устанавливают минимальный проходной балл для иностранных граждан. С 1 марта 2025 года вступительное испытание по русскому языку стало обязательным для иностранцев, поступающих на программы бакалавриата и специалитета с обучением на русском языке. Ранее в министерстве отмечали, что рассматривают возможность введения единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Ранее сообщалось, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть, соответствующее предложение подготовила рабочая группа Рособрнадзора. В ведомстве отмечали, что технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам, однако для внедрения нововведения требуется проработка вопросов оценки и организации процедуры. Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть. Для подготовки изменений создана рабочая группа, а технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам. Внедрение нововведения требует проработки вопросов оценки и организации процедуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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