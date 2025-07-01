Иностранцев предупредили об изменениях в экзамене в вузы по русскому языку

Вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов российских вузов со следующего учебного года будет приведен в соответствии с единым стандартом. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования РФ. То есть, российские вузы больше не смогут сами определять форму экзамена для абитуриентов.
«К приемной кампании 2026-2027 учебного года вступительное испытание по русскому языку для иностранных абитуриентов будет унифицировано», — уточнили в ведомстве. Сообщение передает ТАСС.
Сейчас, по данным Минобрнауки, российские университеты самостоятельно определяют форму вступительного экзамена по русскому языку и устанавливают минимальный проходной балл для иностранных граждан. С 1 марта 2025 года вступительное испытание по русскому языку стало обязательным для иностранцев, поступающих на программы бакалавриата и специалитета с обучением на русском языке.
Ранее в министерстве отмечали, что рассматривают возможность введения единого тестирования по русскому языку для иностранных абитуриентов. Ранее сообщалось, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть, соответствующее предложение подготовила рабочая группа Рособрнадзора. В ведомстве отмечали, что технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам, однако для внедрения нововведения требуется проработка вопросов оценки и организации процедуры.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что в 2026 году в экзаменах на знание русского языка для мигрантов может появиться устная часть. Для подготовки изменений создана рабочая группа, а технология устного тестирования уже применяется в ЕГЭ по иностранным языкам. Внедрение нововведения требует проработки вопросов оценки и организации процедуры.
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