01:00 28 апреля 2017 0

Спасенного грызуна поместили на лечение в приют для диких животных Фото: Wikimedia

Настоящую спасательную операцию по освобождению бобра, застрявшего в заборе, пришлось провести жительнице канадского города Онтарио.

Как отмечает «Газета.ру», животное было очень упитанным, поэтому расстояние между прутьями ограды оказалось для него слишком узким. Застрявшего бобра обнаружила сотрудница службы по защите животных Сара Момборкет, когда возвращалась домой поздно вечером. Девушке пришлось намазать зверька мылом, чтобы он смог протиснуться сквозь ограду.

Сейчас бобер находится в приюте для диких животных в Онтарио. Ему потребуется некоторое время, чтобы оправиться от травм. После этого он будет выпущен обратно в дикую природу.