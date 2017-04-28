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28 апреля 2017
09:29  28 апреля 2017 4

Трамп требует с Южной Кореи миллиард долларов за систему ПРО

Пугачева Алла, Галкин Максим, Эрнст Константин, масло сливочное, трамп дональд
Трамп не прощает долгов союзникамФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что Южная Корея должна заплатить 1 млрд долларов за установку на ее территории системы противоракетной обороны THAAD, которая является новейшей американской разработкой.

Недостающее оборудование системы доставили к месту размещения в среду, 26 апреля. Завершить монтаж системы противоракетной обороны планируется в мае этого года. После этого американский лидер потребовал оплатить услуги, а также заявил, что намерен пересмотреть «чудовищное» торговое соглашение со страной-заказчиком, пишет агентство Nation News.

В свою очередь, в Генштабе России подчеркнули, что создаваемая американцами новая система ПРО способна спровоцировать новую гонку вооружений.

Лев Истомин
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