{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,98
Динамика за 2 недели
Евро 62,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
28 апреля 2017
17:36  28 апреля 2017 1

Китай отреагировал на заявление США об «изоляции России»

Китай. Открытая лицензия на 19.08.2015, пекин, флаг, китай
МИД КНР считает, что Россия и Китай продолжат конструктивное сотрудничествоФото: poeloq /Flickr

Пекин заявил, что американская блокада России в ОНН, о которой ранее сообщили представители Белого дома, никак не повлияет на российско-китайские отношения. Представители МИД КНР подчеркнули, что отношения с Москвой имеют большой потенциал.

«Как бы ни изменилась международная ситуация, наш курс на развитие и углубление всестороннего партнерства и стратегического взаимодействия не изменится», — цитирует заявление китайского дипломата Гуй Цунюня телеканал РЕН-ТВ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спейсер назвал «изоляцию России в ООН» одним главных достижений Дональда Трампа за первые 100 дней его президентства. Позже Спейсер уточнил, что речь шла о рассмотрении резолюции по Сирии, в ходе которой китайская делегация воздержалась от голосования, напоминает Nation News.

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров