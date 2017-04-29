17:40 29 апреля 2017 0

Девушки легкого поведения могут помочь спасти пенсионеров Фото: depositphotos.com © URA.RU

Украине стоит легализовать проституцию, наркоторговлю, игорный бизнес и продажу оружия ради дополнительных поступлений в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С такой идеей выступила Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова

«Ситуация в ПФУ не улучшается. Нам нужно компенсаторы в детенизации экономики. Есть виды деятельности, которые не дают дохода в бюджет. Имею в виду проституцию, оружие, казино и продажу марихуаны», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Третьяковой.

Ранее на Украине предложили приравнять георгиевскую ленточку к террористической символике.