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29 апреля 2017
28 апреля 2017
17:40  29 апреля 2017 0

На Украине хотят пополнять пенсионный фонд за счет проституток и торговли наркотиками

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Девушки легкого поведения могут помочь спасти пенсионеровФото: depositphotos.com © URA.RU

Украине стоит легализовать проституцию, наркоторговлю, игорный бизнес и продажу оружия ради дополнительных поступлений в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). С такой идеей выступила Генеральный директор Украинской федерации страхования Галина Третьякова

«Ситуация в ПФУ не улучшается. Нам нужно компенсаторы в детенизации экономики. Есть виды деятельности, которые не дают дохода в бюджет. Имею в виду проституцию, оружие, казино и продажу марихуаны», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Третьяковой.

Ранее на Украине предложили приравнять георгиевскую ленточку к террористической символике.

Марк Бородин
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