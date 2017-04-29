На Украине приравняли георгиевскую ленточку к символам терроризма

16:22 29 апреля 2017 0

Украинский политик высказался против ношения георгиевской ленты на одежде Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк считает что георгиевская лента ассоциируется у жителей страны с «терроризмом из России» поэтому ее нужно запретить.

«Под этим знаком русские захватывали украинские города и убивали наших граждан. Российские танки и сапоги до сих пор топчут украинскую землю. Я предлагаю отказаться от использования этой коммунистической символики, в том числе на 8 и 9 мая», — приводит телеканал «Звезда» слова украинского политика.

Ранее киевская мэрия предложила отменить празднование 8 марта и 9 мая.