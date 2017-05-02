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Главные новости Пермского края
06:19  02 мая 2017 0

Пермский губернатор поехал на север бороться за «партию власти»

Красноярский экономический форум 2017. Второй день. Красноярск, решетников максим
Максим Решетников собрался напомнить о себе жителям ВерхнекамьяФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы губернатора Пермского края-2017
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Глава Прикамья Максим Решетников вновь направился в проблемные Березники. Как рассказали «URA.RU» в пресс-службе губернатора, на этот раз в программу визита вошло знакомство с промышленниками и единороссами.

Во вторник, 2 мая, временно исполняющий обязанности губернатора Максим Решетников в третий раз посетит Березники. Ранее глава региона заявил, что будет лично контролировать проект возведения жилья для горожан, чьи дома оказались в опасной зоне провалов грунта. На этот раз Решетников осмотрит объекты энергетической инфраструктуры строящегося жилого комплекса «Любимов» и проверит дома в квартале №6.

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Затем Максим Решетников нанесет визит на предприятие «Ависма». Врио губернатора ждет экскурсия по производственным площадкам и музею.

Во второй половине дня Решетников в рамках участия в предварительном голосовании «Единой России» по выдвижению кандидата на выборы губернатора проведет четвертую встречу с активом партии. В культурно-деловом центре Березников соберутся единороссы со всего севера региона. По условиям праймериз, их участник должен встретиться по крайней мере с половиной секретарей первичных и местных отделений «Единой России» в Прикамье. Решетников ранее выразил желание пообщаться со всеми секретарями.

Стефан Савелли
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