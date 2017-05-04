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04 мая 2017
03 мая 2017
Главные новости Москвы
08:27  04 мая 2017 0

«Колоссальное напряжение». Специалист по языку тела изучил фотографии со встречи Путина и Меркель

Путин и Меркель позировали перед камерами, улыбаясь и пожимая рукиФОТО: kremlin.ru

Специалист по языку тела проанализировал фотографии с недавней встречи президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт сделал вывод, что эта встреча была крайне напряженной.

На публике оба лидера улыбались и пожимали руки, позировали перед камерами. Однако эксперт Даррен Стентон, изучив снимки, заявил, что данная встреча происходила в «колоссальном напряжении», сообщает «Газета.Ru».

Специалист по языку тел проанализировал позы лидеров, их мимику, положение рук, и пришел к выводу, что Меркель «пыталась наладить отношения», в то время как российский лидер «демонстрировал свою силу».

Встреча Путина и Меркель состоялась 2 мая в Сочи. Официально главной темой встречи была подготовка к саммиту «Большой двадцатки», который состоится в июле в Гамбурге. Обсуждались и наиболее острые вопросы: Сирия, Украина и двусторонние отношения, напоминает «Национальная служба новостей».

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ФОТО: kremlin.ru

Марина Мотылева
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