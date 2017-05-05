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05 мая 2017
04 мая 2017
03 мая 2017
12:07  05 мая 2017 0

В Челябинске перед праздниками запретили прогулки в городских борах

Клипарт. Челябинск. Парк Гагарина, полиция
Прогулки по бору могут обойтись дорогоФото: Альбина Золотухина © URA.RU

Из-за угрозы пожаров в Челябинске ограничили доступ в городской и Каштакский боры, расположенные на территории областного центра. До особого распоряжения въезд и вход в лесные массивы разрешен лишь для специалистов. Нарушителям грозит штраф от 2 тыс. до полмиллиона рублей, сообщили «URA.RU» в администрации южноуральской столицы. Также на территории города под угрозой административного наказания запрещено разведение костров, сжигание мусора и травы.

Дополнительные ограничения введены в преддверии предстоящих длительных праздников. Прошедшие выходные ознаменовались для челябинцев множественными возгораниями: в небе над городом тут и там возникали столбы дыма, зафиксированные на многочисленных фото в соцсетях.

На сегодняшний день в области действует особый противопожарный режим. Чрезвычайная ситуация уже объявлена в Кунашакском и Красноармейском районах, в ближайшее время введение режима ЧС ожидается в Сосновском и Чебаркульском районах.

Происходящее стало поводом для конфликта между окружным МЧС и руководством региона. Челябинских чиновников обвинили в неэффективной работе. В ответ последовала отповедь о «многочисленных контролерах и проверяющих», содержание которых «съедает» выделяемые на тушение и профилактику пожаров средства.

Владимир Васин
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