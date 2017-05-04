14:28 04 мая 2017 0

В Челябинской области действует особый противопожарный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Олег Климов в ответ на претензии МЧС, озвученные 3 мая, прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в регионе. «Ситуация сложная, но управляемая. Все необходимые меры приняты», — цитирует Климова пресс-служба областного правительства. Ранее специалистов МЧС возмутил тот факт, что, несмотря на рост возгораний, власти Южного Урала считают положение дел «стандартным».

Только за минувшие сутки на Южном Урале ликвидировано 29 лесных пожаров на площади 368,1 гектара. Из них два крупных пожара на территориях Уфалейского (29,7 га) и Чебаркульского (80 га) лесничеств, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Главного управления лесами в регионе. С начала весны в лесах ликвидированы 243 пожара на площади 2127,77 гектара. 30 апреля губернатор Борис Дубровский подписал постановление о введении на территории особого противопожарного режима. Въезд в большинство лесов разрешен только лицам, осуществляющим работы по охране, защите и воспроизводству зеленого фонда.

Но на состоявшемся 3 мая селекторном совещании в Сибирском региональном центре, курирующем Южный Урал, в адрес властей Челябинской области прозвучала резкая критика. Правительство региона обвинили в том, что в области работают «по старинке» — «загорелось, потушили».

МЧС признает, что область пока справляется с пожарами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

А надо, как заявил начальник центра генерал-лейтенант Сергей Диденко, действовать больше на предупреждение. При этом в МЧС признали, что область с положением дел в целом справляется. «Пока это получается удачно, а количество пожаров растет», — отметил Диденко.

Олег Климов отвечает в правительстве Челябинской области за ликвидацию ЧС, курирует минэкологии, министерство общественной безопасности и главное управление лесами. Ранее он руководил ГУ МЧС по Челябинской области и работа, связанная с тушением лесных пожаров ему хорошо знакома. С претензиями, что власти региона проводят профилактические меры, вице-губернатор не согласился.

По словам Олега Климова, ежедневно в область выезжают патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы. Только накануне, 3 мая, в регионе работало 128 таких групп в составе 460 человек и 149 единиц техники, за сутки было составлено 32 протокола об административных правонарушениях, вынесено 109 определений о возбуждении административных расследований.

«С начала пожароопасного сезона органами Госпожнадзора и руководителями пожаро-спасательных подразделений возбуждено 1034 административных дела, — заявил Климов. — Административные расследования ведутся в отношении 601 физического лица, 359 должностных лиц и в отношении 5 юридических лиц. Уже сегодня вынесено 42 постановления о привлечении физических лиц к административной ответственности в виде штрафа. Ежедневно на территории области работают беспилотники МЧС, которые наблюдают за обстановкой. Также ведется авиаразведка и осуществляется космический мониторинг по возникновению термоточек, на которые мы сразу реагируем. Все возгорания ликвидируются в течение первых суток».

Вице-губернатор Олег Климов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Все же следуя рекомендациям Сибирского регионального центра МЧС России, в области вводится практика работы со старостами. По поручению губернатора Бориса Дубровского разрабатываются меры стимулирования старост, поскольку свои функции они выполняют на общественных началах.

В ГУ МЧС по региону увеличение лесных пожаров связывают с резким потеплением и отсутствием осадков. В выходные жители Челябинска жаловались на запах гари. В Озерске до сих пор тушат пожар близ Татыша — площадь возгорания уже сильно сократилась. В Кунашакском, Сосновском, Чебаркульском и Красноармейском районах планируется ввести режим ЧС. Ответственность за ликвидацию пожаров будут нести главы муниципалитетов.

Дым от горящих лесов и сельскохозяйственных палов ухудшает экологическую обстановку. Сенатор Олег Цепкин, комментируя ситуацию с лесными пожарами, отметил, что в регионах порой просто не хватает средств на тушение огня. И это связано как раз с контрольно-надзорной деятельностью.

«У нас просто переизбыток контролеров. Есть контролеры на федеральном уровне, есть подразделения на уровне федеральных округов, и еще и в субъектах сидят некие контролеры, — отметил сенатор. — В итоге те, кто непосредственно тушат пожары — сами подразделения по борьбе с пожарами, по опахиванию лесов, по мониторингу соблюдения законодательства на местах, им этих денег уже и не хватает. Потому что их потратили на содержание аппарата».