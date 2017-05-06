Жители всех уголков России покажут в соцсетях, как отмечают 9 Мая

16:51 06 мая 2017 0

В праздничной акции может принять участие любой желающий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Информационное агентство ТАСС и социальная сеть «ВКонтакте» запустили проект под названием «#СпасибоЗаПобеду: 9 Мая глазами России», к которому пригласили присоединиться всех россиян.

Как уточняет информагентство, цель проекта — рассказать, как важен этот праздник для каждого жителя страны, показать, как 9 Мая отмечается в каждом уголке России.

«Участником проекта может стать любой пользователь „ВКонтакте“, который добавит к своему посту о праздновании 9 Мая соответствующий хештег #СпасибоЗаПобеду, — пишет ТАСС. — Это могут быть фотографии парадов и шествия „Бессмертного полка“, поздравление ветеранов и праздничные салюты».

Количество участников акции будет отображаться в режиме реального времени на карте России, а лучшие посты попадут в галерею избранных публикаций грандиозного проекта.