22:48 12 мая 2017 0

Адвокат Сергей Колосовский Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Знаменитый екатеринбургский адвокат Сергей Колосовский прокомментировал решение Ленинского суда Екатеринбурга, который не стал заочно арестовывать экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. По мнению защитника, все дело в том, что екатеринбургский суд поменял отношение к следователям 4-го следственное управления.

«Когда мы столкнулись с этим органом (он назывался тогда „Следственное управление Следственного комитета России по УрФО“), мы с изумлением узнали, что у нас в городе есть такой монстр, который пересажал уже „половину Челябинской области“, — рассказал Сергей Колосовский. — Впервые мы схлестнулись с ним по делу челябинских оперов — выяснилось, что все свои решения следователи проводили через Ленинский суд Екатеринбурга, который им доверял».

По словам адвоката, потребовалось не одно заседание, чтобы переломить ситуацию. «В течение нескольких лет мы доказывали суду, что следователи 4-го следственного управления некомпетентны и склонны к фальсификации представляемых документов, — говорит Колосовский. — Кульминацией стала ситуация при продлении срока содержания под стражей вице-губернатору Челябинской области Николаю Сандакову.

Мы представили суду приказ следственного комитета о том, что в таком виде продление допустимо только до шести месяцев (а не до восьми, как просило следствие), и следователь прямо в зале, глядя на этот приказ, сказал судье, что мы все перепутали и вводим суд в заблуждение.

Адвокат Сергей Колосовский и экс-челябинский вице-губернатор Николай Сандаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Судья ему поверил и продлил арест до восьми месяцев. Впоследствии это решение было отменено, и вокруг него развернулась целая история. Это стало той точкой невозврата, после которой Ленинский перестал безоговорочно верить 4-му следственному управлению, а стал относиться к нему в контексте конституционного права на состязательность сторон в суде.

По мнению Колосовского, такая же «ломка стереотипов» произошла и у челябинских судей. «Процессуальный закон допускал альтернативную подсудность: можно было рассматривать материалы на арест как по месту нахождения следственного органа, так и по месту совершения предполагаемого преступления, — поясняет защитник. — Воспользовавшись этой „вилкой“, 4-е СУ, получив в Ленинском суде Екатеринбурга несколько решений не в свою пользу, перешло в Челябинск и неоднократно вводило в заблуждение челябинские суды: первоначально у всех срабатывал менталитет, что сотрудники органа такого уровня не могут врать. Но в конце концов челябинские суды тоже разобрались и перестали огульно удовлетворять ходатайства 4-го следственного управления».

Год назад Верховный суд уточнил, что материалы досудебного контроля должны рассматриваться по месту нахождения следственного органа — и 4-е следственное управление было вынуждено вернуться в Ленинский районный суд Екатеринбурга. «Но в этом суде не забыли, как уже много раз следователи этого управления пытались вводить суд в заблуждение, — говорит адвокат. — Таким образом были созданы предпосылки для объективного анализа и критической оценки материалов, представляемых этим следственным органом».

По словам адвоката, сегодняшнее решение говорит не о некомпентности суда, а исключительно о слабости позиции обвинения. «Как показывает практика, Ленинский суд доводы сторон слышит», — замечает защитник.

Получить комментарий представителя 4-го следственного управления к моменту публикации не удалось.