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15 мая 2017
14 мая 2017
04:49  15 мая 2017 0

С чистого нереально, но и с грязного не надо. Пушков ответил Тиллерсону

Пресс-конференция Председателя комитета ГД по международным делам Пушкова А.К. Москва, пушков алексей
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса ТиллерсонаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что отношения России и США надо строить «с чистого листа».

В своем Twitter он отметил, что это нереально, поскольку «у России и США сложная история отношений», отмечает «Газета.ру». Также Пушков добавил: «Но не надо строить и с грязного, испорченного администрацией Обамы».

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что нынешние отношения Москвы и Вашингтона «не полезны» как для американского народа, так и для других стран.

Наталья Володина
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