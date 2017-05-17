00:34 17 мая 2017 0

В посольском корпусе ЕС прошла масштабная перестановка Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Высокий представитель по иностранным делам Евросоюза Федерика Могерини объявила о назначении нового посла ЕС в России. Им стал госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер.

С Россией Маркус Эдерер уже знаком: с 1990 по 1993 год он работал в российском посольстве Германии референтом по экономике, отмечают «Известия».

О масштабной перестановке в посольском корпусе ЕС Могерини объявила 16 мая. Всего был заменен 41 посол Евросоюза в зарубежном представительстве ЕС. Их кандидатуры еще должны быть одобрены принимающей стороной, после чего они смогут приступить к исполнению обязанностей, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время интересы ЕС в России представляет бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас. Он занимает этот пост с сентября 2013 года, сообщает «Интефаркс».