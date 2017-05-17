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17 мая 2017
16 мая 2017
00:34  17 мая 2017 0

Госсекретарь МИД Германии стал послом Евросоюза в России

Клипарт. Греция. Крит., флаг евросоюза
В посольском корпусе ЕС прошла масштабная перестановкаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Высокий представитель по иностранным делам Евросоюза Федерика Могерини объявила о назначении нового посла ЕС в России. Им стал госсекретарь МИД Германии Маркус Эдерер.

С Россией Маркус Эдерер уже знаком: с 1990 по 1993 год он работал в российском посольстве Германии референтом по экономике, отмечают «Известия».

О масштабной перестановке в посольском корпусе ЕС Могерини объявила 16 мая. Всего был заменен 41 посол Евросоюза в зарубежном представительстве ЕС. Их кандидатуры еще должны быть одобрены принимающей стороной, после чего они смогут приступить к исполнению обязанностей, передает «Федеральное агентство новостей».

В настоящее время интересы ЕС в России представляет бывший министр иностранных дел Литвы Вигаудас Ушацкас. Он занимает этот пост с сентября 2013 года, сообщает «Интефаркс».

Наталья Володина
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