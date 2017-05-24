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Главные новости Челябинской области
12:13  24 мая 2017 1

В школу на Южном Урале заползли гадюки. ФОТО

Змей заманили в пластикФото: hornews.com

Опасный инцидент произошел в школе №4 Брединского района Челябинской области, где ученики младшего звена на территории, прилегающей к зданию, поймали ядовитых змей.

Змеенышей дети заманили в пластиковые бутылки, не зная об опасности, после чего показали находку учителям. По словам биологов, серая степная гадюка — одна из самых опасных змей на планете, ее укус смертелен. Однако дети, к счастью, не пострадали.

Представители школы заявили, что территорию учебного заведения обрабатывают от клещей, но вот к противостоянию пресмыкающимся они не готовы. В ближайшее время специалисты будут думать над решением вопроса со змеями, передает портал bredynews.ru.

Змеи атакуют челябинскую школу
Фото: bredynews.ru

Лев Истомин
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